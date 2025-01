Präsident Donald Trump kündigte Pläne zur Überholung oder Abschaffung der FEMA an, kritisierte ihre Reaktion auf den Hurrikan Helene und nannte sie bürokratisch und ineffektiv.

Trump schlug vor, die Katastrophenhilfe zu dezentralisieren, was vorschlug, die Bundeshilfe direkt an die Staaten zu verteilen, anstatt über die FEMA.

Kritiker argumentieren, dass die Abschaffung der FEMA die nationale Koordination und die Mobilisierung von Ressourcen bei großen Katastrophen behindern könnte.

Der Zersag der FEMA würde wahrscheinlich die Zustimmung des Kongresses erfordern, der aufgrund Trumps Fehlen einer filibuster-sicheren Mehrheit im Senat erhebliche politische Hürden ansteht.

Trump brachte die Bundeshilfe für Waldbrände in Kalifornien mit politischen Änderungen in Verbindung, wie z.B. der Einführung von Wählerausweisgesetzen, was Vorwürfe der Politisierung der Katastrophenhilfe auslöste.

Präsident Donald Trump hat seine einwöchige Tour durch die von Katastrophen betroffenen Regionen in den Vereinigten Staaten mit der Ankündigung eines Plans zur Überholung oder zur regelrechten Eliminierung der Federal Emergency Management Agency (FEMA) beendet.

In einer Rede in Fletcher, North Carolina, kritisierte Trump am 24. Januar die Reaktion der FEMA auf den Hurrikan Helene, einen Sturm der Kategorie 4, der im September 2024 den Südosten der Vereinigten Staaten verwüstete. Der Hurrikan verursachte über 200 Todesfälle, hinterließ Schäden in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar und enthüllte das, was Trump als systemische Versagen in der Katastrophenhilfe auf Bundesebene bezeichnete.

„Die FEMA hat uns wirklich im Stich gelassen“, sagte Trump und argumentierte, dass die Agentur zu bürokratisch, langsam und schlecht gerüstet sei, um mit modernen Katastrophen umzugehen.

Er schlug vor, dass die Staaten bei der Katastrophenhilfe die Führung übernehmen sollten, wobei die Bundeshilfe direkt an die Landesregierungen und nicht über die FEMA verteilt wird.

„Ich denke, wir werden empfehlen, dass die FEMA verschwindet, und wir zahlen direkt an den Staat“, sagte Trump. (Verwandt: HURRIKAN HELENE MYSTERY: Wettermodifikation, Klimaintervention und die geplante Zerstörung einer Region für den Diebstahl natürlicher Ressourcen durch die US-Regierung.)

Dieser Vorschlag markiert eine dramatische Veränderung in der Politik des Notfallmanagements auf Bundesebene. Die FEMA, die 1979 unter dem kürzlich verstorbenen ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter gegründet wurde, ist seit langem die wichtigste Bundesbehörde, die für die Koordinierung der Katastrophenhilfe zuständiger ist. Es stellt Mittel, Ressourcen und Personal zur Verfügung, um Staaten und Kommunalverwaltungen in Notfällen zu unterstützen. Trumps Kommentare deuten jedoch auf eine Präferenz für die Dezentralisierung der Katastrophenhilfe hin, die mehr Verantwortung für die Landesregierungen und die Verringerung der Rolle der Bundesregierung.

Trump will Staaten und lokalen Regierungen Befugnisse zur Katastrophenhilfe geben

Kritiker von Trumps Plan argumentieren, dass die Abschaffung der FEMA die nationale Koordination bei großen Katastrophen untergraben könnte. Die Regionalbüros und 20.000 Mitarbeiter der FEMA spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung von Ressourcen über Staatsgrenzen hinweg, insbesondere bei Ereignissen wie Hurrikanen, Waldbränden und Überschwemmungen, die die lokalen Kapazitäten oft überfordern. Ohne FEMA könnten die Staaten Schwierigkeiten haben, auf das Fachwissen, die Finanzierung und die logistische Unterstützung zuzugreifen, die erforderlich sind, um effektiv auf katastrophale Ereignisse zu reagieren.

Trumps Vorschlag wirft auch Fragen über die Machbarkeit des Abbaus von FEMA auf. Während der Präsident Durchführungsverordnungen zur Reorganisation von Bundesbehörden erlassen kann, würde die vollständige Abschaffung der FEMA wahrscheinlich die Zustimmung des Kongresses erfordern.

Nach dem Presidential Reorganization Act bräuchte Trump die Genehmigung sowohl des Repräsentantenhauses als auch des Senats, um die Agentur aufzulösen. Angesichts von Trumps Fehlen einer Filibuster-sicheren Mehrheit im Senat ist es unwahrscheinlich, dass ein solcher Schritt durchgeht.

Während seines Besuchs in North Carolina versprach Trump sofortige Bundeshilfe, um die vom Hurrikan Helene verwüsteten Gemeinden wieder aufzubauen.

„Ich werde dafür sorgen, dass North Carolina die Ressourcen erhält, die es braucht, um größer, besser und stärker als je zuvor zurückzukommen“, sagte er.

Trumps Kritik an FEMA erstreckte sich auf Kalifornien, wo er Gebiete besuchte, die von anhaltenden Waldbränden betroffen waren. Er machte die staatliche Politik für die Verschärfung der Krise verantwortlich, insbesondere die kalifornischen Wassermanagementpraktiken, die den Umweltschutz über die sofortige Katastrophenhilfe stellen.

„Wenn sie das Wasser freigeben würden, hätten sie kein Problem gehabt“, sagte Trump und bezog sich dabei auf die Entscheidung des Staates, den Wasserabfluss in den Pazifischen Ozean zuzulassen. Er stellt auch Bedingungen für Bundeshilfen fest, die von Kalifornien verlangen, ein Wählerausweisgesetz einzuführen und Wasser aus dem Sacramento-San Joaquin-Delta umzuleiten.

Diese Äußerungen riefen scharfe Kritik von kalifornischen Beamten hervor, die Trump beschuldigten, die Katastrophenhilfe zu politisieren. Gouverneur Gavin Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, verteidigten ihren Umgang mit den Waldbränden und betonten das beispiellose Ausmaß der Katastrophe. Bass lobte auch die Arbeit der FEMA und hob die Rolle der Agentur bei der Koordinierung der Hilfsmaßnahmen hervor.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem der Abgeordnete Tim Burchett darüber spricht, wie er Trumps Vorschlag unterstützt, das Haus bei der FEMA zu „säubern“.

https://www.brighteon.com/embed/0619b4e9-bbde-4ff3-9796-23c4f436ac1c

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighton.com.

Weitere verwandte Geschichten:

FEMA inszeniert auf mysteriöse Weise 350 Sattelschlepper mit „Ausrüstung“ auf dem geschlossenen Luftwaffenstützpunkt in Michigan.

FEMA-Beamter feuerte über durchgesickertes Memo, in dem Regierungshelfer aufforderte, nach dem Hurrikan Milton „Trump-Häuser zu meiden“.

FEMAGATE: Eine schockierende Darstellung der Bewaffnung der US-Regierung gegen Konservative.

Der wahre Zweck der FEMA: Amerikaner zu unterdrücken und zivile Organisationen zu verhindern.

FEMA unter Beschuss: Kritiker behaupten, dass die Agentur die Hilfsmaßnahmen für den Hurrikan Helene aktiv behindert.

Zu den Quellen gehören:

YourNews.com

NBCNews.com

Reuters.com

Brighteon.com

newstarget.com

Bitte auf Telegram folgen: https://t.me/pressecop24 und auf X: https://x.com/PRESSECOP