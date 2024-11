Der designierte Präsident Donald Trump hat den ehemaligen demokratischen Abgeordneten nominiert. Tulsi Gabbard als nächster Direktor des Nationalen Geheimdienstes (DNI).

Gabbard, ein 43-jähriger Veteran der United States Army National Guard, vertrat von 2013 bis 2021 vier Amtszeiten lang den zweiten Kongressbezirk Hawaiis als Demokrat. Sie wurde 2020 während der demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen bekannt, bevor sie die Partei verließ, um 2022 aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit der Partei und ihrer Ideologie unabhängig zu werden. Sie trat der Republikanischen Partei im Oktober 2024 bei, nachdem sie Trump unterstützt hatte.

Im Einklang damit hat Trump sie für die DNI-Rolle in seiner kommenden zweiten Regierung ausgewählt.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die ehemalige Kongressabgeordnete, Lt. Oberst. Tulsi Gabbard wird als Direktorin des Nationalen Geheimdienstes fungieren. Seit über zwei Jahrzehnten kämpft Tulsi für unser Land und die Freiheiten aller Amerikaner“, sagte Trump in einer Pressemitteilung vom 13. November. (Verwandt: Trump wählt einen generischen republikanischen Kriegsmunter als nationalen Sicherheitsberater.)

Das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) beaufsichtigt die US-Geheimdienstgemeinschaft und dient als zentrale Koordinierungsstelle für Behörden wie die Central Intelligence Agency (CIA), die National Security Agency und das Federal Bureau of Investigation (FBI).

Gabbard, der 2003 der Nationalgarde der Hawaii Army beitrat und zwei Touren im Irak diente, dient derzeit in den USA. Army Reserve und ihre militärische und legislative Erfahrung werden als vorteilhaft für ihre neue Rolle angepriesen.

„Als ehemalige Kandidatin für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat sie breite Unterstützung in beiden Parteien – sie ist jetzt eine stolze Republikanerin“, erklärte Trump. „Ich weiß, dass Tulsi den furchtlosen Geist, der ihre illustre Karriere definiert hat, in unsere Geheimdienstgemeinschaft bringen wird, sich für unsere verfassungsmäßigen Rechte einsetzen und den Frieden durch Stärke sichern wird. Tulsi wird uns alle stolz machen.“

Der ehemalige DNI John Ratcliffe wird der nächste CIA-Direktor von Trump sein

Diese Ankündigung erfolgte einen Tag, nachdem Trump den ehemaligen Direktor des nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, zu seinem nächsten CIA-Direktor ernannt hatte.

Ratcliffe wurde 2019 von Trump zunächst als DNI nominiert. Er erlebte jedoch Rückschlag bei Fragen zu seinen Qualifikationen und Vorwürfen, seine Erfahrungen mit der nationalen Sicherheit übertrieben zu haben. Aber nach dem Rückzug nominierte Trump ihn 2020 erneut, was zu einer engen Bestätigung des Senats entlang der Parteilinien führte.

Ratcliffe, ein stammter Trump-Allilier, diente im Seiter als DNI von 2020 bis 2021 während der ersten Amtszeit von Trump. Zu dieser Zeit veröffentlichte Ratcliffe ungeprüfte Informationen über die russische Einmischung während der Wahlen 2016, trotz des Widerstands von Geheimdienstbeamten.

Ratcliffe war auch in kritischen Momenten während seiner Amtszeit als DNI beteiligt, einschließlich der Information von Trump und seinen Verbündeten, dass es keine Beweise für weit verbreiteten Wahlbetrug oder ausländische Einmischung in die Wahl 2020 gab. Diese Aussage wurde später zum Mittelpunkt einer Untersuchung der Bundesjury durch Sonderberater Jack Smith. Im Underseins hat seine Loyalität Trumps Vertrauen gewonnen.

„Von der Aufdeckung falscher russischer Absprachen als Clinton-Kampagnenaktion bis hin zum Missbrauch der bürgerlichen Freiheiten durch das FBI vor dem FISA-Gericht war John Ratcliffe immer ein Krieger für Wahrheit und Ehrlichkeit mit der amerikanischen Öffentlichkeit“, sagte Trump am 12. November.

