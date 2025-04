Tragödie in Klettbach: Polizist tötet Familie und sich selbst – Vier Tote erschüttern Thüringen

in

Klettbach, 11. April 2025 – Ein unfassbares Drama hat sich am Freitagmorgen in der kleinen Gemeinde Klettbach im Weimarer Land abgespielt. In einem Wohnhaus wurden vier Menschen tot aufgefunden: ein 49-jähriger Polizeibeamter der Thüringer Landespolizeidirektion, seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kinder. Die Ermittlungen deuten auf einen erweiterten Suizid hin – der Familienvater soll seine Familie erschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Gegen 6:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wie Einsatzleiter Christian Hackbart berichtete. Zwanzig Minuten später trafen die Beamten am Tatort ein und fanden die vier Leichen vor. Alle Familienmitglieder wiesen Schusswunden auf, wie die Staatsanwaltschaft Erfurt und die Landespolizeidirektion bestätigten. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, doch die Polizei geht davon aus, dass der Polizist zunächst seine Familie und dann sich selbst tötete. Ob die Dienstwaffe des Beamten als Tatwaffe verwendet wurde und ob es vorher Anzeichen für psychische Probleme gab, wird derzeit untersucht.

Die Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen. Das betroffene Haus in Klettbach, einem Ort mit etwa 1.300 Einwohnern rund 15 Kilometer südöstlich von Erfurt, wurde weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern. Für die Bewohner des Dorfes, die unter Schock stehen, wurde psychologische Unterstützung organisiert. Die Bürgermeisterin von Klettbach zeigte sich tief erschüttert über den Vorfall und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus.

Die Nachricht von der Tat hat nicht nur die kleine Gemeinde, sondern ganz Thüringen erschüttert. Auf Social Media äußerten Nutzer Fassungslosigkeit und Trauer: „Warum macht ein Mensch so etwas?“, fragte ein User auf X. Besonders belastend für die Polizei ist, dass der Täter ein Kollege war, was die Ermittlungen emotional erschwert.

Dieser Fall wirft erneut Fragen nach der psychischen Belastung von Polizeibeamten und der Verfügbarkeit von Dienstwaffen im privaten Umfeld auf. Die Staatsanwaltschaft und die Thüringer Polizei kündigten an, die Umstände der Tat lückenlos aufzuklären. Weitere Details sollen in den kommenden Tagen folgen, während die Gemeinde Klettbach um Fassung ringt und trauert.