Unbekannte bohren zwei Autotanks auf und entwenden Diesel!

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15:10 h und Mittwochmorgen, 08:23 h sind unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes in Buxtehude in der Konrad-Adenauer-Allee gelangt und haben bei zwei dort abgestellten Opel-Miettransportern die Kraftstofftanks aufgebohrt. Aus den Tanks wurde dann der darin befindliche Dieselkraftstoff abgelassen und anschließend entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.