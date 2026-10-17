UKRAINE-DEBAKEL FÜR DIE EU! POLENS AUSSENMINISTER LÄSST DIE BOMBE PLATZEN: USA DREHEN DEN GELDHAHN ZU – DEUTSCHLAND ZAHLT EIFRIG WEITER!

Washington/Warschau/Berlin – POLITISCHER PAUKENSCHLAG MITTEN IM UKRAINE-KRIEG!Während Deutschland und andere europäische Staaten weiterhin Milliarden für die militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung der Ukraine bereitstellen, sorgt Polens Außenminister Radosław Sikorski (63) mit einer brisanten Aussage für gewaltigen Wirbel! Seine Botschaft ist ein politischer Donnerschlag, der in Brüssel und Berlin aufhorchen lassen dürfte: Seit Januar 2025 hätten die Vereinigten Staaten keinen einzigen Cent mehr für die Verteidigung und den laufenden Betrieb des ukrainischen Staates neu bereitgestellt! „Nicht einen einzigen Cent!“ Mit diesen Worten beschreibt der polnische Chefdiplomat die dramatische Veränderung der amerikanischen Ukraine-Politik unter Präsident Donald Trump (80). Was für ein Kontrast zur bisherigen Rolle Washingtons! Jahrelang galten die USA als wichtigster militärischer Unterstützer der Ukraine, lieferten Waffen, Munition, Luftabwehrsysteme und milliardenschwere Hilfspakete. Doch seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 hat sich die politische Richtung erheblich verändert. Während Europa zunehmend selbst für die Unterstützung der Ukraine aufkommen muss, verweist Trump weiterhin auf die gigantischen Summen, die Washington bereits zur Verfügung gestellt hat. Erst am Freitag hob der amerikanische Präsident erneut hervor, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (48) „Milliarden und Abermilliarden Dollar“ erhalten habe und die ukrainischen Streitkräfte mit besonders hochwertiger amerikanischer Militärausrüstung ausgestattet worden seien. Doch genau hier beginnt die politische Auseinandersetzung um die tatsächlichen Kosten des Krieges! Denn ein erheblicher Teil dieser amerikanischen Milliarden wurde bereits während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden bewilligt. Frühere Hilfszusagen, laufende Lieferungen und neue politische Entscheidungen dürfen deshalb nicht einfach miteinander vermischt werden. Die Aussage Sikorskis vom vollständigen Ende neuer amerikanischer Zahlungen ist allerdings zugespitzt: Nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft wurden für 2025 immerhin noch neue amerikanische Militärhilfen von rund 400 Millionen Euro erfasst, während neue finanzielle und humanitäre Verpflichtungen praktisch ausblieben. Trotzdem bleibt die Entwicklung bemerkenswert. Der Ukraine Support Tracker dokumentierte für 2025 einen Rückgang der neu zugesagten amerikanischen Unterstützung um rund 99 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2022 bis 2024. Die inzwischen bis Ende August 2026 aktualisierten Erhebungen zeigen weiterhin, wie stark sich die internationale Lastenverteilung verändert hat. Gleichzeitig erhöhte Europa seine militärische Unterstützung im Jahr 2025 um 67 Prozent und seine finanzielle sowie humanitäre Hilfe um 59 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre. Damit ist aus der einstigen amerikanisch-europäischen Gemeinschaftsaufgabe zunehmend eine europäische Finanzierungsherausforderung geworden. Besonders brisant: Europäische Regierungen bezahlen teilweise sogar amerikanische Waffensysteme, die anschließend an die Ukraine geliefert werden. Die USA bleiben damit als Waffenhersteller und technologischer Partner von zentraler Bedeutung, während europäische Haushalte einen wachsenden Teil der finanziellen Belastung tragen. DIE GROSSE FRAGE LAUTET DESHALB: WIE LANGE KANN UND WILL EUROPA DIESEN KURS NOCH ALLEIN FINANZIEREN? Für Deutschland bedeutet diese Entwicklung eine zunehmend schwierige politische Debatte. Während Bundeshaushalt, Verteidigungsausgaben, Infrastrukturinvestitionen und soziale Verpflichtungen miteinander konkurrieren, stehen weitere Unterstützungszusagen für die Ukraine auf der Tagesordnung. Sikorskis Aussagen treffen damit einen empfindlichen Nerv: Wer entscheidet künftig über die Ukraine-Politik, wer bezahlt die Rechnung und welchen Einfluss haben diejenigen Staaten, die immer größere Teile der finanziellen Verantwortung übernehmen?

