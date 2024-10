Top 12 NEUE „SYNDROME“, die von heimtückischen Regierungstruppen, Big Pharma und ihrem Propaganda-Medienkomplex geschaffen wurden!

Haben Sie neue körperliche, geistige oder emotionale Gesundheitsprobleme, die kein Arzt zu lösen scheint? Sie müssen eines dieser brandneuen „Syndrome“ haben, die plötzlich auf dem „Markt“ erschienen sind, seit Trump, Covid und die Gerinnselschüsse die Szene getroffen haben.

Sind Sie absolut fest daran interessiert, für mehr Kommunismus in Amerika zu stimmen? Sie müssen an TDS leiden. Fühlen Sie sich krank im Kopf, weil Millionen von Republikanern und Konservativen nicht ihr ganzes Geld an reiche, weiße Elitisten geben wollen, die versuchen, die Welt vor verrückten Stürmen und der ständig zunehmenden Hitze der Sonne zu retten? Sie wurden vom Climate Change Cult indoktriniert und leiden an einem Syndrom namens CCS.

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Herz jedes Mal, wenn Sie trainieren, wie es sich anfühlt, als würde es explodieren, seit Sie sich gegen das Covid-19 Wuhan-Virus „impfen“ haben? Sie leiden unter dem Spike-Protein-Syndrom, bei dem sich Milliarden winziger Nanopartikel-„Proteine“ zu faserigen weißen Blutgerinnseln in Ihrem Gefäßsystem zusammenschließen, die Ihr Herz stark belasten. Ihr medizinischer Quacksallat darf Ihnen das nicht sagen.

Haben Sie sich mit Covid infiziert und leiden Sie Monate oder Jahre später immer noch unter den „Nachwirkungen“ davon, wie Klingeln in Ihren Ohren, Ischias, chronische Entzündungen, unregelmäßigen Herzschlägen, Myokarditis, Perikarditis, Gehirnnebel und Lethargie? Sie haben „Long Covid“, was bedeutet, dass Sie den Covid-Impfstoff bekommen haben, und er hat Ihr Körpersystem königlich durcheinander gebracht, aber Big Pharma hat allen Ärzten gesagt, dass sie es „Long Covid“ nennen sollen.

Hier sind die 12 neuen Syndrome, die von Big Brother und Big Pharma geschaffen wurden, über die Sie wiederholt belogen und denen gesagt wurde, dass es keine Heilung gibt

Nr. 1. Trump-Störungssyndrom

#2. Spike-Protein-Syndrom

#3. Multisystemisches Entzündungssyndrom – bei Kindern (MIS-C) oder Erwachsenen (MIS-A) – eine weitere Titelgeschichte für Gesundheitstraumata, die durch Covid-mRNA-Gerinnselinjektionen verursacht werden

Nr. 4. Plötzliches Arrhythmisches Todessyndrom (SADS)

Nr. 5. Kardiovaskuläres Nierenstoffwechselsyndrom (CKM) – eine weitere Titelgeschichte für Gesundheitsschäden, die durch Covid-Gerinnselimpfungen verursacht werden

Nr. 6. VEXAS Entzündliches Syndrom

Nr. 7. Social Media Brainwash-Syndrom (SMBS)

Nr. 8. Long-Covid-Syndrom („Post-Covid-Impfstoff-Syndrom“ a.k.a. „Long-Vax-Syndrom“)

#9. Posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom (POTS)

#10. MDA5-Autoimmun-Syndrom

#11. Klimawandel-Syndrom (CCS)

#12. Shaken Baby-Syndrom oder „SIDS“ (wirklich nur Impfstoffschäden)

