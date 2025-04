Trump verhängt große Zölle auf im Ausland hergestellte Arzneimittel

in

Präsident Donald Trump plant, große Zölle auf importierte Arzneimittel zu erheben, um die Hersteller dazu zu bringen, die Produktion in die USA zu verlagern und Amerikas dominierenden Marktanteil zu nutzen.

Die Politik zielt darauf ab, Unternehmen dazu zu bewegen, China und andere Länder zu verlassen, indem sie im Ausland hergestellte Drogen bestrafen und letztendlich die inländische Produktion ankurbeln.

Trump stahm die Zölle als entscheidend für die nationalen Interessen dar, kritisierte die US-Führung der Vergangenheit dafür, dass sie Chinas Dominanz zuließen, und schwor eine härtere Haltung.

Er behauptete, dass die Einführung der Zölle trotz der Marktbedenken und des Widerstands der GOP gegen seine einseitigen Handelsbefugnisse einen Erdrutsch der Republikaner in den Zwischenprüfungen 2026 anheizen würde.

Während Trump zuversichtlich bleibt, unterstreicht der parteiübergreifende Widerstand (z. B. Gesetzesentwürfe, die eine Zollaufsicht durch den Kongress erfordern), die Spannungen über mögliche wirtschaftliche Auswirkungen einer aggressiven Handelspolitik.

Präsident Donald Trump hat ein bevorstehendes Vorgehen gegen im Ausland hergestellte Arzneimittel signalisiert und versprochen, Zölle zu verwenden, um Arzneimittelhersteller zu zwingen, die Produktion wieder auf amerikanischen Boden zu bringen.

In einer Rede beim Abendessen des National Republican Congressional Committee (NRCC) am 8. April enthüllte Trump seine Pläne, große Zölle auf im Ausland hergestellte Arzneimittel zu erheben, um die amerikanische Produktion wieder an Land zu seran.

„Wir werden etwas tun, was wir tun müssen: Wir werden unsere Arzneimittel tarifschen. Und sobald wir das tun, werden sie zurück in unser Land eilen, weil wir der große Markt sind. Der Vorteil, den wir gegenüber allen haben, ist, dass wir der große Markt sind“, sagte Trump während des NRCC-Dinners.

Einzelheiten zu den neuen Arzneimitteltarifen wurden nicht sofort veröffentlicht, aber der Präsident schlug vor, dass sie multinationale Pharmaunternehmen dazu anregen würden, die Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

„Wir werden in Kürze einen großen Zoll für Arzneimittel ankündigen. Und wenn sie das hören, werden sie China verlassen. Sie werden andere Orte verlassen, weil sie verkaufen müssen – die meisten ihrer Produkte werden hier verkauft – und sie werden ihre Werke überall in unserem Land eröffnen. Das werden wir bekannt geben. Das sind also Eilmeldungen“, fuhr er fort.

„Was andere Präsidenten China erlaubt haben, davonzukommen, ist absolut kriminell. Aber ich bin nicht wie die anderen Präsidenten – und das wird unter Präsident Trump nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren“, sagte Trump während des NRCC-Spendenessens.

Trump: Neue Zölle werden die Chancen der GOP bei den Zwischenwahlen 2026 stärken

Zusammen mit der Ankündigung behauptet Trump, dass die neuen Zölle die Chancen der GOP bei den Zwischenwahlen 2026 stärken werden, auch wenn die Märkte eingetaucht sind und einige in seiner eigenen Partei gegen unkontrollierte Handelsbefugnisse der Exekutive vorgehen.

„Wir werden die Zwischenwahlen gewinnen und wir werden einen gewaltigen, donnernden Erdrutsch haben. Ich glaube das wirklich“, sagte Trump während der gleichen Veranstaltung. „Es ist so wichtig, dass wir die große, schöne Rechnung verabschieden. Und ich glaube wirklich, dass uns die Tarifsituation sehr geholfen hat, was eine gute Situation ist. Es wird legendär, du schaust zu.“

Trumps Ansatz hat Risse innerhalb der GOP aufgedeckt. Eine parteiübergreifende Koalition von Gesetzgebern, darunter der Abgeordnete Don Bacon (R-NE) und der Senator. Chuck Grassley (R-IA) treibt Gesetze voran, um die Zollbefugnis des Präsidenten einzudämmen, die die Zustimmung des Kongresses für Aufgaben erfordern, die länger als 40 Tage dauern. Kritiker argumentieren, dass unkontrollierte Tarife wirtschaftliche Instabilität und Handelskriege gefährden.

Aber Trump bestand darauf, dass seine Strategie die Wähler begeistern würde. „Der Partei geht es gut und es gibt keinen Grund, warum wir nicht zusammenkommen und diese Zwischenprüfungen gewinnen und sie mit viel gewinnen sollten“, sagte Trump. „Wir werden nicht nur unsere Mehrheiten behalten; wir werden unsere Mehrheiten um ein großes ausweiten.“ (Verwandt: Trumps 25 %ige Autozölle erschüttern die Branche, aber Tesla steht stark.)

