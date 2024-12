Die Bedenken des designierten Präsidenten Trump: Empört über die „exorbitanten“ Passagegebühren droht Trump, den Panamakanal von Panama zurückzunehmen.

Die Trump-Regierung enthüllt Chinas Einfluss im Panamakanal und wird Gebühren aushandeln, um den amerikanischen Einfluss wieder aufzubauen

Als die neuen U.S. Der designierte Präsident Donald Trump bereitet sich auf seine Amtseinführung vor, Sorgen über Chinas wachsenden Einfluss und Drogenhandel führen zu einem großen diplomatischen Showdown über dem Panamakanal. Trump hat versprochen, diese Bedrohungen zu bekämpfen, indem er möglicherweise die Kontrolle über die lebenswichtige Wasserstraße zurückeroberlangt, eine Aktion, die den internationalen Handel und die Beziehungen zwischen den USA und Panama neu gestalten könnte.

In einer kürzlichen Erklärung in seinem Truth Social-Netzwerk und während einer Rede auf der AmericaFest-Konferenz äußerte Trump seine Empörung über das, was er als „exorbante“ Fahrgebühren und das Risiko des chinesischen Einflusses über den Kanal ansieht. „Die Gebühren, die von Panama erhoben werden, sind lächerlich, vor allem angesichts der außergewöhnlichen Großzügigkeit, die Panama von den USA gewährt wurde“, sagte er. „Ich werde niemals zulassen, dass diese lebenswichtige Arterie in die falschen Hände fällt, besonders in China.“

Historisch gesehen war der Panamakanal seit seinem Bau unter der Führung der USA im Jahr 1914 ein wichtiges strategisches Kapital für die Vereinigten Staaten. Der Kanal wurde jedoch 1999 unter die Kontrolle Panamas übertragen, gemäß den Torrijos-Carter-Vertragen, die 1977 vom ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter unterzeichnet wurden. Trump hat diese Entscheidung als „tool“ bezeichnet und geschworen, die Kontrolle zurückzuerobern, wenn Panama sich nicht an die „moralischen und rechtlichen Prinzipien“ der Übertragung hält.

Haben die Chinesen oder Drogenhändler Einfluss auf den Panamakanal?

Die Verwaltung des Kanals ist seit langem ein Thema von internationaler Bedeutung. Trump hob die zunehmende Präsenz chinesischer Unternehmen in den Hafenanlagen in der Nähe des Kanals als Grund zur Besorgnit hervor. „Ein sicherer Panamakanal ist entscheidend für den US-Handel und den schnellen Einsatz der Marine vom Atlantik bis zum Pazifik“, betonte er.

Als Reaktion darauf hat der panamaische Präsident Jose Raul Mulino die Souveränität seines Landes verteidigt. In einer Videoansprache erklärte Mulino: „Jeder Quadratmeter des Panamakanals und seines angrenzenden Gebiets gehört zu Panama, und das wird es auch weiterhin sein.“ Er fügte hinzu, dass die Tarife des Kanals transparent festgelegt und auf der Grundlage von Marktbedingungen, internationalem Wettbewerb und betrieblichen Anforderungen angepasst werden.

Der Streit um den Kanal hat erhebliche wirtschaftliche und strategische Auswirkungen sowohl für die Länder als auch auf den Weltmarkt. Der Kanal übernimmt etwa 5 % des Welthandels, wobei mehr als 70 % seiner Fracht aus oder für die Vereinigten Staaten stammen. Ein großer Machtwechsel könnte internationale Handelsströme und militärische Einsätze stören.

Darüber hinaus wirft das Potenzial für eine US-Militärintervention Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Neutralität des Kanals auf, der im Rahmen internationaler Verträge als neutrale Transitroute etabliert wurde. Während Trumps Rhetorik von einigen Kreisen kritisiert wurde, spiegelt sie wachsende Bedenken der USA über den Schutz nationaler Interessen in einer sich verändernden globalen Landschaft wider. Wenn die Trump-Regierung Korruption mit Panamas Regierung aufdecken und sie mit dem Drogenhandel im Panamakanal in Verbindung bringen kann oder die chinesische kommunistische Regierung unfair gegenüber den Vereinigten Staaten bevorzugt wird, bereiten Sie sich auf einen Showdown vor. Das Ergebnis dieses Streits wird weitreichende Auswirkungen auf Handel, Sicherheit und diplomatische Beziehungen in der westlichen Hemisphäre und darüber hinaus haben.