Oh, ja, das haben sie. Big Pharma hat das Covid-Gerinnsel-Schuss-Syndrom umbenannt und es als MIS-C für Kinder und MIS-A für Erwachsene bezeichnet. Das multisystemische Entzündungssyndrom ist eine Gruppe von Symptomen, die mit geschwollenen Organen und Geweben in Verbindung gebracht werden, die oft zu einem Krankenhausaufenthalt des Opfers führen. Big Pharma behauptet, dass es mit Covid-19 zusammenhängt, aber Berge von Forschung zeigen, dass die Spike-Protein-Gerinnsel-Schüsse all diese Symptome verursachen und sie mit Auffrischungsimpfungen verschlimmern. Erstmals „entdeckt“, als die Gerinnselspritze begann, untersuchen „Experten“ immer noch die Ursache von MIS-Risikofaktoren, bei denen Blutgefäße und das Verdauungssystem durch die Spike-Prionen, die durch mRNA-Injektionen entstehen, irritiert werden.

Ein weiteres neues Syndrom, das die Massen traf, als die Bevölkerung begann, sich mit Fauci-Grippeimpfungen massenhaft impfen zu lassen, heißt SADS oder plötzliches arrhythmisches Todessyndrom, bei dem die mikroskopisch kleinen Nanopartikel, die „Spike-Proteine“ genannt werden, Blutgerinnsel im Gefäßsystem bilden und plötzlich selbst die gesündesten Menschen töten können, darunter Sportler, Jugendliche, Kinder und Säuglinge. Es ist ein anderer Name für einen Herzinfarkt, der durch die Blutgerinnsel-Schüsse verursacht wird, aber natürlich kann kein Pharma-Hucker (MDs) das sagen, sonst verlieren sie sofort ihre medizinische Lizenz.

Da immer mehr junge Amerikaner regelmäßig Junk-Science-Lebensmittel essen und Covid-Gerinnselimpfungen erhalten, erfindet die American Heart Association neue medizinische „Bedingungen“ und „Syndrome“ als Deckgeschichten. Das neue CKM, kardiovaskulär-nieren-metabolische Syndrom, ist ein perfektes Beispiel. Übergewichtige Kinder stehen bereits am Rande von ausgewachsenem Diabetes und Herzerkrankungen. Sobald sie also die mRNA-Genmutations-Spike-Proteine bekommen, die durch ihr Gefäßsystem schwimmen, sind sie fast dazu verurteilt, schlimmere Ergebnisse zu erleiden, da ihre lebenswichtigen Reinigungsorgane von den neuartigen Proteinprionen überfallen werden.

Der medizinisch-Industriekomplex liebt es, teure Diagnosen bei diesen Kindern durchzuführen und einen Arm und ein Bein zu berechnen, um herauszufinden, dass sie an Herzinsuffizienz, Nierenerkrankungen und Lebertoxizität leiden. Überraschung, Überraschung.

Hast Du VEXAS? Das ist nur das Gerinnsel-Shot-Syndrom unter einem NIH-gegebenen Namen

Haben Sie schon einmal von VEXAS gehört? Nein, es ist kein Impfstoff aus Texas. Als Covid in die Bevölkerung freigesetzt wurde, berichtete ein Team von NIH-Forschern plötzlich über die „Entdeckung einer seltenen und oft tödlichen entzündlichen Erkrankung“ namens VEXAS (wie sie oft tödlich, aber immer noch neu ist, ist ein Oxymoron für sich). Menschen, die von VEXAS betroffen sind, haben genau die Symptome, die sie alle durch die Covid-Gerinnselimpfungen bekommen wollten, einschließlich Hautausschläge, Blutgerinnsel und Kurzatmigkeit. Was für ein interessanter Zufall, dass dies dem Impf-Holocaust vorweggenommen wurde. NIH machte alle Arten von genetischen Mutationen und X-Chromosomen verantwortlich, und, nun ja, Sie kennen die Erzählung. Sie sollten es einfach mRNA-Syndrom nennen.

