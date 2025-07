Überflüssig gewordene SPD plant Enteignungswelle? Von Berlin aus soll ganz Deutschland folgen

Berlin, 19. Juli 2025 – Ein Sturm der Entrüstung tobt durch Deutschland: Gerüchte über einen angeblichen Plan der SPD, Bürger zunächst in Berlin und später im ganzen Land zu enteignen, sorgen für hitzige Debatten. Auf Plattformen wie X kursieren Vorwürfe, die Sozialdemokraten unter Kanzlerkandidat Lars Klingbeil wollten Vermögen und Eigentum der Bürger systematisch „umverteilen“, beginnend in der Hauptstadt. Die CDU warnt vor einem „sozialistischen Albtraum“, während die SPD die Anschuldigungen als „rechte Panikmache“ zurückweist. Doch woher kommt diese Kontroverse, und wie real ist die Gefahr einer Enteignungswelle?Die Debatte entzündete sich an Äußerungen von SPD-Politikern in Berlin, die sich für eine stärkere Besteuerung hoher Vermögen und eine Reform der Grundsteuer ausgesprochen haben. Insbesondere die Berliner SPD unter Bürgermeisterin Franziska Giffey wird verdächtigt, mit einem „Pilotprojekt“ in der Hauptstadt den Boden für eine bundesweite Umverteilungspolitik zu bereiten. Ein interner Entwurf, der auf X geleakt wurde, spricht von „sozialer Gerechtigkeit durch Vermögensumverteilung“, was Kritiker als verschlüsselte Ankündigung von Enteignungen werten. „Die SPD will uns das Ersparte nehmen, um ihre Klientelpolitik zu finanzieren“, wettert ein Nutzer auf X. Konkret geht es um Vorschläge wie eine Vermögenssteuer für Millionäre, die laut SPD-Vorstoß 1,5 Prozent auf Vermögen über zwei Millionen Euro betragen könnte. In Berlin, wo die Wohnungsnot und gentrifizierte Viertel die Spannungen verschärfen, wird zudem über eine Reform der Grundsteuer diskutiert, die Eigentümer großer Immobilien stärker belasten würde. „Wir wollen, dass die Superreichen ihren fairen Anteil zahlen“, erklärte Giffey in einer Rede. Doch Kritiker wie Joachim Steinhöfel sehen darin einen „Einstieg in die Enteignung“. Steinhöfel, der Kanzler Merz bereits als „Lügenkanzler“ kritisierte, warnt auf X: „Berlin ist das Versuchslabor der SPD. Wenn das durchgeht, kommt der Rest Deutschlands dran.“Die CDU nutzt die Debatte, um die SPD in die Ecke zu drängen. Fraktionschef Friedrich Merz sprach von einem „Angriff auf den Mittelstand“ und warnte, eine Vermögenssteuer sei der erste Schritt zu einer „Zwangsabgabe auf Ersparnisse und Eigenheime“. Besonders in konservativen Kreisen wird die Angst geschürt, dass die SPD langfristig private Immobilien oder sogar Rentenvermögen ins Visier nehmen könnte. „Erst nehmen sie die Villen in Grunewald, dann die Häuschen in der Provinz“, kommentiert ein CDU-Abgeordneter auf X. Der Vorwurf des „Lügenkanzlers“ gegen Merz, von Alice Weidel und Steinhöfel erhoben, wird nun von der CDU gegen die SPD zurückgespielt: „Die SPD verspricht Gerechtigkeit, liefert aber Enteignung.“Die SPD weist die Vorwürfe scharf zurück. Finanzminister Klingbeil betonte, es gehe lediglich um „gerechte Beiträge von Superreichen“, nicht um eine flächendeckende Enteignung. „Die Panikmache der Rechten ist absurd. Wir wollen keine Enteignungen, sondern eine Finanzierung sozialer Projekte“, so Klingbeil. Doch die Erinnerung an die Enteignungsdebatte um Berliner Immobilienkonzerne 2021, die von der SPD unterstützt wurde, lässt Zweifel an diesen Beteuerungen aufkommen. Damals stimmten 56 Prozent der Berliner für die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen, ein Vorhaben, das zwar nicht umgesetzt wurde, aber die Ängste vor staatlichem Zugriff auf Privateigentum schürte.Auf X tobt die Debatte weiter: „Die SPD will uns zu DDR 2.0 machen“, schreibt ein Nutzer, während ein anderer fragt: „Warum sollen die, die gearbeitet und gespart haben, jetzt alles verlieren?“ Die Angst vor einer Enteignungswelle wird durch die ohnehin angespannte Stimmung im Land verstärkt, geprägt von Vorwürfen gegen die Regierung wegen gebrochener Wahlversprechen und der umstrittenen „Boomer-Soli“-Debatte. Besonders Rentner, die sich bereits durch die Sonderabgabe bedroht fühlen, sehen in der SPD eine Partei, die „den kleinen Mann“ auspresst.Experten warnen, dass die Debatte die Gesellschaft weiter polarisiert. „Die SPD muss klar kommunizieren, dass keine flächendeckenden Enteignungen geplant sind“, sagt Politikwissenschaftlerin Ulrike Müller. „Sonst riskiert sie, dass die Ängste der Bürger von Populisten ausgenutzt werden.“ Tatsächlich gewinnt die AfD an Zustimmung, indem sie die SPD als „sozialistische Enteignerpartei“ brandmarkt. Umfragen zeigen, dass die SPD in Berlin bei nur noch 18 Prozent liegt, während die CDU trotz eigener Vertrauenskrise leicht zulegt.Die Vorstellung, dass Berlin als „Testlabor“ für eine bundesweite Enteignung dienen könnte, bleibt spekulativ, doch die Angst ist real. „Die SPD hat das Vertrauen vieler Bürger verspielt“, kommentiert ein Berliner Immobilienbesitzer. „Wenn sie nicht aufpassen, wird das ein Bumerang.“ Ob die SPD die Wogen glätten kann oder ob die Enteignungsdebatte die politische Landschaft weiter spaltet, wird sich zeigen – doch in einem Land, das ohnehin im „Panikmodus“ ist, hat diese Kontroverse Sprengkraft.