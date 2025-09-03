TRUMP JAGT DROGENBOOT IN DIE LUFT!Elf Tote nach Raketen-Angriff auf Schmuggler aus Venezuela – Ex-Präsident feiert Aktion als „Sieg gegen den Terror“

Karibik/Florida – Es klingt wie aus einem Actionfilm, doch es ist bittere Realität: Ein mutmaßliches Drogenboot aus Venezuela wurde zerstört – von einer US-Drohne! Der Befehl dazu kam offenbar direkt von Ex-Präsident Donald Trump, der sich derzeit im Wahlkampfmodus befindet – und nun eine „Null-Toleranz-Offensive gegen Narcos“ankündigte.

Elf Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben, darunter laut ersten Medienberichten mehrere bewaffnete Schmuggler. Ziel der Attacke war ein Schnellboot, das sich auf dem Weg von Venezuela Richtung Puerto Rico befand – beladen mit Drogen, Waffen und Bargeld.

Trump ließ via Truth Social wissen:

„Wer Drogen in unser Land bringt, ist ein Terrorist – und wird wie ein Terrorist behandelt!“

Ein offizielles Statement des Pentagon blieb zunächst aus, doch US-Sicherheitskreise bestätigten gegenüber US-Medien, dass eine bewaffnete Drohne „mit Genehmigung höchster Stelle“ eingesetzt wurde. Unklar ist, ob Trump – der als Ex-Präsident eigentlich keine Befehlsgewalt mehr hat – dennoch Einfluss auf den Einsatz genommen hat.

Die Aktion sorgt international für große Aufregung und diplomatische Spannungen. Venezuelas Regierung spricht von einem „brutalen, illegalen Akt der Gewalt“ und droht mit Konsequenzen.

Währenddessen feiert Trump sich selbst:

„Amerika ist wieder stark! Die Kartelle werden untergehen!“

Ob die Offensive nur Show für den Wahlkampf ist oder Auftakt einer neuen, aggressiven Anti-Drogen-Strategie – das bleibt offen. Klar ist: Elf Menschen sind tot. Und Trump zündelt erneut an einem Pulverfass.