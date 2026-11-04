UKRAINE-FLÜCHTLINGE: NUR DREI RÜCKKEHR-ANFRAGEN VON MÄNNERN IM WEHRFÄHIGEN ALTER – WIRBEL UM 265.804 UKRAINER IN DEUTSCHLAND!

BERLIN – Diese Zahlen sorgen für politischen Zündstoff! Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg mit unverminderter Härte weitergeht, täglich Menschen sterben, Soldaten an der Front kämpfen und Millionen Familien auf ein Ende der Gewalt hoffen, werfen neue Angaben aus Deutschland brisante Fragen auf. Mehr als 1,3 Millionen ukrainische Staatsangehörige leben nach den im Sommer veröffentlichten Angaben des Ausländerzentralregisters in Deutschland, darunter zahlreiche Männer im grundsätzlich wehrfähigen Alter. Doch ausgerechnet beim eigens eingerichteten Berliner Beratungszentrum für eine mögliche Rückkehr in die Ukraine ist die Nachfrage nach entsprechenden Informationen bislang auffallend gering. Wie aus einem am 4. November 2026 veröffentlichten Bericht unter Berufung auf die „Rheinische Post“ und Angaben der ukrainischen Botschaft hervorgeht, wurden im sogenannten Unity Hub Berlin seit der Eröffnung im April 2026 lediglich rund 60 Anfragen zu Möglichkeiten einer Rückkehr in die Ukraine registriert. Besonders bemerkenswert: Nur drei dieser Anfragen stammten von Männern im potenziell wehrfähigen Alter. Eine Zahl, die angesichts des seit dem 24. Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieges erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn die ukrainischen Streitkräfte benötigen weiterhin Personal, um ihre Verteidigung gegen die russische Invasion aufrechterhalten zu können. Während zahlreiche Soldaten unter schwierigsten Bedingungen an der Front eingesetzt sind, leben Hunderttausende ukrainische Männer im entsprechenden Altersbereich in europäischen Staaten. Der Berliner Unity Hub sollte dabei helfen, Verbindungen zur Heimat zu erhalten, Perspektiven aufzuzeigen und die freiwillige Rückkehr zu erleichtern. Doch nach den bisher veröffentlichten Angaben kommen die meisten Interessenten gerade nicht aus jener Altersgruppe, die in der öffentlichen Diskussion über die ukrainische Mobilisierung besonders häufig im Mittelpunkt steht. Vielmehr handelt es sich bei den Ratsuchenden überwiegend um Menschen im Rentenalter. Zusätzlich besteht ein entscheidender Unterschied zwischen einer unverbindlichen Informationsanfrage und einem tatsächlich geplanten Umzug: Nach Angaben des Zentrums ging es bei den meisten Kontakten zunächst um Beratung und allgemeine Informationen. Die drei Anfragen bedeuten deshalb ausdrücklich nicht, dass nur drei Männer aus Deutschland in die Ukraine zurückkehren wollen oder bereits zurückgekehrt sind. Ebenso wenig lässt sich aus den Zahlen einer einzelnen Berliner Einrichtung zuverlässig ableiten, wie viele ukrainische Flüchtlinge insgesamt eine Rückkehr erwägen. Dennoch verdeutlichen die veröffentlichten Angaben, wie schwierig es ist, angesichts der anhaltenden russischen Angriffe eine konkrete Rückkehrperspektive zu entwickeln. Nach Auskunft des Beratungszentrums möchte die überwiegende Mehrheit der Ratsuchenden erst dann wieder dauerhaft in der Ukraine leben, wenn die Kampfhandlungen beendet sind und sich die Sicherheitslage stabilisiert hat. Damit steht die Bundesregierung vor einer zunehmend komplizierten Frage: Wie können Schutz, Integration, freiwillige Rückkehr und die Interessen der Ukraine miteinander vereinbart werden, solange der Krieg weitergeht? Die aktuellen Berichte über das geringe Anfrageaufkommen im Unity Hub Berlin liefern darauf noch keine abschließende Antwort, verschärfen jedoch die Debatte über die Zukunft ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland.

