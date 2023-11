Trafik in Scharnitz: Raubüberfall mit Machete und Pfefferspray!

Erstmeldung

Am 18.11.2023, gegen 18:07 Uhr, überfiel ein bislang unbekannter, mit Kunststoffmaske vermummter, mit Machete und Pfefferspray bewaffneter Täter eine Trafik in Scharnitz, bedrohte die dortigen Trafikbetreiber und raubte einen 4-stelligen Eurobetrag. Ein zweiter Täter postierte sich im Außenbereich und fungierte als Aufpasser. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Opfer wurden durch die Tat nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Beschreibung des Täters 1: Männlich, ca. 170 – 180 cm groß, schlank, Alter unbekannt, dunkle Bekleidung, schwarzer Pullover, dunkle Hose; Täter 2 (Aufpasser): Männlich, bekleidet mit weinrotem Oberteil (Sweater), kleiner als Täter 1.

Presseaussendung

vom 19.11.2023, 10:12 Uhr Reaktionen bitte an Die Redaktion

Zweitmeldung

Nachtrag – Zeugenaufruf:

Der bislang unbekannte Täter war mit einer Halloweenmaske bedeckt und forderte in englischer Sprache von den Geschäftsinhabern, einem 66-jährigen Mann und einer 58-jährigen Frau, Geld. Beide Täter flüchteten nach dem Überfall in Richtung Scharnitz Dorf. Durch die LPD Tirol wurde eine Alarmfahndung ausgelöst in welche alle verfügbaren Streifen des Bezirkes Innsbruck Land, des LKA, der Cobra und der SIG eingebunden waren. Weiters wurde die deutsche Polizei alarmiert und auf deutschem Staatsgebiet ebenfalls Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen durchgeführt. Im Rahmen der Alarmfahndung konnte in Tatortnähe eine Jacke aufgefunden werden, welche vermutlich den Tätern zuzuordnen ist. Der Fall wurde durch das LKA Tirol übernommen, weitere Ermittlungen sind laufend. Zweckdienliche Hinweise oder Beobachtungen können jeder Polizeidienststelle bekannt gegeben werden.