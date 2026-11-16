Symbolfoto – Bild KI-generiert

Istanbul – Paukenschlag an der türkischen Börse: Die Kapitalmarktbehörde SPK hat 131 Fonds von sieben Vermögensverwaltern auflösen lassen, betroffen sind nach amtlichen Angaben 455.758 Anleger. Justizminister Akın Gürlek spricht von einem organisierten Marktbetrug, der bis in die Finanzaufsicht gereicht haben soll. In Untersuchungshaft sitzen unter anderem die frühere Familienministerin und AKP-Vize-Chefin Fatma Betül Sayan Kaya sowie der frühere Chef der Börse Istanbul; beide bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan selbst ist nach den bisher vorliegenden amtlichen Angaben nicht Beschuldigter. Die Formulierung vom „gigantischen Börsen-Skandal Erdogans“ ist eine Zuspitzung der BILD – nicht die Beschreibung eines persönlichen Angeklagten.

Den Kern der Zahlen hat die türkische Kapitalmarktbehörde selbst festgehalten. In einer öffentlichen Mitteilung der Kapitalmarktbehörde SPK vom 23. September 2026 heißt es, das Entscheidungsgremium habe am 17. September beschlossen, 131 Fonds von sieben Portfoliogesellschaften zu liquidieren. Nach den Registern der Zentralverwahrstelle MKK lag die Zahl der einzigartigen Anleger in diesen Fonds bei 455.758 Personen. Die Behörde rief die Öffentlichkeit ausdrücklich dazu auf, nur offizielle Angaben zu beachten, weil in der Öffentlichkeit abweichende Investorenzahlen kursierten. Die von der BILD genannte Größenordnung von rund 456.000 Anlegern ist also eine Rundung – die amtliche Ziffer lautet 455.758.

Wie der mutmaßliche Betrug funktioniert haben soll, beschreiben Ermittler und internationale Agenturen übereinstimmend im Kern so: Bestimmte Investmentfonds hätten wenig liquide, oft kleinere Aktien in großem Stil gekauft und die Kurse damit in die Höhe getrieben. Neue Anleger, gelockt von scheinbar märchenhaften Renditen, seien nachgeströmt. Wer früh drin war oder über nicht öffentliche Informationen verfügte, soll Gewinne mitgenommen haben, bevor die Luft raus war. Justizminister Akın Gürlek erklärte Anfang November in einer amtlichen Pressemitteilung, festgestellt worden sei eine umfassende, organisierte Markt- und Straftatstruktur, nicht bloß eine einfache Börsenmanipulation. Die Struktur habe bis in die obere Finanzbürokratie und in Aufsichtsmechanismen gereicht. Zwischen Börsenapparat, denjenigen, die Kurse bewegt hätten, und Teilen der Medien sei eine systematische Zusammenarbeit erkennbar geworden; durch Bestechung seien Kontrollen ausgehebelt worden. Ziel sei gewesen, über bestimmte Aktien Liquidität abzuschöpfen und den Markt zu beherrschen. Das sind die Vorwürfe der Strafverfolger – ein rechtskräftiges Urteil steht aus, die Unschuldsvermutung gilt für alle Beschuldigten.

Ein Fonds steht in der Berichterstattung sinnbildlich für die extreme Seite dieser Bewegung: der Tera-Portföy-Fonds mit dem Kürzel TLY. In einem Reuters-Bericht vom Oktober heißt es, eine Rechnung der Agentur habe ergeben, dass aus 100 Lira zu Beginn des Jahres 2025 bis zum Tag vor der Liquidation 15.882 Lira geworden seien – eine Wertsteigerung von mehr als 15.000 Prozent. Derselben Darstellung zufolge hatten rund 102.616 Anleger in diesem Fonds investiert, das Volumen lag in der Größenordnung von etwa fünf Milliarden Dollar; es sei der größte der aufgelösten Fonds gewesen. Solche Renditen sind an einem normalen Aktienmarkt praktisch unmöglich, ohne dass Kurse künstlich getrieben werden. Genau deshalb hatten Aufsicht und Politik schon früher gewarnt. Im November 2025 hatte Finanzminister Mehmet Şimşek bereits öffentlich erklärt, man wisse, dass über bestimmte Fonds Manipulation betrieben werde. Auch der damalige SPK-Chef İbrahim Ömer Gönül sprach von möglichen Lizenzentzügen. Die öffentliche Warnung kam also rund zehn Monate vor der Massenliquidation – ein Umstand, der die spätere Frage verschärft, warum so lange weiter Geld in genau diese Vehikel floss.

