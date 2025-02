Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung, um die unbefugte Einreise an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu stoppen

Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die die physische Einreise von Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aussetzte, unter Berufung auf die Verpflichtung der Bundesregierung, die Staaten vor Invasionen zu schützen.

Die Anordnung ermächtigt Bundesbehörden, Personen abzuwehren und zu entfernen, die eine unbefugte Einreise versuchen, und legt Beschränkungen für Asylanträge für diejenigen auf, die sich illegal anreisen.

Ungefähr 1.500 aktive US-Truppen, darunter 1.000 Armeesoldaten und 500 Marines, wurden an der Südgrenze eingesetzt, um bei der Deportation und dem Bau von Barrieren zu helfen.

Das Verteidigungsministerium wird Flugzeuge zur Verfügung stellen, um bis zu 5.000 in Kalifornien und Texas inhaftierte Einwanderer aus dem Land zu transportieren.

Es wird erwartet, dass sich der Einsatz ausweiten wird und Teil der Bemühungen der Regierung ist, Trumps Wahlkampfversprechen für 2024 zu erfüllen, „die Grenze an Tag 1 zu versiegeln“.

Trump betonte die verfassungsmäßige Verpflichtung der Bundesregierung, die Staaten vor Invasionen zu schützen, wie in Artikel IV, Abschnitt 4 der USA angegeben. Verfassung. Er wies darauf hin, dass der Große Staat Texas und andere wiederholt um ein Eingreifen des Bundes gefordert haben, um den Anstieg der illegalen Einwanderung zu bekämpfen, aber ihre Plädoyers fielen während der vorherigen Regierung auf taube Ohren.

Die Durchführungsverordnung, die sofort in Kraft trat, wird Bundesbehörden ermächtigen, Personen abzuwehren und zu entfernen, die versuchen, unbefugt in die Vereinigten Staaten einzureisen.

„Durch die Ausübung seiner Befugnisse nach dem Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz und der Verfassung der Vereinigten Staaten ermächtigt und weist Präsident Trump das Department of Homeland Security, das Justizministerium und das Außenministerium an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Ausländer über die Südgrenze der Vereinigten Staaten hinweg sofort abzuwehren, zu repatriieren und zu entfernen“, heißt es in der Anordnung.

Die Durchführungsverordnung schränkt auch den Zugang zu Asylanträgen für Personen, die versuchen, die Südgrenze illegal zu überqueren, erheblich ein, da illegale Einwanderung unser Land jedes Jahr Milliarden von Dollar kostet. (Verwandt: Trump bestätigt, dass ein nationaler Notstand bevorsteht, damit er mit Hilfe des US-Militärs Massenabschiebungen durchführen kann.)

„Dies ist ein entscheidender Schritt zur Wahrung der Integrität der Grenzen unserer Nation und zur Gewährleistung der Sicherheit amerikanischer Bürger“, sagte der Präsident.

Die Durchführungsverordnung stellt eine bedeutende Eskalation in den Bemühungen der Regierung dar, die Südgrenze zu kontrollieren, ein Wahlkampfversprechen, das Trump 2024 gegeben hat, um „die Grenze am ersten Tag zu besiegeln“.

Trump setzt etwa 1.500 aktive US-Truppen an die Südgrenze ein

In Verbindung mit der Durchführungsverordnung ordnete Trump die Entsendung von etwa 1.500 aktiven US-Soldaten an der südlichen Grenze der Vereinigten Staaten an.

Der Einsatz, der 1.000 Armeesoldaten und 500 Marines umfasst, zielt darauf ab, die Deportation von Migranten und den Bau von Barrieren entlang der Grenze zu unterstützen. Das Verteidigungsministerium wird auch Flugzeuge bereitstellen, um bis zu 5.000 in Kalifornien und Texas inhaftierte Einwanderer aus dem Land zu transportieren. Darüber hinaus wird das Pentagon den Bau vorübergehender und dauerhafter Barrieren unterstützen, um illegale Grenzübertritte und illegalen Handel zu verzernichen.

Soldaten und Marines helfen derzeit bei Grenzmissionen durch Titel 10 Bundesverordnungen und waren bereits in Bereitschaft.

Die Soldaten, unter der Gerichtsbarkeit der USA Northern Command, werden normalerweise bei zivilen Notfällen oder Naturkatastrophen eingesetzt. Die Marines, die bereit waren, auf Waldbrände in Los Angeles, Kalifornien, zu reagieren, wurden umgeleitet, um die südliche Grenzmission zu unterstützen, bevor sie gerufen werden konnten, um bei den Bränden zu helfen.

Beamte gaben in einer Pressekonferenz am 22. Januar bekannt, dass die Einsätze nur der Anfang einer voraussichtlichen Expansionsmission sind.