ÜBER EINE VIERTELMILLION UKRAINISCHE MÄNNER IM WEHRFÄHIGEN ALTER – UND DER KRIEG GEHT WEITER! Hinter der politischen Diskussion stehen konkrete Zahlen des Bundesinnenministeriums, die bereits im Sommer veröffentlicht wurden. Demnach waren zum 31. Mai 2026 insgesamt 265.804 Männer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 23 und 60 Jahren in Deutschland registriert. Damit leben hierzulande mehr als eine Viertelmillion ukrainische Männer in jener Altersgruppe, die für die ukrainischen Wehrpflicht- und Mobilisierungsregelungen grundsätzlich relevant ist. Diese Größenordnung stellt die Politik vor schwierige Herausforderungen, denn die Ukraine kämpft weiterhin gegen einen militärisch überlegenen Angreifer und benötigt Soldaten für die Verteidigung ihres Staatsgebiets. Gleichzeitig ist die Situation der in Deutschland lebenden Ukrainer keineswegs einheitlich. Allein aus Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit darf nicht geschlossen werden, dass ein bestimmter Mann tatsächlich eingezogen werden könnte, militärisch geeignet wäre oder gegen ukrainische Vorschriften verstoßen hätte. Es gibt gesundheitliche Einschränkungen, gesetzliche Ausnahmen, individuelle Schutzgründe sowie Menschen, die ihre Heimat bereits vor Beginn des russischen Großangriffs verlassen hatten. Auch ist nicht bekannt, wie viele der registrierten Männer der ukrainischen Wehrpflicht tatsächlich unterliegen. Dennoch haben die Zahlen die Diskussion über den Umgang mit ukrainischen Männern in Deutschland erheblich verstärkt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) hatte sich bereits für eine Änderung der europäischen Schutzregelungen ausgesprochen. Im Sommer 2026 wurde auf europäischer Ebene darüber beraten, neu ankommende ukrainische Männer, die ihr Heimatland aufgrund militärischer Verpflichtungen nach ukrainischem Recht nicht verlassen dürfen, vom automatischen vorübergehenden Schutz auszunehmen. Eine solche Diskussion berührt grundlegende Fragen des europäischen Flüchtlingsschutzes und der Verantwortung gegenüber einem Land, das sich gegen einen Angriffskrieg verteidigen muss. Auch die ukrainische Regierung bemüht sich darum, Kontakte zu den im Ausland lebenden Staatsbürgern aufrechtzuerhalten und langfristige Rückkehrmöglichkeiten zu entwickeln. Der politische Konflikt ist offensichtlich: Einerseits benötigt die Ukraine ausreichend Personal für ihre Streitkräfte und später für den Wiederaufbau zerstörter Städte, Wohnungen, Betriebe und Infrastruktur. Andererseits haben viele Geflüchtete inzwischen in Deutschland eine berufliche und private Existenz aufgebaut, Kinder besuchen Schulen, Familien leben in gesicherten Verhältnissen, und die Sorge vor russischen Angriffen bleibt bestehen. Eine Rückkehr kann daher nicht allein auf eine statistische Frage reduziert werden. Der russische Angriffskrieg hat Millionen Menschen aus ihrem bisherigen Leben gerissen, Angehörige getrennt und die wirtschaftlichen Grundlagen ganzer Regionen zerstört. Die bevorstehende fünfte Kriegswintersaison verdeutlicht, dass eine umfassende und sichere Rückkehr vieler Menschen weiterhin von Entwicklungen abhängt, die weder Berlin noch die Betroffenen selbst kontrollieren können. Gerade deshalb muss zwischen dem politischen Wunsch nach einer Rückkehr und den tatsächlichen Möglichkeiten der Betroffenen unterschieden werden. Die Zahlen zu den 265.804 ukrainischen Männern zwischen 23 und 60 Jahren machen die Dimension der Diskussion deutlich, beantworten aber weder die Frage nach der individuellen Wehrpflicht noch nach der tatsächlichen Bereitschaft, in ein weiterhin umkämpftes Land zurückzukehren.

