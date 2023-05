Unbekannter entblößt sich vor Kindern in Niederkleen!

Nachdem sich ein Unbekannter vor zwei Kindern am Freitagmittag entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahre waren gegen 11.30 Uhr in der Straße “Auhof” in Niederkleen spazieren, als ihnen ein Radfahrer auffiel. Der Unbekannte kam von der Bergstraße und fuhr über den Mühlenweg in Richtung des Autohofes mehrfach auf und ab. Als die Mädels näherkamen, grüßte er sie. Wenig später drehten sich die Mädchen zu dem Mann um und sahen, dass sein Geschlechtsteil aus der Hose hing. So fuhr er dann auch auf seinem Fahrrad weiter. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und trug schwarz-weiße Fahrradbekleidung. Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mittelhessen