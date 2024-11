UMFRAGE: Mehrheit der Amerikaner unterstützt die Massenabschiebung illegaler Einwanderer

Eine neue Umfrage von Rasmussen Reports hat ergeben, dass die Mehrheit der Amerikaner die Massendeportation illegaler Einwanderer unterstützt.

Die Umfrage, die am 7., 10. und 11. November unter 1.276 wahrscheinlichen Wählern durchgeführt wurde, unterstreicht eine breite parteiübergreifende und demografische Unterstützung für stärkere Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. (Verwandt: Trump führt trotz logistischer Auswirkungen die größte Massenabschiebung von Illegalen in der amerikanischen Geschichte durch: „Es geht nicht um ein Preisschild.“)

Auf die Frage nach der Bedeutung der Beendigung der illegalen Einwanderung sagten 76 Prozent der Befragten „sehr“ (50 Prozent) oder „etwas“ (26 Prozent) wichtig. In der Zwischenzeit glauben nur 22 Prozent, dass das Thema nicht wichtig ist. Diese Stimmung erstreckt sich über rassische und politische Linien, wobei 78 Prozent der weißen Wähler, 74 Prozent der schwarzen Wähler und 70 Prozent der hispanischen Wähler befürworten, dass es wichtig ist, die illegale Einwanderung einzudämmen. Bemerkenswerterweise äußerten 61 Prozent der Demokraten, 90 Prozent der Republikaner und 80 Prozent der Unabhängigen ähnliche Ansichten.

Im Gegensatz zeigt die Umfrage, dass insgesamt 64 Prozent der Amerikaner den Plan des designierten Präsidenten Donald Trump befürworten, sofort mit Massenabschiebungen zu beginnen, während 33 Prozent dies ablehnen. Die Zustimmung ist über die ethnische Demografie hinweg konsistent, wobei 62 Prozent der weißen Wähler, 62 Prozent der schwarzen Wähler und 70 Prozent der Hispanics dafür sind.

Selbst unter den Demokraten, einer Gruppe, die Trumps Politik im Allgemeinen weniger unterstützt, äußerten 39 Prozent ihre Zustimmung, verglichen mit 89 Prozent der Republikaner und 65 Prozent der Unabhängigen. Die Missbilligungsraten sind niedriger, da 36 Prozent der weißen Wähler, 32 Prozent der schwarzen Wähler und 28 Prozent der Hispanics gegen den Plan sind.

Die Umfrage maß auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in Trumps Fähigkeit, seine Kampagne für Massendeportationen zu erfüllen. Auffallende 72 Prozent der Befragten glauben, dass Trump wahrscheinlich durchziehen wird, während nur 23 Prozent an seinem Engagement zweifeln.

32 % der Amerikaner glauben, dass illegale Einwanderung Trumps Hauptfokus sein sollte, wenn er sein Amt antritt

Eine separate Umfrage von Rasmussen Reports, die einige Tage vor der Wahl durchgeführt wurde, ergab, dass 32 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Bekämpfung der illegalen Einwanderung der Schwerpunkt des nächsten Präsidenten sein sollte.

Die Umfrage, die vom 30. Oktober bis zum 3. November durchgeführt wurde, forderte 1.800 wahrscheinliche Wähler auf, vier dringende Themen für die nächste Regierung zu bewerten: illegale Einwanderung, steigende Preise, Abtreibungsrechte und Schutz der Demokratie. Illegale Einwanderung wurde mit 32 Prozent zum Hauptanliegen, gefolgt von steigenden Preisen mit 27 Prozent, dem Schutz der Demokratie mit 24 Prozent und dem Recht auf Abtreibung mit 14 Prozent.

Diese Ergebnisse zeigten signifikante Unterschiede zwischen den politischen Zugehörigkeiten. Unter den republikanischen Wählern betrachtete fast die Hälfte (49 Prozent) die illegale Einwanderung als oberste Priorität, wobei steigende Preise bei 30 Prozent zurückliten. Die Demokraten legten jedoch größere Bedeutung auf den Schutz der Demokratie (33 Prozent) und das Recht auf Abtreibung (25 Prozent). Unabhängige Wähler waren gespalten, wobei 31 Prozent sowohl die illegale Einwanderung als auch steigende Preise priorisierten.

Die Altersdemografie unterstrich weiter Unterschiede in den Prioritäten. Wähler unter 40 Jahren betrachteten eher steigende Preise als das drängendste Thema, während ältere Wähler, insbesondere diejenigen im Alter von 65 Jahren und älter, stark zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung tendierten.

John Nolte wiederum schrieb in seinem Artikel für Breitbart News, dass diese Ergebnisse deutlich gemacht haben, dass „Massenabschiebungen kein spaltendes Thema sind. Die Amerikaner sind sich mit großem Abstand hinter der Idee einig, dass es an der Zeit ist, diejenigen abzuschieben, die illegal in unser Land eingebrochen sind.“

