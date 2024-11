Trump plant Berichten zufolge, alle im Militär dienenden Transgender-Truppen rauszuwerfen

Der designierte Präsident Donald Trump bereitet Berichten zufolge eine Durchführungsverordnung vor, die die Entfernung aller Transgender-Mitglieder aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten vorschreibt, wenn er im Januar sein Amt antritt.

Transgender-Personen dienten erstmals beim Militär unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Trump spand in seiner ersten Amtszeit Transgender-Personen anschließend aus, dem Militär beizutreten, erlaubte denjenigen aber, die bereits im Dienst waren, im Jahr 2019 zu bleiben. Der scheidende Präsident Joe Biden hat diese Politik aufgehoben, als er 2021 sein Amt antrat, aber jetzt, da Trump die Kontrolle über das Weiße Haus zurückerobern wird, schlägt er Berichten zufolge eine Verlängerung seines vorherigen Plans an seinem Amtseinführungstag am 20. Januar 2025 vor.

Trump hat während seiner gesamten politischen Karriere gegen „woke“-Praktiken im Militär geschimpft. Er behauptete sogar, dass einige hochrangige Offiziere mehr an Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) interessiert sind, als an der Planung von Kampf und Einsatz.

Im Einklang damit haben ungenannte Quellen enthüllt, dass die vorgeschlagene Politik die geschätzten 15.000 Transgender-Mitglieder des aktiven Dienstes medizinisch entlassen würde. Diese neue Durchführungsverordnung würde es Transgender-Personen verbieten, sich in Zukunft in die Streitkräfte zu melden. Darüber hinaus würde die neue Richtlinie auch langjähriges Transgender-Personal mit jahrzehntelanger Erfahrung entfernen. (Verwandt: Amerikaner mieden Bidens waches Militär, da alle Dienstleistungszweige außer dem USMC Rekrutierungsdefizite sehen.)

Trumps Übergangssprecherin und neue Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hat die Richtigkeit der Berichte nicht bestritten, sondern klargestellt, dass „keine Entscheidungen zu diesem Thema getroffen wurden“ und die ungenannten Quellen nur „spekulieren und keine Ahnung haben, wovon sie eigentlich sprechen“.

„Es wurden keine Entscheidungen zu diesem Thema getroffen. Keine Politik sollte jemals als offiziell angesehen werden, es sei denn, sie kommt direkt von Präsident Trump oder seinen autorisierten Sprechern“, sagte Leavitt.

Trump planzt sich, verschiedene Sektoren Amerikas aus der „Wache“ und „linken Indoktrination“ herauszubekommen

Es stimmt zwar, dass Trump nicht offiziell die Entfernung aller Transgender-Mitglieder aus dem US-Militär erklärt hat, aber er hat seine Pläne über den „Transgender-Wahnsinn“ in verschiedenen Sektoren während seiner gesamten Wahlkampfperiode wiederholt.

Zum Beispiel könnte Trumps vorgeschlagene Politik im Bildungsbereich den Schutz von Titel IX für Transgender-Schüler aufheben. Diese Änderungen könnten sich auf die Durchsetzung von Richtlinien in Bezug auf die Verwendung von Pronomen und den Zugang zu Toiletten und Umkleidekabinen auswirken. Darüber hinaus hat Trump seine Haltung gegen Transgender-Frauen bekräftigt, die während des Wahlkampfzeitraums im Frauensport antreten.

Im Gesundheitswesen plant Trump, die Beschränkungen der sogenannten „geschlechtlichen Pflege“ für Minderjährige in 26 Bundesstaaten auf Bundesebene auszuweiten, indem Ärzte und Krankenhäuser verboten werden, Transgender-Versorgung im Rahmen von Medicaid und Medicare anzubieten.

Beim Militär hat Trump noch nicht offiziell die Wiedereinführung eines Verbots für Transgender-Personen angekündigt, die im Militär dienen, aber er hat bereits Pete Hegseth, einen ehemaligen Major in den USA, nominiert. Nationalgarde, die Anfang November in Afghanistan und im Irak für seinen Verteidigungsminister gedient hat. Hegseth, der weltweit für drei Millionen Militärangehörige und zivile Mitarbeiter verantwortlich sein wird, unterstützt Trump und sein früheres Verbot von Trans-Servicemitgliedern. Er behauptete sogar, dass Trans-Menschen „nicht einsatzfähig“ seien und „Komplikationen“ im Militär verursachen.

Diese Positionen beweisen nur Trumps Schlüsselvision für Amerika: es aus „Wachheit“ und „linker Indoktrination“ herauszubekommen.

Sehen Sie sich an, wie Richard Leonard und Jason Ous diskutieren, warum die Rekrutierungszahlen des Militärs auf einem Allzeittief sind.

https://www.brighteon.com/embed/4d2be1ec-c113-43a2-a8e2-6d6636503208

Dieses Video stammt aus dem High Hopes-Kanal auf Brighteon.com.

