TV-ESKALATION UM FRIEDRICH MERZ! Kinderärztin attackiert Kanzler als „menschenverachtend“ – CDU-Chef feuert zurück: „Das geht zu weit!“

Berlin – Eigentlich sollte es ein Bürgerdialog über die großen Sorgen und Belastungen im Land werden, doch für Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) entwickelte sich der Auftritt bei RTL schnell zu einer hitzigen politischen Abrechnung. In der Sendung „Am Tisch mit Friedrich Merz“, die um 22.15 Uhr ausgestrahlt wurde, traf der Kanzler unmittelbar auf Bürger, die ihm ihre Kritik an der Politik der Bundesregierung ungefiltert ins Gesicht sagten. Besonders heftig geriet die Auseinandersetzung mit der niedersächsischen Kinderärztin Bea Merscher. Die Medizinerin, die auch auf Instagram regelmäßig die Gesundheitspolitik der Bundesregierung kritisiert, ging Merz frontal an und warf ihm vor, mit seinem politischen Kurs die Zukunft von Kindern aufs Spiel zu setzen. Dabei blieb es nicht bei sachlicher Kritik an einzelnen Entscheidungen: Merscher erklärte, die Politik des Kanzlers sei „menschenverachtend und zerstörend“, und erhob sogar den schweren Vorwurf, Merz verletze beziehungsweise breche mit seinem Regierungshandeln seinen Amtseid. Für den Kanzler war damit offenbar eine Grenze überschritten. Sichtbar verärgert widersprach Merz und machte deutlich, dass diese Vorwürfe nach seiner Auffassung nicht mehr unter normale politische Kritik fallen würden. „Das geht jetzt ein bisschen über das normale Maß der Kritik hinaus“, entgegnete der CDU-Politiker und legte unmissverständlich nach: „Das geht zu weit!“ Insbesondere die Unterstellung eines vorsätzlichen Bruchs seines Amtseides bezeichnete Merz als persönliche Herabsetzung. Selbstverständlich müsse eine Bundesregierung Kritik aus der Bevölkerung aushalten und sich mit politischen Vorwürfen auseinandersetzen, erklärte der Kanzler. Ihm persönlich und seiner Regierung jedoch Vorsatz beim angeblichen Bruch des Amtseides zu unterstellen, sei „schon ziemlich harter Tobak“. Damit war klar: Aus dem geplanten Gespräch über Alltagssorgen war innerhalb weniger Minuten ein offener Schlagabtausch zwischen Kanzler und Kritikerin geworden.

Doch Kinderärztin Bea Merscher dachte überhaupt nicht daran, nach der deutlichen Reaktion des Regierungschefs einen Gang zurückzuschalten. Stattdessen rückte sie die Lage des deutschen Gesundheitssystems in den Mittelpunkt und warnte eindringlich vor einem aus ihrer Sicht drohenden „Kliniksterben“. Nach ihrer Darstellung nehme die Bundesregierung diese Entwicklung bewusst in Kauf und gefährde damit eine ausreichende medizinische Versorgung. Gerade als Kinderärztin sieht sie die Folgen der politischen Entscheidungen offenbar besonders kritisch und verbindet ihre Kritik mit der Sorge um die Zukunft von Kindern und Familien. Merz ließ auch diesen Vorwurf nicht stehen. Der Kanzler ging seinerseits auf Konfrontationskurs und wies die Darstellung zurück, wonach Belastungen und Sparmaßnahmen einseitig auf einzelne Gruppen oder Teile des Gesundheitswesens abgewälzt würden. Diese Behauptung entspreche nicht den Tatsachen, erklärte Merz. Nach seinen Worten habe die Bundesregierung vielmehr sämtliche Bereiche des Gesundheitswesens aufgefordert, ihren Beitrag zu notwendigen Einsparungen zu leisten. „Wir haben alle Beteiligten aufgefordert und auch dazu gebracht, Einsparbeiträge zu leisten“, sagte der CDU-Chef. Anschließend richtete er sich erneut direkt an seine Kritikerin: „Ich finde, Sie machen sich das ein bisschen leicht.“ Damit standen sich zwei völlig gegensätzliche Sichtweisen gegenüber. Auf der einen Seite eine Kinderärztin, die der Regierung eine zerstörerische Politik und gravierende Gefahren für die medizinische Versorgung vorwarf, auf der anderen Seite ein Kanzler, der darauf beharrte, notwendige Belastungen würden möglichst breit verteilt und nicht einseitig bestimmten Gruppen aufgebürdet. Die Atmosphäre der RTL-Runde zeigte damit deutlich, wie aufgeheizt die Debatte über Gesundheitsversorgung, Sparmaßnahmen und die finanzielle Zukunft des Sozialstaates geworden ist.

Und damit war die Kritik für Friedrich Merz an diesem Abend noch lange nicht beendet. Auch Oliver Bernt, dreifacher Familienvater aus dem bayerischen Landkreis Coburg, stellte den Kanzler zur Rede. Besonders bemerkenswert: Bernt war nach Angaben aus der Sendung früher selbst Unionswähler. Nun warf er der Politik in Berlin vor, Familien zunehmend im Stich zu lassen und sie mit ihren Problemen immer häufiger allein zu lassen. Wieder widersprach Merz deutlich. „Ich finde, Ihre Kritik ist ein bisschen zu hart“, erklärte der Bundeskanzler und verteidigte den Kurs seiner Regierung. Nach seiner Darstellung tue die Bundesregierung weiterhin viel für Familien und unterstütze sie in zahlreichen Bereichen. Gleichzeitig räumte Merz allerdings ein, dass viele Bürger sich noch stärkere Hilfen und eine umfangreichere Unterstützung durch den Staat wünschten. Genau dort zog der CDU-Chef jedoch eine politische und finanzielle Grenze: Die Möglichkeiten des Staates seien nicht unbegrenzt. Für Merz bedeutete der RTL-Auftritt damit einen Abend voller Gegenwind. Statt eines gemütlichen Bürgergesprächs musste sich der Kanzler mit fundamentaler Kritik an seiner Gesundheits-, Familien- und Sozialpolitik auseinandersetzen. Besonders der heftige Zusammenstoß mit Kinderärztin Bea Merscher dürfte dabei in Erinnerung bleiben: Eine Ärztin spricht von „menschenverachtender und zerstörender“ Politik sowie einem angeblichen Bruch des Amtseides, der Kanzler weist die Anschuldigungen als persönliche Herabsetzung zurück und erklärt öffentlich: „Das geht zu weit!“ Der ungewöhnlich direkte TV-Schlagabtausch machte deutlich, wie groß der Frust bei Teilen der Bevölkerung ist – und wie dünn die Luft für den Regierungschef werden kann, wenn Bürger ihm ihre Sorgen und ihre Wut unmittelbar gegenüber am Tisch präsentieren.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24