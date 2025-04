Tragödie in Bensheim: Streit endet tödlich – 56-jährige Frau erstochen

in

Bensheim, 11. April 2025 – Ein Streit in einem Wohnhaus im Bensheimer Stadtteil Auerbach hat am Freitagmittag ein tragisches Ende genommen. Eine 56-jährige Frau starb infolge einer Auseinandersetzung, die laut Polizei gegen kurz vor 12 Uhr in der Karl-Marx-Straße eskalierte. Die Ermittlungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin, eine 24-jährige Frau wurde vor Ort festgenommen.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Vorfall im häuslichen Umfeld. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die 24-jährige Tatverdächtige soll die 56-Jährige angegriffen und tödlich verletzt haben. Gerüchteweise soll es sich bei den beiden Frauen um Mutter und Tochter handeln, wobei die 24-Jährige im Verlauf des Streits auf die ältere Frau eingestochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt bestätigte, dass weitere Details erst in der kommenden Woche erwartet werden, da die Ermittlungen noch andauern.

Vor Ort waren am Freitag zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sowie die Spurensicherung im Einsatz, um den Tatort zu untersuchen. Die Karl-Marx-Straße, eine sonst ruhige Wohngegend in Auerbach, war für Stunden abgesperrt, während die Beamten Spuren sicherten.

Die Nachricht vom Tod der Frau hat die Gemeinde erschüttert. Nachbarn berichten von einer ruhigen Nachbarschaft, in der solche Vorfälle unvorstellbar seien. „Man kennt sich hier, es ist ein Schock, so etwas zu hören“, sagte ein Anwohner, der anonym bleiben wollte.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Heppenheim haben die weiteren Untersuchungen übernommen. Neben der Klärung der genauen Todesumstände steht auch die Beziehung zwischen den beiden Frauen im Fokus der Ermittlungen. Bis weitere Ergebnisse vorliegen, bleibt die 24-Jährige in Untersuchungshaft.

Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie tragischer Ereignisse in der Region ein, die Fragen nach Gewalt im privaten Umfeld aufwerfen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei Heppenheim zu melden.