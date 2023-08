Ungewollte Schussabgabe: Jäger schwer verletzt

Niederzier (ots)

Ein 52-jähriger Jäger aus Jülich wurde in der Nacht von Samstag (26.08.2023) auf Sonntag (27.08.2023) schwer verletzt. Sein 33-jähriger Jagdfreund hatte seine Waffe entladen wollen, hierbei löste sich ungewollt ein Schuss.

Die beiden befreundeten Jäger hatten in einem Waldgebiet an der Hambacher Straße in der Nacht zu Sonntag gemeinsam gejagt. Gegen 02:20 Uhr beendeten sie ihre Jagd und verstauten ihre Sachen in ihrem Fahrzeug. Während der 52-Jährige bereits auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, wollte der 33-jähriger Jäger, ebenfalls aus Jülich, seine Waffe entladen wollen und sie anschließend in der Aufbewahrungsvorrichtung verstauen wollen. Hierbei betätigte der 33-Jährige vermutlich aus Versehen den Abzug des Gewehrs. Es löste sich ein Schuss. Das Geschoss durchdrang zunächst den Beifahrersitz und anschließend das Gesäß des 55-Jährigen. Anschließend schlug das Geschoss aus der Beifahrertür wieder hinaus. Der 52-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Das Jagdgewehr und auch das Fahrzeug wurden sichergestellt.