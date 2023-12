Ulm: Notgeiler Südländer folgt Frau in Damentoilette und onaniert vor ihr!

Die 27-Jährige war gegen 15.23 Uhr auf dem Rastplatz “Am Kornberg” an der A8 in Richtung Karlsruhe. Als sie sich in die Damentoilette begab, folgte ihr unbemerkt ein Mann. Kurz darauf nahm sie den Mann wahr, wie dieser an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem sich der Unbekannte unsittlich gezeigt hatte, flüchtete dieser aus der Damentoilette. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Hier beschrieb sie den Täter als einen etwa 30-40 Jahre alten Mann, der etwa 1,60 bis 1,65 m groß ist. Er ist korpulent und hat einen südländischen Teint. Der Mann hat kurze, schwarze Haare und ein rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Jacke und einer blauen Jeans. Der Unbekannte soll mit einem Fiat Ducato mit ausländischem Kennzeichen vom Parkplatz gefahren sein. Die Polizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.