Beim Volumen der aufgelösten Fonds muss man die Quellen säuberlich trennen. Reuters bezifferte Mitte September den Auftrag zur Liquidation auf Fonds im Wert von rund 18,3 Milliarden Dollar. In einem späteren Erklärstück derselben Agentur vom 2. Oktober hieß es, die Fonds hätten über drei Jahre hinweg mehr als 20 Milliarden Dollar erreicht. Die BILD schreibt von zeitweise mehr als 18 Milliarden Euro. Das ist eine Umrechnung in dieser Größenordnung, aber keine amtliche Euro-Zahl der SPK. In der Behördenerklärung zur Anlegerzahl kommt ein solches Euro-Volumen nicht vor. Wer hier mit runden Milliarden hantiert, sollte deshalb Dollar und Euro, Stichtag und Schätzung nicht in einen Topf werfen.

Und dann die politische Frage, die die deutsche Schlagzeile so scharf macht: Ist das „Erdogans Skandal“? Nach dem bisher Öffentlichen lautet die Antwort: Der Staatspräsident ist nicht als Beschuldigter genannt. Gürlek erinnerte in seiner Erklärung an einen Satz Erdoğans, man schütze niemanden, der dem Volk Unrecht tue und nach dem Vermögen des Volkes greife. Der Minister stellte die Ermittlungen als entschlossenes Vorgehen unter der Führung des Präsidenten dar und sagte, von Anfang an seien die staatlichen Stellen in Alarmbereitschaft versetzt worden. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Vorwürfe bis in Aufsichtsbehörden und – so wörtlich in der deutschen Wiedergabe des Sinns – auch zu „politischen Profilen“ reichten, gegen die rechtlich vorgegangen werde. Das ist etwas anderes als eine Anklage gegen Erdoğan persönlich. Dass der Skandal unter seiner Regierung und in seiner Partei sichtbar geworden ist, bleibt gleichwohl ein politischer Befund. Wer die Überschrift „Erdogans gigantischer Börsen-Skandal“ setzt, macht aus diesem Umfeld eine persönliche Zuweisung, die die Akten so nicht hergeben.

Namen, die in den Ermittlungen auftauchen, sind dagegen konkret – und bleiben Verdächtige, keine verurteilten Täter. Fatma Betül Sayan Kaya, früher Familienministerin und später stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP, sitzt in Untersuchungshaft. Ihr wird unter anderem ein Verstoß gegen das Kapitalmarktgesetz und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die SPK erstattete Ende Oktober Strafanzeige. Nach Darstellung der Ermittler soll sie am 16. September – einen Tag vor dem Liquidationsbeschluss – Aktien der Reederei Özata Denizcilik (Kürzel OZATD) per Umbuchung an das Haus Tera Yatırım übertragen und dabei über nicht öffentliche Kenntnis verfügt haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. Die türkische Opposition behauptet, sie habe im April rund 63,4 Millionen Lira eingesetzt und im September rund 1,34 Milliarden Lira abgezogen; das Ehepaar zusammen solle rund 163 Millionen Lira eingezahlt und rund 2,17 Milliarden Lira herausgezogen haben. Diese Lira-Zahlen stammen von der Opposition, nicht von einem Gericht. Die BILD rechnete sie in Euro um und schrieb, Sayan Kaya habe aus rund 2,7 Millionen Euro Einsatz etwa 39 Millionen Euro gemacht. Diese Euro-Größenordnung passt eher zu den gemeinsam genannten Beträgen des Ehepaars als zu den allein auf sie bezogenen Summen – und hängt ohnehin vom Wechselkurs des jeweiligen Tages ab. Deshalb bleiben wir bei den oppositionellen Lira-Angaben und kennzeichnen sie als Behauptung, nicht als festgestellte Behördentatsache.

In Haft sitzt nach übereinstimmenden Berichten auch Korkmaz Enes Ergun, der frühere Chef der Börse Istanbul. Er wurde Ende Oktober festgenommen; ihm werden Bestechung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, die insoweit als Staatsmedium zu lesen ist, berichtete über die Festnahme; als kommissarischer Börsenchef wurde Atila Türeli genannt. Ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt nach Medienberichten Ertan Aydın, früher Berater Erdoğans, AKP-Abgeordneter und Verwaltungsratsmitglied von Tera Yatırım; diese Festnahme erwähnt die BILD in ihrem Stück nicht. Der frühere SPK-Vorsitzende İbrahim Ömer Gönül und Sayan Kayas Ehemann İlyas Kaya wurden Berichten zufolge unter gerichtliche Kontrolle gestellt, also nicht in Haft behalten. Ein späterer SPK-Chef wurde per Präsidentenerlass abgesetzt. Ein stellvertretender Finanzminister trat zurück, nachdem sein Schwiegersohn festgenommen worden war. Die Spur führt damit tatsächlich bis in die Regierungspartei und in die Marktaufsicht – aber entlang einzelner Beschuldigter, nicht als gerichtsfeste Feststellung, der Staatspräsident selbst habe manipuliert.