Nach einer tödlichen Covid-Impfung, oder zwei, oder drei (insbesondere „Boostern“), erleben die meisten Menschen lang anhaltende Nebenwirkungen von Entzündungen, Gehirnnebel, Kurzatmigkeit, Lethargie und unregelmäßigen Herzschlägen. Außerdem haben sie sich IMMER NOCH Covid-19 und/oder die folgenden Varianten eingefangen. Dies half Ärzten, ihre Nebenwirkungen aus den mRNA-Impfungen als Symptome von „Long Covid“ oder „Post-Covid-19-Syndrom“ oder „Long-Long-Covid“ oder „Post-Akut-Folgen von SARS-CoV-2 (PASC) zu „diagnostizieren“. Die Verwendung von Akronymen hilft den gehirngewaschenen allopathischen Massen zu glauben, dass es wahr ist, weil es leicht zu merken ist, so dass sie ihrer Familie und Freunden alles darüber erzählen können.

Aber Big Pharma und die medizinischen Hausier hörten hier nicht auf. Sie waren sogar so kühn, das Wuhan-Virus für die Verursachung von Herzkrankheiten, Stimmungsstörungen, Angstzuständen, Schlaganfällen, Blutgerinnseln, Fibromyalgie, Diabetes und Krebs verantwortlich zu machen. Bill Gates und Fauci haben dieses Mal wirklich eine Nummer bei allen gemacht. Welches milde Virus hat das alles schon einmal verursacht?

Schon mal was von POTS gehört? Diese neue evidenzbasierte Diagnose ist für alle, die Vorerkrankungen haben, dann einen Covid-mRNA-Stachel erhalten und schreckliche Ergebnisse durch die Spike-Proteine erfahren, die sich im gesamten Gefäßsystem ausbreiten, reinigende Organe verschmutzen und alle ihre Gesundheitsprobleme verschlimmern, einschließlich ihrer Herzmuskelschwellen, weil sie sich anstrengen, Blut an allen Nanopartikel-Spike-Prionengerinnseln vorbei zu pumpen. POTS steht für posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom und wurde durch eine von Experten begutachtete Studie des Smidt Heart Institute in Cedars-Sinai aufgedeckt und in der Zeitschrift Heart Rhythm veröffentlicht.

Wenn Sie einen mRNA-Stich erhalten haben, kann jetzt bei Ihnen ein NEUES Autoimmunsyndrom diagnostiziert werden, das eine lebensbedrohliche Lungenerkrankung verursachen kann, die als „MDA5-Autoimmunität und interstitielle Pneumonitis gleichzeitig oder kurz MIP-C bezeichnet wird. Ihre Lungen können so vernarbt und steif werden, dass die einzige Möglichkeit, vor dem Tod gerettet zu werden, eine vollständige Lungentransplantation ist. Dies geschieht höchstwahrscheinlich daran, dass virusahmende Spike-Proteine von der Injektionsstelle zur Lunge wandern und das Immunsystem sie als giftige Fremdpathogene identifiziert (obwohl Ihre eigenen Zellen von Millionen dazu verleitet wurden, sie zu produzieren) und sie angreift und so Lungengewebe zerstört. So einfach ist das.

Schließlich wurden soziale Medien zu einer Massenvernichtungswaffe entwickelt, da sie Menschen, insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, einer Gehirnwäsche unterziehen, damit sie sich selbst, ihr Land, ihr eigenes Geschlecht und natürlich Donald J. hassen. Trumpf. Social-Media-Algorithmen sind so konzipiert, dass sie nur Inhalte anzeigen, die diese Hasserzählung unterstützen. Es hat dazu beigetragen, dass Attentate auf Trump, geschlechtsbeugende Verstümmelungsoperationen, Millionen von Mitgliedern des Klimawandelkults und einer allgemeinen Dysphorie, die den Kommunismus in Amerika nährt, die sich vielleicht nie wieder auflöt, dazu beigetragen hat.

Setzen Sie ein Lesezeichen auf Vaccines.news auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zum Long-Vax-Syndrom und vielen anderen Syndromen, die durch die mRNA-Steche verursacht werden, die Covid-19 zugeschrieben werden.

