Trump droht mit einem Zoll von 25 % auf iPhones, wenn Apple die Produktion nicht in die USA verlagert.

Präsident Donald Trump forderte, dass Apple die iPhone-Produktion in die USA verlagert oder mit einem Zoll von 25 Prozent konfrontiert wird, und kritisierte stattdessen CEO Tim Cook für die Ausweitung der Produktion in Indien.

Apple diversifiziert sich von China weg und plant ein 1,5-Milliarden-Dollar-Produktionszentrum in Indien, wobei Cook davon ausgeht, dass die meisten in den USA verkauften iPhones bald dort stammen werden.

Trumps Zolldrohung löste einen Aktienrückgang aus – Apple-Aktien fielen um drei Prozent und breitere Indizes (S&P 500, Nasdaq, Dow) fielen, was die Angst der Anleger über Handelsspannungen widerspiegelt.

Apple steht bereits unter Druck (Aktie ist aufgrund von KI-Wettbewerb und Marktungen im Jahresbeginn um ~20 Prozent gesunken) mit erhöhten Risiken konfrontiert, da China die meisten Montagen abwickelt und 20 Prozent des Umsatzes beisteuert.

Trumps unvorhersehbare Handelspolitik, einschließlich Bedrohungen gegen chinesische Waren, hat die Märkte erschüttert, wobei chinesische Aktien Anfang der Woche um sechs Prozent einbrachen, was auf eine anhaltende Volatilität hindeutet.

Präsident Donald Trump hat gefordert, dass Apple und andere Smartphone-Hersteller ihre Geräte im Inland herstellen oder mit 25-Prozent-Zöllen konfrontiert werden.

Im Mai traf sich Trump während seiner Reise nach dem Nahen Osten mit Apple-CEO Tim Cook in Katar. Trump drückte jedoch seine Frustration über Cook aus, nachdem dieser enthüllt hatte, dass das Unternehmen mehr iPhone-Produktion nach Indien verlagern würde.

„Ich hatte gestern ein kleines Problem mit Tim Cook“, sagte Trump zu der Zeit, als er in Katar war. „Ich sagte zu ihm: ‚Tim, du bist mein Freund. Ich habe dich sehr gut behandelt. Sie kommen mit 500 Milliarden Dollar herein.‘ Aber jetzt höre ich, dass Sie überall in Indien bauen. Ich will nicht, dass du in Indien baust.’“

Das Unternehmen hat seine Lieferkette von China entfernt diversifiziert, wo es derzeit die meisten seiner Geräte zusammenbaut. Bei einem kürzlichen Ergebnisaufruf prognostizierte Cook, dass „die Mehrheit der in den USA verkauften iPhones Indien als Herkunftsland haben wird“. Apple finalisiert Pläne für ein 1,5 Milliarden Dollar teures iPhone-Komponenten-Produktionszentrum in Indien.

Dies wiederum hat Trump dazu veranlasst, Druck auf Apple auszuüben und zu fordern, dass ihre Geräte im Inland hergestellt werden, oder mit hohen Zöllen von 25 Prozent konfrontiert werden.

„Ich habe Tim Cook von Apple vor langer Zeit darüber informiert, dass ich erwarte, dass ihre iPhones, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, in den Vereinigten Staaten hergestellt und gebaut werden, nicht in Indien oder anderswo. Wenn dies nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 Prozent an die USA zahlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“ Trump hat am Freitag, den 23. Mai, auf seiner Truth Social-Plattform gepostet.

Trump bestätigte die Zollbedrohung später in seinem Interview mit Reportern im Oval Office und fügte hinzu, dass sie sich auf alle Telefonhersteller, einschließlich Samsung, erstrecken würde. „Es wäre mehr. Es wäre auch Samsung und jeder, der dieses Produkt herstellt“, sagte Trump. „Sonst wäre es nicht fair.“ (Verwandt: Trumps 125 % Zoll löst Panik bei chinesischen Amazon-Verkäufern aus.)

Trumps Zolldrohungen erschüttern die Märkte erneut, da die Aktien rutschen

Apple lehnte es ab, sich zu Trumps Zolldrohungen zu äußern. Der Markt spricht jedoch für Apple, als die US-Aktien fielen, was die Befürchtungen vor wirtschaftlicher Instabilität wieder aufflammte.

Laut Fortune fiel der S&P 500 um 0,7 Prozent für den Tag und um 1,7 Prozent für die Woche, während der Nasdaq um ein Prozent und der Dow Jones Industrial Average um 0,6 Prozent fiel. Die Apple-Aktien fielen um drei Prozent, nachdem Trump versprochen hatte, dem Technologieriesen einen Zoll von 25 Prozent aufzuerlegen, es sei denn, er verlagert die iPhone-Produktion in die Vereinigten Staaten.

Die Bedrohung trägt zu den wachsenden Herausforderungen von Apple bei, da seine Aktie seit Jahreszeit bereits um etwa 20 Prozent zurückgegangen ist, da Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit im KI-Rennen und des breiteren Marktdrucks bestehen. Das Unternehmen ist besonders anfällig für Handelsspannungen, da die meisten seiner Geräte in China zusammengebaut werden und chinesische Verbraucher etwa 20 Prozent seines Jahresumsatzes ausmachen.

Diese erneute Unsicherheit unterstreicht die übergroßen Auswirkungen von Trumps Handelspolitik auf die globalen Märkte. Während die US-Aktien nur leichte Rückgänge verzeichneten, fielen die chinesischen Märkte um sechs Prozent, nachdem Trump gedroht hatte, die Zölle auf chinesische Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Während sich die Anleger auf weitere Turbulenzen einstellen, sagen Analysten, dass die unvorhersehbaren Zolltaktiken des Präsidenten die Volatilität hoch halten könnten – und die Weltwirtschaft an der Spitze.