MILLIARDEN-WIRRWARR UND DEUTSCHLANDS FINANZIELLE DAUERBELASTUNG – WAS STECKT WIRKLICH HINTER DEN GEWALTIGEN ZAHLEN? Besonders aufschlussreich ist ein genauer Blick auf die amerikanischen und deutschen Hilfsstatistiken, denn hinter den immer wieder genannten Milliardenbeträgen verbergen sich unterschiedliche Finanzierungsarten, Bewilligungszeiträume und Verwendungszwecke. Nach Angaben des amerikanischen Congressional Research Service bewilligte der US-Kongress im Zusammenhang mit der Ukraine und weiteren Maßnahmen zur Reaktion auf den russischen Angriffskrieg rund 174,2 Milliarden Dollar über mehrere Sonderhaushaltsgesetze. Ein amerikanischer Aufsichtsbericht bezifferte die insgesamt für die Ukraine-Reaktion und die Operation Atlantic Resolve bereitgestellten Mittel bis Juni 2025 sogar auf mehr als 187 Milliarden Dollar. Doch Vorsicht bei der Interpretation dieser Zahlen! Sie bedeuten keineswegs, dass die gesamte Summe direkt an die ukrainische Regierung überwiesen wurde. Ein erheblicher Teil floss in amerikanische Militärbestände, die Beschaffung neuer Waffen, den Ersatz bereits gelieferter Ausrüstung, Ausbildung und Unterstützung ukrainischer Soldaten, militärische Logistik sowie zusätzliche amerikanische Sicherheitsmaßnahmen in Europa. Auch humanitäre Programme und weitere kriegsbezogene Ausgaben sind in den umfassenden Haushaltsstatistiken enthalten. Deshalb ist es irreführend, die gesamten bewilligten Milliarden automatisch mit Bargeldzahlungen an Kiew gleichzusetzen. Während Trump immer wieder die historische Größenordnung der amerikanischen Unterstützung betont, macht Sikorski auf den entscheidenden Unterschied zwischen früher bewilligtem Geld und neuen Finanzierungsentscheidungen aufmerksam. Und wie sieht es in Deutschland aus? Hier liefern aktuelle Zahlen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft zusätzlichen politischen Zündstoff. Die Bundesregierung bezifferte ihre bis Ende Juni 2026 geleistete oder für die kommenden Jahre vorgesehene Unterstützung für die Ukraine auf insgesamt rund 100 Milliarden Euro. Davon entfielen nach Regierungsangaben ungefähr 43,3 Milliarden Euro auf zivile und weitere 57,6 Milliarden Euro auf militärische Unterstützung. Doch die Kieler Wissenschaftler nahmen diese Summe genauer unter die Lupe und kamen zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Nur rund 41,7 Milliarden Euro lassen sich nach ihrer Berechnung als tatsächliche bilaterale Hilfe an die Ukraine einordnen. Weitere 35,9 Milliarden Euro wurden in Deutschland ausgegeben, überwiegend für die Versorgung und Unterstützung ukrainischer Geflüchteter. Allein rund 27,45 Milliarden Euro entfielen demnach auf Bürgergeldleistungen, während ungefähr 7,15 Milliarden Euro zur Finanzierung von Unterbringungskosten an Länder und Kommunen gingen. Weitere rund 1,3 Milliarden Euro betrafen Export- und Investitionsgarantien. Außerdem enthalten die von der Bundesregierung genannten 100 Milliarden Euro rund 22 Milliarden Euro an zukünftigen militärischen Verpflichtungen und vorgesehenen Ausgaben, deren vollständige Umsetzung teilweise noch aussteht. Von den ausgewiesenen zivilen Unterstützungsleistungen gelangten nach der Kieler Analyse ungefähr 7,4 Milliarden Euro unmittelbar in die Ukraine, darunter 6,3 Milliarden Euro für humanitäre Maßnahmen, Energieversorgung und Wiederaufbau, eine Milliarde Euro für einen vom Internationalen Währungsfonds verwalteten staatlichen Finanzierungsmechanismus sowie rund 100 Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Schuldenmoratorium. Diese Differenzierung ist politisch hochbrisant, denn sie zeigt, wie unterschiedlich die offiziellen Gesamtsummen verstanden werden können. