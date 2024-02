Umfrage: Die Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass COVID-19-Impfstoffe “eine erhebliche Anzahl unerklärlicher Todesfälle verursacht haben”

Eine kürzlich von Rasmussen Reports durchgeführte Umfrage zeigt, dass 53 Prozent der amerikanischen Erwachsenen glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass die Nebenwirkungen des Wuhan-Coronavirus-Impfstoffs (COVID-19) “eine erhebliche Anzahl unerklärlicher Todesfälle verursacht haben”.

Die Umfrage, die zwischen dem 7. und 9. Januar bei 1.133 amerikanischen Erwachsenen durchgeführt wurde, zeigt einen Vier-Punkte-Anstieg gegenüber 2022 in der Zahl der Amerikaner, die glauben, dass die Impfstoffe mit unerklärlichen Todesfällen in den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht werden können.

Jetzt sagten 30 Prozent der Befragten, dass es “sehr wahrscheinlich” ist, dass die Impfstoffe miteinander verbunden sind, im Gegensatz zu nur 16 Prozent, die es “überhaupt nicht wahrscheinlich” finden, dass eine erhebliche Anzahl von Todesfällen auf die COVID-19-Impfstoffe zurückgeführt werden kann. Weitere 11 Prozent bleiben unsicher, während der Rest es entweder leicht wahrscheinlich oder unwahrscheinlich findet, dass die Impfstoffe beteiligt sind.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass 24 Prozent der Befragten behaupten, “jemanden persönlich zu kennen”, von dem sie glauben, dass er aufgrund von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff gestorben ist. Dies ist ein erheblicher Anstieg gegenüber den 28 Prozent, die vor einem Jahr gemeldet wurden. In der Zwischenzeit gaben 61 Prozent an, dass sie jemanden mit einer solchen Erfahrung nicht persönlich kennen, und 10 Prozent bleiben unsicher. (Verwandte: Umfrage zeigt, dass die meisten Amerikaner KEINE neuen COVID-19-Auffrischungsimpfungen erhalten werden.)

Die Umfrage beleuchtete auch eine breitere Wahrnehmung der Impfstoffsicherheit, wobei 54 Prozent Zweifel an der vermeintlichen Sicherheit der Impfstoffe äußerten. Weitere 33 Prozent glauben, dass die Befragten, die Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit äußern, nur “Verschwörungstheorien verbreiten”, während die restlichen 13 Prozent unsicher sind.

Ladapo: mRNA COVID-19-Impfstoffe haben ein schreckliches Sicherheitsprofil

In einer Pressekonferenz im März 2023, Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo warnte die Öffentlichkeit vor dem Sicherheitsprofil von mRNA-COVID-19-Impfstoffen und stellte die Notwendigkeit ihrer Verabreichung in Frage.

“Diese Impfstoffe haben ein schreckliches Sicherheitsprofil. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand sie nehmen sollte; das ist die ehrliche Wahrheit”, erklärte Ladapo.

Er tadelte die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA) dafür, dass sie “die Wahrheit leugnen”, und kritisierte ihre Politik, insbesondere die Impfung von Kindern gegen COVID-19.

Ladapo zitierte eine im Lancet veröffentlichte Studie, um seinen Standpunkt zu COVID-19-Impfstoffen zu beweisen. Die Studie ergab, dass geimpfte Personen im Laufe der Zeit ein höheres Risiko hatten, an COVID-19 zu erkranken, im Vergleich zu ihren nicht geimpften Kollegen.

“Sie zeigten, dass nach sieben Monaten der Schutz vor einer Infektion um etwa 70 Prozent begann, [dann geht es] nach unten, nach unten, nach unten. Mit sieben Monaten springt es auf die andere Seite der Achse. Es ist also negativ, und das geht weiter. Das Ausmaß dieser Negativität nimmt mit der Zeit zu. Das ist eine Tatsache; hat die CDC oder die FDA jemals ein Wort darüber gesagt? Nein”, sagte Ladapo.

Darüber hinaus gab Ladapo im Februar desselben Jahres eine Gesundheitswarnung zur Sicherheit von mRNA-COVID-19-Impfstoffen heraus, die auf den Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) basiert. Die Statistiken der VAERS zeigten einen signifikanten Anstieg der unerwünschten Ereignisse in Florida nach der Einführung der mRNA COVID-19-Impfstoffe.

“Allein in Florida gab es nach der Veröffentlichung des COVID-19-Impfstoffs einen Anstieg der VAERS-Berichte um 1.700 Prozent, verglichen mit einem Anstieg der Gesamtimpfstoffverabreichung um 400 Prozent für den gleichen Zeitraum”, heißt es in der Warnung.

Besuchen Sie BadMedicine.news für weitere Geschichten über die Gefahren der mRNA-COVID-19-Impfstoffe.

Sehen Sie Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo erläutert unten das “schreckliche Sicherheitsprofil” der mRNA-COVID-19-Injektionen.

