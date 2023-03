Trucker hat vom Beifahrer die Nase voll und schlägt nach Furz nieder!

In einen handfesten Streit gerieten ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges und sein 24-jähriger Beifahrer. Die beiden befuhren am 28.3.2023 gegen 9 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz, als der jüngere Beifahrer sich in der Gemarkung Zotzenheim auf Höhe des Parkplatzes Steingewann nicht ganz unter Kontrolle hatte. Von dem sich hierdurch in der Fahrerkabine ausbreitenden “Duft” hatte der 36-jährige Lenker des Sattelzuges dann derart sprichwörtlich die Nase voll, dass darüber ein handfester Streit entstand, der auf dem Rastanlage Steingewann schließlich eskalierte. Dabei verpasste der Ältere dem Jüngeren Schläge ins Gesicht und auf den Körper, was dazu führte, dass sich der 24-Jährige mit leichteren Blessuren aus Angst vor seinem aggressiven Kollegen in dem Toiletten-Häuschen einschloss und die Polizei alarmierte. Eine Streife der Polizeiautobahnstation nahm die Anzeige auf. Anschließend setzte der 36-Jährige, den nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung erwartet, seine Fahrt alleine fort. Die Polizisten vermittelten dem Jüngeren eine Bleibe, von wo er sich abholen lassen konnte. Die Fahrerkabine dürfte während der Anzeigenaufnahme ausreichend gelüftet worden sein. Dufte Kumpels werden die beiden wohl jetzt nicht mehr.