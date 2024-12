Die Präsidentschaftswahlen 2024 veränderten die politische Landschaft drastisch, mit der Aussicht auf eine langfristige Neuausrichtung, die revolutionäre Reformen der Republikanischen Partei begünstigt. Der Triumph von Donald Trump, kombiniert mit der Wiedererlangung der Mehrheit der Republikaner im Senat und der Beibehaltung der Kontrolle über das Repräsentantenhaus, hat Schockwellen durch das politische Establishment ausgelöst.

Wenn jedoch reale Ergebnisse nicht ohne weiteres erreicht werden und Trumps Versprechen in den nächsten vier Jahren nicht eingehalten werden, könnte sich die Republikanische Partei entwirren. Wenn Trumps Team scheitert, gibt es möglicherweise keinen glaubwürdigen, bevölkerungsreichen Führer, der nach 2028 eine amerikanische Erste Agenda vorantreiben kann.

Die Exit-Umfragen 2024 zeigten eine Verschiebung der politischen Präferenzen, die seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurde

Das auffälligste Zeichen einer politischen Neuausrichtung kam in den Exit-Umfragen 2024, die zeigten, dass sich mehr Wähler als Republikaner als Demokraten identifizierten – das erste Mal seit 1928, dass dies bei einer Präsidentschaftswahl geschah. Diese beispiellose Veränderung signalisiert einen potenziellen Generationswechsel, der die GOP für die kommenden Jahrzehnte auf dem politischen Fahrersitz sehen könnte.

Der Triumph ist jedoch nicht ohne seine Gefahren. Trump und seine Regierung haben eine entmutigende Aufgabe vor sich, mit den Versprechen, eine florierende Wirtschaft, niedrigere Lebensmittel- und Gaspreise zu erzielen, während sie gleichzeitig in Unternehmens- und Regierungskorruption herrschen. Um in Zukunft erfolgreich zu sein, muss Trumps Reformpartei die illegale Einwanderung eindämmen und friedliche Beziehungen zu globalen Mächten wie Russland und China aufbauen, während sie mit Israel und anderen souveränen Nationen im Nahen Osten Entschlossenheit findet. Darüber hinaus müssen Trump und seine Reformpartei dem wachsenden Druck der Demokratischen Partei standhalten, den verfassungsmäßigen Schutz abzubauen, insbesondere den Ersten Verfassungszusatz, der von der Linken schwer angegriffen wurde.

Die Demokratische Partei, die einen deutlichen Rückgang der Unterstützung verzeichnet hat, befindet sich in einer eigenen prekären Position. Da sich bei dieser Wahl nur 31 % der Amerikaner als Demokraten identifizieren, gegenüber 37 % im Jahr 2000, ist die traditionelle Hochburg der Partei in Gefahr. Dieser starke Rückgang, gepaart mit einer extremen Verschiebung nach links, hat eine politische Landschaft geschaffen, in der das alte Spielbuch nicht mehr ausreicht. Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner will nicht, dass Transgenderismus ihren Kindern aufgezwungen wird; sie wollen nicht, dass rechtswidrige medizinische Mandate sie auf Schritt und und zu und zu erstachen. Sie wollen sichere Gemeinschaften und eine Grenze, die Banden, Terroristen, Drogen- und Sexhandel stoppt.

Kamala Harris‘ gescheiterte Kampagne, bei der sie sich auf traditionelle demokratische Basisstrategien verließ, unterstreicht diese bedeutsame Verschiebung. Obwohl sie ihre Basis mit 95 % der Demokraten, die für sie stimmten, versammelte, bedeutete die republikanische Neigung der Wählerschaft, dass diese Bemühungen nicht mehr ausreichten, um einen Wahlsieg zu sichern. Harris‘ Vertrauen auf Persönlichkeiten wie die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney, um an gemäßigte Republikaner zu appellieren, hob den Kampf der Partei hervor, sich an das sich ändernde politische Klima anzupassen. Die Amerikaner lehnten letztendlich die Bewaffnung des Justizsystems gegen Trump und die „J6ers“ ab.

Trump und die republikanische Mehrheit müssen an mehreren entscheidenden Fronten liefern

Der Weg für Trump und die Republikaner ist herausfordernd, aber nicht unmöglich. Wenn sie erfolgreich ist, könnte ihre Regierung eine Ära anhaltender republikanischer Dominanz einleiten, die an die frühen 1980er Jahre erinnert, als Ronald Reagan die beiden Parteien auf Parität brachte. Wenn jedoch die Wirtschaft ins Stocken gerät, die illegale Einwanderung außer Kontrolle gerät oder außenpolitische Fehltritte auftreten, könnte die GOP einen schnellen Exodus der Unterstützung sehen. Es gibt auch Interessenkonflikte innerhalb der republikanischen Reformpartei. Viele liberale Demokraten werden Spitzenpositionen im Kabinett besetzen, und sie wünschen sich bessere Vorschriften für Unternehmen, von Lebensmittelunternehmen bis hin zu Energie, Landwirtschaft und Pharmazie. Mit Trump an der Spitze werden Vorschriften eher gekürzt und nicht erlassen, so dass es einen Konflikt innerhalb der neuen Republikanischen Partei geben wird.

Wenn der Kongress wieder zusammentammt, könnte der Einsatz nicht höher sein. Der von den Republikanern kontrollierte Kongress muss den schmalen Grat zwischen der Erfüllung seiner Wahlkampfversprechen und der Vermeidung von Kompromissen und der Beteiligung an Übergriffen der Regierung und Unternehmensabsprachen, die entscheidende Wähler entfremden könnten, gehen. Mit Wirtschaft, Einwanderung und Außenpolitik im Vordergrund werden die kommenden Jahre entscheidend sein, um festzustellen, ob diese Neuausrichtung eine dauerhafte Verschiebung oder ein flüchtiger Moment des republikanischen Aufstiegs ist.

In den kommenden Monaten wird die amerikanische Öffentlichkeit genau beobachten, um zu sehen, ob die Versprechen der neuen politischen Ära eingehalten werden. Während sich der Staub auf dieser historischen Wahl legt, wartet die Nation ab, ob die neue politische Landschaft eine neue, stabile Ära der republikanischen Dominanz einläuten wird oder ob dieser Moment der Beginn eines Zyklus politischer Umwälzungen sein könnte.