Die Zahlen zu Verdächtigen ändern sich mit dem Stand der Ermittlung, deshalb gehören sie datiert. Gürlek nannte am 3. November 433 Verdächtige, davon 112 in Untersuchungshaft, 186 unter gerichtlicher Kontrolle und 38 Flüchtige, gegen die Haftbefehle vorlagen. Gegen 359 natürliche und 111 juristische Personen seien Vermögenssicherungen und Kontosperren verhängt worden. Spätere Medienberichte nannten noch höhere Zahlen; ein neues amtliches Gesamtupdate lag bei Redaktionsschluss dieser Darstellung nicht in derselben Form vor. Deshalb bleiben wir bei den ministeriell belegten Ziffern vom 3. November. Zur Schadensbegrenzung sagte Gürlek, rund 30 Milliarden türkische Lira in Geld, Immobilien und Aktien seien über ein freiwilliges Rückgabekonto beim Einlagensicherungsfonds TMSF zurückgegeben worden. Das Präsidentenamt erklärte nach einem Bericht des Senders Euronews, bis Ende Oktober seien 97,3 Milliarden Lira an knapp 250.000 Anleger geflossen. Das ist eine Angabe der Präsidialverwaltung, kein unabhängiger Prüfbericht. Die SPK hatte zudem angekündigt, berechtigte Anleger bis zu einer Grenze von einer Million Lira zu bedienen; die endgültige Auszahlung hängt von der Verwertung der Fondsvermögen ab und kann Monate dauern. Mit anderen Worten: Es ist nicht so, als wären sämtliche eingesetzten Milliarden unwiderruflich weg – aber ebenso wenig ist belegt, dass jeder Anleger schadlos gestellt wird.

Was deutsche Sparer davon haben, ist eine zweite, nüchternere Geschichte. Die BILD zitiert den Börsenexperten Christian W. Röhl, Chefvolkswirt des Brokers Scalable Capital, mit den Worten: „Die Türkei steckt ohnehin in einer Dauerkrise. Bei 30 Prozent Inflation und 36 Prozent Leitzins ist das Vertrauen der Menschen in das Finanzsystem längst erschüttert. So ein Skandal macht das noch schlimmer.“ Die amtlichen Zahlen liegen daneben, aber nicht weit: Das Statistikamt TÜİK wies für Oktober eine Jahresteuerung von 29,77 Prozent aus; die türkische Zentralbank senkte den Leitzins am 22. Oktober von 37 auf 36 Prozent. Die „30 Prozent“ der BILD sind also eine Rundung, der Leitzins von 36 Prozent entspricht dem letzten veröffentlichten Beschluss. Denselben BILD-Angaben zufolge liegt der Türkei-Anteil typischer Schwellenländer-ETFs, wie sie deutsche Anleger halten, bei nur rund 0,37 Prozent – also bei etwa 37 Euro von 10.000 Euro. Diese ETF-Gewichtung ist bisher die Aussage aus dem BILD-Gespräch, keine unabhängig von uns nachgezogene Fondsstatistik. Sie spricht allerdings dafür, dass ein türkischer Börsenskandal deutsche Depotwerte treffen kann, aber in den gängigen breiten Schwellenländer-Produkten eher als Nadelstich denn als Flächenbrand.

Genau so vorsichtig muss man bei der Frage sein, ob die Türkei aus den großen Indizes fliegt. In einer Erklärung vom Oktober kündigte der Indexanbieter MSCI an, bestimmte Änderungen an den Türkei-Indizes sofort und bis auf Weiteres einzufrieren: keine Erhöhung von Auslandsgewichtungen oder Aktienzahlen, keine Neuaufnahmen in den investierbaren Türkei-Index und keine Höherstufungen in den Größenklassen. MSCI begründet das mit schweren Bedenken institutioneller Anleger zu abgestimmtem Handel über Fonds und zu verzerrten Free-Float-Angaben. Sollte bis Juni 2027 kein ausreichender Fortschritt sichtbar sein, will MSCI weitere Schritte prüfen – einschließlich einer Konsultation über eine mögliche Herabstufung der Türkei von den Emerging Markets in den Frontier- oder Standalone-Status. Das ist eine Warnung mit Frist, keine vollzogene Verbannung. Die BILD-Pointe, MSCI könne die Türkei aus den Schwellenländer-Indizes werfen, verkürzt diesen bedingten Prüfvorbehalt zu einer nahen Tatsache.

