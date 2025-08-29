+++ Überraschungsfund auf Autobahn! Statt Benzin – 2 TONNEN KOKAIN in Tanklaster! +++

Was als Routinekontrolle begann, endete mit einem der größten Drogenfunde der letzten Jahre! Auf der A3 bei Köln stoppte die Polizei am Dienstagvormittag einen scheinbar gewöhnlichen Tanklaster – doch statt Treibstoff schlummerten im Inneren des riesigen Fahrzeugs 2 TONNEN KOKAIN im Millionenwert!

Die Beamten wurden zunächst wegen eines technischen Defekts auf den Laster aufmerksam. Bei genauerer Überprüfung kamen ihnen jedoch Unregelmäßigkeiten beim Gewicht und seltsame Gerüche aus dem Inneren des Tanks verdächtig vor. Ein Drogenspürhund schlug sofort an – und dann ging alles ganz schnell.

Polizei staunt beim Blick in den Tank

Mit Spezialwerkzeug öffneten die Einsatzkräfte schließlich einen Zugang zum Inneren des Tanklasters – und trauten ihren Augen nicht: Säuberlich verpackt in hunderten Päckchen, schwammen die weißen Päckchen im hinteren Teil des Tankbehälters. Schnell war klar: Das ist kein Diesel – das ist reinstes Rauschgift!

Ein Ermittler vor Ort: „Wir sprechen hier von einer Gesamtmenge von rund 2.000 Kilogramm Kokain. Der Straßenverkaufswert liegt bei deutlich über 100 Millionen Euro.“

Fahrer schweigt – Spur führt ins Ausland?

Der 41-jährige Fahrer, ein Mann mit rumänischem Pass, wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Er verweigert bislang jede Aussage. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann nur ein kleines Rädchen im internationalen Drogenhandel ist. Hinweise deuten darauf hin, dass die Ware über die Niederlande nach Deutschland gelangt sein könnte – möglicherweise auf dem Weg nach Südeuropa.

Innenministerium spricht von „organisiertem Wahnsinn“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach in einer ersten Stellungnahme von einem „kriminellen Netzwerk ungeahnten Ausmaßes“. Die Ermittlungen wurden an das Bundeskriminalamt übergeben. Fahnder prüfen nun, ob ähnliche Transporte bereits unerkannt durch Europa rollen.

Ein Insider aus Ermittlerkreisen bringt es auf den Punkt:

„Wer heute auf der Autobahn einen Tanklaster sieht, denkt an Benzin oder Diesel. Nach diesem Fund muss man sich fragen: Was ist wirklich drin?“