DOBRINDTS RÜCKKEHR-ZENTRUM IM FOKUS – VIELE RENTNER FRAGEN NACH, DOCH WANN KEHREN DIE MENSCHEN WIRKLICH ZURÜCK? Im Mittelpunkt der neuen Debatte steht das Berliner Beratungszentrum Unity Hub, das im April 2026 gemeinsam von Deutschland und der Ukraine auf den Weg gebracht wurde. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und der ukrainische Minister für Sozialpolitik, Familie und Einheit, Denys Uliutin (44), präsentierten das Projekt als wichtige Anlaufstelle für Menschen, die nach ihrer Flucht eine Zukunftsperspektive suchen. Dobrindt erklärte bei der Eröffnung: „Mit dem Unity Hub Berlin schaffen wir für Menschen aus der Ukraine eine Anlaufstelle zu allen Fragen einer Zukunft in der Ukraine.“ Das Zentrum soll allerdings weit mehr leisten als klassische Rückkehrberatung. Vorgesehen sind Hilfen bei Fragen zu Ausweisdokumenten, Renten, Sozialleistungen, beruflicher Qualifizierung, Beschäftigungsmöglichkeiten, Bildungsangeboten, Kultur und gesellschaftlicher Integration. Die deutsche Seite unterstützt das Vorhaben unter anderem durch die kostenfreie Bereitstellung der Räumlichkeiten, während der Betrieb von ukrainischer Seite organisiert wird. Das ukrainische Sozialministerium hatte den 15. April 2026 als Beginn des öffentlichen Betriebs angekündigt. Auch Sprach- und Bildungsangebote sowie Informationen über Arbeitsmöglichkeiten sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine gehören zum Konzept. Damit soll die Einrichtung zugleich eine Brücke zwischen den Geflüchteten und ihrer Heimat bilden. Umso auffälliger sind die nun bekannt gewordenen rund 60 Rückkehranfragen, von denen nur drei Männern im wehrfähigen Alter zugeordnet wurden. Besonders ältere Menschen interessieren sich nach Angaben des Zentrums für mögliche Perspektiven in ihrem Herkunftsland. Für viele von ihnen sind Fragen zur Rente, zum Eigentum, zur medizinischen Versorgung und zur allgemeinen Sicherheit von besonderer Bedeutung. Dennoch zeigt sich auch bei dieser Gruppe, dass eine mögliche Rückkehr häufig an klare Bedingungen geknüpft wird. Solange Raketenangriffe, Luftalarm und militärische Auseinandersetzungen den Alltag in Teilen der Ukraine bestimmen, bleibt eine dauerhafte Heimkehr für zahlreiche Menschen unsicher. Entscheidend ist außerdem, dass die bislang veröffentlichten Angaben nur Rückkehranfragen an das Berliner Zentrum betreffen. Wie viele Personen unabhängig davon über andere Beratungsstellen, private Kontakte oder eigene Planungen eine Rückkehr vorbereiten, lässt sich daraus nicht erkennen. Auch fehlen belastbare Angaben dazu, wie viele Menschen nach einer Beratung tatsächlich zurückgekehrt sind. Deshalb wäre es falsch, aus dem geringen Anfrageaufkommen unmittelbar auf das Verhalten aller ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland zu schließen. Politisch wirft das Ergebnis dennoch Fragen auf: Erreicht das Zentrum die Menschen, für die es eingerichtet wurde? Ist das Angebot ausreichend bekannt? Welche konkreten Hilfen wären erforderlich, damit ukrainische Staatsbürger nach einem Ende des Krieges wieder eine sichere Lebensperspektive in ihrer Heimat entwickeln können? Und welche Rolle sollen Deutschland und die Europäische Union bei einer freiwilligen Rückkehr und beim Wiederaufbau spielen? Fest steht: Solange der Krieg andauert, bleiben diese Entscheidungen eng mit Sicherheitsfragen, wirtschaftlichen Zukunftsaussichten und familiären Lebensumständen verbunden. Die offiziellen Informationen des ukrainischen Sozialministeriums zum Unity Hub Berlin zeigen, wie umfangreich das Projekt angelegt ist. Die aktuellen Rückkehranfragen machen gleichzeitig deutlich, dass zwischen politischem Konzept und tatsächlicher Nachfrage noch erhebliche Unterschiede bestehen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, wie viele ukrainische Männer in Deutschland leben, sondern unter welchen Bedingungen eine sichere, freiwillige und dauerhafte Rückkehr in ihre Heimat überhaupt möglich wird.

Quellenangaben

Quelle : Evangelischer Pressedienst (epd), 4. November 2026 – Bericht über die rund 60 Rückkehranfragen beim Unity Hub Berlin und die drei Anfragen von Männern im wehrfähigen Alter.

https://www.evangelisch.de/inhalte/260641/04-11-2026/bericht-fluechtlinge-aus-ukraine-zeigen-wenig-interesse-rueckkehr

– Bericht über die rund 60 Rückkehranfragen beim Unity Hub Berlin und die drei Anfragen von Männern im wehrfähigen Alter. https://www.evangelisch.de/inhalte/260641/04-11-2026/bericht-fluechtlinge-aus-ukraine-zeigen-wenig-interesse-rueckkehr Quelle : Euronews, 7. Juli 2026 – Ukrainische Männer in Deutschland, Daten des Bundesinnenministeriums, Wehrpflicht und Rückkehrdiskussion.

https://de.euronews.com/2026/07/07/ukraine-manner-deutschland-ruckkehr-erfahrungen

– Ukrainische Männer in Deutschland, Daten des Bundesinnenministeriums, Wehrpflicht und Rückkehrdiskussion. https://de.euronews.com/2026/07/07/ukraine-manner-deutschland-ruckkehr-erfahrungen Quelle : Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine, 10. April 2026 – Offizielle Informationen zur Eröffnung, Finanzierung und Zielsetzung des Unity Hub Berlin.

https://www.msp.gov.ua/en/press-center/news/first-ukrainian-unity-hub-in-europe-to-open-in-berlin

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