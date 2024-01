Die deutschen Mainstream-Medien haben die Drohung verbreitet, dass der russische Präsident Wladimir Putin militärische Operationen gegen Deutschland auslösen wird, die in den folgenden Wochen einen Krieg beginnen könnten.

Diese Verschlusssachen wurden Berichten zufolge an die führende deutsche Boulevardzeitung Bild durchgesickert. Dem Bericht zufolge bereiten sich die deutschen Streitkräfte auf einen bewaffneten Konflikt mit Russland vor, einschließlich der Ausrichtung von Übungen bezüglich einer Eskalation zwischen der NATO und Russland. Das geheime “Szenario”, das die lokale Nachrichtenagentur erhalten hat, würde im Februar mit dem Einsatz von Hunderttausenden von NATO-Truppen beginnen und in einem Krieg gipfeln, der im Sommer 2025 ausbrechen würde.

Ein ungarischer Kommentator hat jedoch bereits die gesamte Geschichte auseinander genommen und drei Gründe aufgeführt, warum die Geschichte nichts anderes als eine furchterregende Geschichte ist, die Globalisten sensationell machen möchten. Laut Zsolt Bayer enthielt der Bericht “offensichtliche Lügen, Wahnsinn, Täuschung” und sagte, dass, wenn es wahr wäre, “es nicht weniger als einen dritten Weltkrieg und das Ende der Menschheit bedeuten würde”.

Bayer kritisierte die Behauptung der Zeitung, dass die deutschen Streitkräfte Zehntausende von Truppen einsetzen würden, um Russland zu bekämpfen. Er argumentierte, dass es keinen Sinn hätte, Truppen einzusetzen, da ein solcher Konflikt schnell nuklear werden würde. “Dann würden die Deutschen Zehntausende von Truppen gegen Putin einsetzen, während die NATO Hunderttausende einsetzen würde? Wirklich? Und wofür überhaupt? Ein solcher Weltbrand würde durch den Einsatz von taktischem und dann dem vollen Atomarsenal “eskaliert” werden. Warum Zehntausende von Truppen?” Er schrieb. “Und kann mir bitte jemand sagen, warum Putin die NATO angreifen würde? Welches Interesse hätte er daran, dies zu tun?”

Er wies ferner darauf hin, dass die Ukraine eine andere Geschichte war, weil sie kein NATO-Mitglied war und weil Kiew “Pogrome gegen die dort lebenden Russen durchführte, und teilweise, weil der Westen aus irgendeinem unergründlichen Grund ein Atomwaffenarsenal vor Russlands Haustür gründen wollte”.

Der Ungar behauptete auch, dass Moskau, wenn es Berlin angreifen würde, zuerst ein schwer bewaffnetes Polen besetzen müsste. Darüber hinaus müsste es sofort anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten gegenüber stehen, und alle anderen NATO-Mitglieder müssten in den Konflikt eintreten. Der Krieg wäre nichts weniger als ein Dritter Weltkrieg. Ein letzter Punkt, warum er denkt, dass all dies nur beängstigende Propaganda ist, ist, dass, wenn Sicherheitsexperten “rühmten”, dass Putins Männer nicht in der Lage waren, mit den Truppen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky umzugehen, warum sollte es überhaupt versuchen, zu spielen, seine “belagerte Armee” zu schicken, um die gesamte NATO zu bekämpfen?

“Während der Westen heute ständig schreit, dass ‘Putin nicht einmal bei Portugal anhalten würde’, hören wir auch aus dem gleichen Mund, dass Putin und die Russen nicht einmal in der Lage sind, die östlichen Teile der Ukraine zu halten. Wie passen diese beiden Aussagen zusammen? Und vergessen wir nicht, dass die kompetenteste Person, die ehemalige deutsche Kanzlerin, sagte, dass es einen Monat nach dem Angriff auf die Ukraine einen Friedensplan gab, den sowohl die Russen als auch die Ukrainer unterzeichnet hätten”, schrieb Bayer.

Er fragte weiter, wie dieses geheime Szenario von einem Journalisten erhalten wurde. Er betonte auch, dass der Bericht, der internationale Schlagzeilen machte und in den deutschen inländischen Medien widergespiegelt wurde, ein Versuch war, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Angst zu wecken. “Aber worum geht es dann wirklich? Es ist so, dass die deutsche Regierung Bild diese Informationen gegeben hat, um zu versuchen, die Angst zu schüren, indem sie die wachsende Unzufriedenheit und den Widerstand, den diese inkompetente und idiotische Regierung verursacht und auf sich gebracht hat, auf sich selbst zerlegt”, fügte er in seinem Kommentar ein.

Das Institute for the Study of War, ein US-Think Tank, stellte fest, dass solche Dokumente in der militärischen Planung gewöhnlich waren. Es hieß jedoch, dass die Zeitleiste unwahrscheinlich sei, berichtete Business Insider (BI). Bild und BI teilen sich eine Muttergesellschaft, Axel Springer.

Das deutsche Verteidigungsministerium hat bereits eine detaillierte Vision von Russlands Überlaufinvasion in der Ukraine

In Deutschlands “Übungsszenario” würde der Kreml im Februar 200.000 neue Rekruten für eine neue Offensive in der Ukraine mobilisieren, die es Moskau ermöglichen würde, bis Juni erhebliche Fortschritte vor Ort zu erzielen. Es beinhaltete, dass Russland im folgenden Monat eine Kampagne des hybriden Krieges gegen die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland beginnen würde, wobei Russlands “falsche Erzählungen” gespielt werden würde, dass russischsprachige Minderheiten in diesen Ländern in einem Maße, das eine Intervention erfordert, ungerechterweise ins Visier genommen werden. Ein Ausbruch von Gewalt in diesen Ländern wird dann die Mobilisierung russischer Truppen rechtfertigen, die bis September nach Belarus und Westrussland geschickt wurden, wie das Dokument vorlegte.

Einen Monat später wird Putin Truppen an der belarussischen Grenze zu Polen und in Kaliningrad, das zwischen Polen und Litauen liegt, einsetzen. Nach Angaben der deutschen Regierung ist es dann sehr wahrscheinlich, dass russische Truppen die Suwalki Gap ins Visier nehmen werden, einen Landstreifen innerhalb der polnischen Grenze zu Litauen. In der Zwischenzeit würde der Kreml Anti-NATO-Erzählungen zu Hause vorantreiben und behaupten, dass sich das Bündnis darauf vorbereitet, Russland anzugreifen. (Verwandte: Der deutsche Außenminister gibt zu, dass sich das Land im Krieg mit Russland befindet.)

Das besagte Szenario erwartet ferner, dass die NATO 300.000 Soldaten an ihren östlichen Grenzen einsetzen wird, um die russische Aggression zu abschrecken, aber es geht nicht davon aus, dass das 31-köpfige Bündnis bis Anfang 2025 reagieren wird – entscheidend, nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November.

Besuchen Sie Chaos.news, um weitere Updates zu den anhaltenden “Konflikten” auf der ganzen Welt zu lesen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

RMX.news

BusinessInsider.com

EuroNews.com

newstarget.com