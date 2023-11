Übermäßige Todesfälle bei Kindern steigen nach dem Vorstoß von COVID-Impfung für Kinder in ganz Europa weiter an

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Notfallzulassung (EUA) für die Verwendung von “Impfstoffen” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) bei Kindern erteilte, waren die übermäßigen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa negativ, wie neue Daten zeigen. Dann, sobald die EUA für die Jabs gewährt wurde, um in Kinder zu gehen, begannen die übermäßigen Todesfälle unter Kindern zu steigen.

Anders gesagt, Kinder in ganz Europa waren während der gesamten “Pandemie” im Allgemeinen sicher und gesund – mit Ausnahme, dass sie gewaltsam von ihren Freunden ferngehalten wurden, in einigen Fällen, in denen einzelne Länder Hausaufenthalts- und soziale Distanzierungsanordnungen durchsetzten – und begannen erst zu sterben, als die Regierung anfing, Kinder dazu zu drängen, zusammen mit den Erwachsenen wegen COVID geimpft zu werden.

Als die Operation Warp Speed vom Trump-Regime gestartet wurde, begannen die Todesfälle unter allen in die Höhe zu steigen. In Europa stiegen die überschüssigen Todesfälle bei Kindern bis Ende 2021 stetig an und sind seitdem weiter gestiegen, da sich die langfristigen Schäden durch die Schüsse durchsetzen.

COVID-Impfs töten Kinder

Im Jahr 2020 betrugen in den frühen Tagen der “Pandemie” die Überschüsse bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren in ganz Europa -511, was bedeutet, dass 511 weniger Kinder starben als normal. Dies dauerte bis Woche 21 von 2021, als -330 überschüssige Todesfälle gemeldet wurden.

In dem Moment, in dem die EMA die EUA für COVID-Impfung auf Kinder ausweitete – dies geschah am 28. Mai 2021 – begannen die zusätzlichen Todesfälle zu steigen. Bis Ende 2021 wurden 685 gemeldet, was im Gesamtschema der Dinge vielleicht nicht nach viel klingt, aber es ist wichtig, dass sich der Aufwärtstrend seitdem erst fortgesetzt hat.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden weitere 1.385 überschüssige Todesfälle bei Kindern in Europa gemeldet, gefolgt von weiteren etwa 753 im Jahr 2023 in Woche 45.

“Das bedeutet, dass 2.823 mehr Kinder gestorben sind als in ganz Europa erwartet, seit die EMA die Notfallgenehmigung des COVID-19-Impfstoffs auf Kinder ausgeweitet hat”, berichtet The Exposé.

“Aber 841 weniger Kinder starben als erwartet während der gesamten angeblichen Pandemie bis zu dem Punkt, an dem die EMA die Notfallgenehmigung des COVID-19-Impfstoffs auf Kinder ausweitete, wobei minus-841 überschüssige Todesfälle verzeichnet wurden.”

Allein aus diesen einfachen Zahlen ist klar, dass mit diesen Aufnahmen, die eindeutig Tausende von Kindern töten, etwas sehr falsch ist. Es ist nur so, dass nur sehr wenige, die Machtpositionen innehaben, bereit sind, dies anzuerkennen und stattdessen andere nicht verwandte Faktoren als Entschuldigung dafür verantwortlich zu machen.

“Wie jemand sagte – die ‘Impfstoffe’ sind das Geschenk, das immer wieder gegeben wird”, schrieb ein Kommentator und verwies auch auf einen anderen aktuellen Artikel über die wachsende Zahl von Leprafällen, die jetzt unter den vollständig geimpften festgestellt werden.

Ein anderer zitierte das folgende Video, in dem Dr. John Campbell interviewte Andrew Bridgen über eine Debatte am 20. Oktober 2023 im Unterhaus über übermäßige Todesfälle.

“Sir Christopher Chope hatte viel damit zu tun, die Debatte zu bekommen”, schrieb dieser Kommentator weiter.

“Es ist nur eine halbstündige Debatte. Andrew Bridgen wird zwanzig Minuten lang sprechen und dem Minister zehn Minuten Zeit lassen, um zu antworten, aber es wird eine skriptgesteuerte Antwort sein und keine seiner Fragen beantworten. Er ist zuversichtlich, eine dreistündige Debatte zu bekommen.”

“Jeder Abgeordnete, der die Mandate und die Propaganda auf die britischen Bürger drängte, sollte lebensbhaft im Gefängnis sein”, fügte ein anderer hinzu. “Täuschung und unrechtmäßig mit vollem Wissen über den Schaden, der der Bevölkerung unseres Landes zugefügt wurde”.

“Es ist tragisch, dass wir fast keine solche Vertretung in Kanada haben”, kommentierte jemand anderes. “Ich hoffe, dass das Vereinigte Königreich ein Beispiel werden wird, auf das wir hinweisen können”.