Ein weiterer Punkt, den das BILD-Stück auslässt, gehört zur Einordnung des Staates, der den Skandal aufklären will: Euronews berichtete, dass mehrere Journalisten im Zusammenhang mit Berichten über die Fonds-Affäre festgenommen wurden; die Behörden warfen ihnen Falschinformationen vor. Gürlek selbst mahnte die Bürger, nur offizielle Quellen zu verfolgen, und warf der Opposition vor, aus einem Strafverfahren politisches Kapital schlagen zu wollen. Beides kann man zur Kenntnis nehmen, ohne die Ermittlungen deshalb für eine bloße Show zu erklären – und ohne umgekehrt jeden staatlichen Zahlenspiegel ungeprüft als letzte Wahrheit zu nehmen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft führt das Verfahren; der Ausgang ist offen. Stand: 17:26 Uhr MEZ.

Unterm Strich bleibt ein realer, von der Aufsicht und der Justiz dokumentierter Fonds-Skandal mit Hunderttausenden betroffenen Anlegern, extremen Renditeausschlägen und festgenommenen Amtsträgern aus Börse, Aufsichtsumfeld und Regierungspartei. Erdoğan persönlich steht nach dem bisher Bekannten nicht auf der Beschuldigtenliste; „sein“ Skandal ist die politische Zuspitzung, weil die Affäre unter seiner Regierung und bis in seine Partei reicht, während er die Strafverfolgung öffentlich deckt. Die großen Euro-Summen der Boulevard-Überschriften sind Umrechnungen, die Anlegerzahl ist amtlich, das Index-Risiko ist eine bedingte Warnung – und schuldhaft überführt ist vor Gericht noch niemand.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Schlagzeile, die den Staatspräsidenten in den Besitz des Skandals setzt, trifft die Stimmung – aber nicht die Aktenlage. Beschuldigt sind namentlich genannte Amtsträger, Parteifunktionäre und Marktteilnehmer, nicht der Präsident selbst. Wer beides vermengt, macht aus einem Justizverfahren eine persönliche Schuldzuweisung und schwächt genau den Anspruch, den er gegen den Boulevard erhebt: erst Belege, dann Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig wäre es naiv, den Vorgang als isolierten Ausrutscher einzelner Händler zu verkaufen. Wenn Aufsicht, Börsenspitze und Regierungspartei in denselben Ermittlungsakten auftauchen, stellt sich die Systemfrage. Eine Warnung des Finanzministers, auf die monatelang nichts Durchgreifendes folgte, nährt den Verdacht, dass der Staat zu lange zugesehen hat, während Anleger in scheinbar sichere Wunderfonds liefen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Aufklärung verdient diesen Namen nur, wenn sie nach oben und zur Seite gleich scharf ist. Wer Fonds auflöst und Vermögen sicherstellt, handelt richtig. Wer zugleich Journalisten wegen angeblicher Falschinformationen festnimmt, weckt den Verdacht, dass Kontrolle über die Erzählung mindestens so wichtig ist wie Kontrolle über den Markt. Unschuldsvermutung für die Beschuldigten und Pressefreiheit für die Berichterstatter gehören zusammen – sonst bleibt am Ende ein Schauprozess mit amtlicher Pressestelle.

Was meinen Sie: Reicht der türkische Fonds-Skandal nur bis in die Partei – oder trägt die Staatsführung politische Verantwortung, obwohl sie selbst nicht angeklagt ist? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Kapitalmarktbehörde SPK: Anlegerzahl in den liquidierten Fonds: https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2026/tasfiye-konusu-fonlardaki-yatirimci-sayisina-iliskin-aciklama

Justizministerium der Türkei: Erklärung von Minister Akın Gürlek zu den Fonds-Ermittlungen: https://basin.adalet.gov.tr/adalet-bakani-akin-gurlek-organize-bir-piyasa-dolandiriciligi-var

BILD: Türkei-Aktien, Milliarden in Gefahr – Erdogans gigantischer Börsen-Skandal: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/tuerkei-aktien-milliarden-in-gefahr-erdogans-gigantischer-boersen-skandal-6afac0514495f9bd85b82087

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24