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass auch Ausgaben für Geflüchtete tatsächliche Belastungen öffentlicher Haushalte darstellen, selbst wenn sie nicht unmittelbar an die ukrainische Regierung fließen. Für den deutschen Steuerzahler bleibt deshalb die Frage nach den langfristigen Kosten der Unterstützung von großer Bedeutung. Wie hoch werden die weiteren Verpflichtungen ausfallen? Welche Mittel stehen tatsächlich zur Verfügung? Wie transparent werden neue Zusagen ausgewiesen? Und welche Auswirkungen hat die zunehmende europäische Finanzierung auf die Haushaltsplanung der kommenden Jahre? Die Verantwortung für diese Entscheidungen tragen Bundesregierung und Parlament, die zugleich sicherheitspolitische Verpflichtungen, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und innenpolitische Prioritäten berücksichtigen müssen. Kritiker verlangen eine nachvollziehbare Darstellung sämtlicher Kosten und künftiger Verpflichtungen. Befürworter der Unterstützung argumentieren dagegen, dass die Verteidigung der Ukraine auch der europäischen Sicherheit diene und ein russischer militärischer Erfolg langfristig erheblich höhere Kosten verursachen könnte. DOCH EINES IST UNBESTREITBAR: DIE FINANZIELLE LASTENVERTEILUNG ZWISCHEN DEN USA UND EUROPA HAT SICH MASSIV VERSCHOBEN – UND DEUTSCHLAND GEHÖRT ZU DEN WICHTIGSTEN GELDGEBERN!

NÄCHSTER HAMMER: STARSHIELD-WIRBEL UM ELON MUSK UND DONALD TRUMP – WURDE DIE UKRAINISCHE DROHNENABWEHR POLITISCH AUSGEBREMST? Während über Milliardenbeträge und neue Finanzierungszusagen gestritten wird, entwickelt sich im Hintergrund eine weitere Affäre mit möglicherweise schwerwiegenden militärischen Folgen. Im Mittelpunkt stehen Tech-Milliardär Elon Musk (55), US-Präsident Donald Trump und das militärisch genutzte Satellitenkommunikationssystem Starshield des Unternehmens SpaceX. Nach Recherchen des britischen „Telegraph“ soll Musk dem amerikanischen Präsidenten persönlich vorgeschlagen haben, die Nutzungsmöglichkeiten beziehungsweise die Geschwindigkeitsbegrenzungen des Systems für die Ukraine einzuschränken. Trump soll diesem Vorschlag nach Darstellung der Zeitung zugestimmt haben. Diese Darstellung stützt sich auf Informationen von Quellen, deren Identität nicht öffentlich offengelegt wurde; eine persönliche Anordnung Trumps auf Initiative Musks ist damit nicht abschließend bewiesen. Allerdings berichtete auch die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf amerikanische und westliche Regierungsvertreter, dass die Anweisung zur Einschränkung des Systems aus dem Umfeld des Weißen Hauses gekommen sein soll. Für die ukrainischen Streitkräfte hatten die technischen Veränderungen nach Angaben ukrainischer Militärvertreter erhebliche Auswirkungen. Starshield, die militärische Variante der satellitengestützten Kommunikationsangebote von SpaceX, wird unter anderem zur Datenübertragung und zur Steuerung bestimmter unbemannter Fluggeräte eingesetzt. Besonders bei schnell fliegenden Drohnen ist eine zuverlässige Verbindung entscheidend, weil Steuerbefehle und Bildinformationen nahezu in Echtzeit übertragen werden müssen. Berichten zufolge traten Einschränkungen insbesondere bei Fluggeschwindigkeiten oberhalb von rund 160 Kilometern pro Stunde auf. Ukrainische Militärvertreter berichteten von kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen und beeinträchtigten Einsätzen. Das kann ausgerechnet bei der Abwehr schneller russischer Angriffsdrohnen zum Problem werden. Denn wenn eine Abfangdrohne ihr Ziel nicht mehr zuverlässig verfolgen oder ihre Steuerverbindung verliert, kann ein entscheidender Verteidigungseinsatz scheitern. Die Schwierigkeiten betrafen nach ukrainischen Angaben sowohl militärische Operationen als auch bestimmte Maßnahmen zur Drohnenabwehr. Inzwischen sollen technische Verbindungen teilweise wiederhergestellt worden sein, doch die Auseinandersetzung über Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Verantwortlichkeiten dauert an. Trump weist die Vorwürfe entschieden zurück und erklärte sinngemäß, er glaube weder an eine eigene Verantwortung noch an eine Verantwortung Musks. Auch der SpaceX-Chef bestritt, persönlich für die Einschränkungen verantwortlich zu sein, und verwies auf die Zuständigkeit der amerikanischen Regierung beziehungsweise des Militärs für bestimmte Starshield-Nutzungsbedingungen. Die Frage, wer die Einschränkungen tatsächlich veranlasste, bleibt damit politisch umstritten. Für Polen ist der Konflikt besonders brisant, weil Warschau ukrainische Satellitenkommunikation finanziell unterstützt. Außenminister Sikorski hatte Musk bereits öffentlich wegen der Einschränkungen kritisiert. Gleichzeitig verschärft sich der persönliche Konflikt zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der amerikanische Präsident erklärte erneut, Selenskyj sei im Umgang „schwieriger“ als der russische Präsident Wladimir Putin (74). Auch ukrainische Angriffe auf russische Ölraffinerien kritisierte Trump scharf, weil diese nach seiner Darstellung die internationalen Energiepreise belasten könnten. Selenskyj wiederum verweist auf fortgesetzte russische Angriffe gegen ukrainische Städte und Energieanlagen und verteidigt das Recht seines Landes, sich militärisch gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Damit treffen zunehmend unterschiedliche Interessen aufeinander: Washington verfolgt unter Trump einen veränderten politischen und wirtschaftlichen Kurs, Kiew verlangt verlässliche militärische Unterstützung, und europäische Staaten müssen immer größere finanzielle und sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Besonders alarmierend ist für Europa die Erkenntnis, dass selbst umfangreiche eigene Finanzierungsleistungen keine vollständige Unabhängigkeit von amerikanischer Technologie garantieren. Wenn wesentliche Teile militärischer Kommunikation von Entscheidungen außerhalb Europas abhängig bleiben, geraten langfristige Sicherheitsstrategien unter erheblichen Druck. Die Starshield-Affäre könnte deshalb weit über den aktuellen Streit zwischen Washington und Kiew hinausreichen. Sie wirft grundlegende Fragen zur technologischen Abhängigkeit Europas, zur Kontrolle militärischer Kommunikationssysteme und zur Verlässlichkeit internationaler Sicherheitszusagen auf. DER POLITISCHE PAUKENSCHLAG IST DAMIT PERFEKT: AMERIKA REDUZIERT NEUE HILFSZUSAGEN DRAMATISCH, EUROPA ÜBERNIMMT IMMER MEHR KOSTEN, DEUTSCHLAND FINANZIERT WEITER – UND GLEICHZEITIG KANN DIE UKRAINE BEI ENTSCHEIDENDER MILITÄRTECHNIK NICHT AUF VOLLSTÄNDIGE UNABHÄNGIGKEIT ZÄHLEN! WIE LANGE WIRD DIESES UNGLEICHGEWICHT NOCH BESTEHEN, UND WANN VERLANGEN DIE EUROPÄISCHEN REGIERUNGEN EINEN GRÖSSEREN EINFLUSS AUF DIE ENTSCHEIDUNGEN, FÜR DIE SIE IMMER HÄUFIGER SELBST BEZAHLEN?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24