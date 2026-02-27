Über 3 MILLIONEN ARBEITSLOSE! ARBEITSMARKT IM STILLSTAND! FRÜHJAHRS-BOOM BLEIBT AUS – MERZ-POLITIK WIRKT NICHT!

Nürnberg – Aufschwung? Fehlanzeige! Während sonst mit den ersten warmen Tagen neue Jobs entstehen und Betriebe Personal suchen, herrscht in diesem Jahr gähnende Flaute. Der deutsche Arbeitsmarkt kommt einfach nicht in Bewegung, die Zahl der Erwerbslosen bleibt hartnäckig über der Marke von drei Millionen. Statt einer kräftigen Frühjahrsbelebung gibt es nur minimale Veränderungen – für viele Experten ein Warnsignal, dass die wirtschaftliche Schwäche längst den Arbeitsmarkt erreicht hat.

Bei der Präsentation der aktuellen Zahlen zeichnete die Chefin der Bundesagentur für Arbeit ein ungewöhnlich nüchternes Bild der Lage. Von einer echten Dynamik könne keine Rede sein, der Markt trete auf der Stelle. Besonders Branchen wie Bau, Gastronomie und Dienstleistungen, die üblicherweise nach dem Winter einstellen, zeigen sich zurückhaltend. Unternehmen melden weiterhin Bedarf, doch gleichzeitig fehlt vielen Betrieben offenbar die Zuversicht, neue Stellen tatsächlich zu besetzen.

Politisch sorgt die Entwicklung bereits für heftige Diskussionen. Während Wirtschaftsvertreter strukturelle Probleme, hohe Kosten und Unsicherheit als Ursachen nennen, sehen Kritiker ein Zeichen dafür, dass Deutschland seine Wachstumsstärke verloren hat. Die steigende Belastung der Sozialsysteme und Millionen Menschen im Bürgergeld-Bezug verstärken den Druck auf die Politik zusätzlich. Klar ist: Der erhoffte Konjunkturimpuls bleibt bislang aus – und damit wächst auch die Sorge, dass aus der Konjunkturdelle eine handfeste Jobkrise werden könnte.

