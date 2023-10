Über 50 unerlaubte Einreisen von Facharbeitern in Südbrandenburg aufgedeckt!

Die Bundespolizei kontrollierte am Mittwoch zwei größere Gruppen syrischer Staatsangehöriger im südlichen Brandenburg. In beiden Fällen ging ein Bürgerhinweis voraus.

Gegen 7:30 Uhr stellten Beamtinnen und Beamten eine Gruppe von 29 Personen in der Nähe der Eisenbahnbrücke in Forst fest. Wenige Stunden später, um 11 Uhr, kontrollierte Einsatzkräfte weitere 24 Personen in Koppatz.

Keine der Personen im Alter zwischen zehn und 44 Jahren war im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Dokumenten.

In beiden Fällen leitete die Bundespolizei gegen die strafmündigen unerlaubt eingereisten Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte sie zur Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg weiter. Sechs alleinreisende Minderjährige sind an das zuständige Jugendamt übergeben worden.