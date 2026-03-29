URLAUB-SCHANDE AM ROTEN MEER!

Raben-Eltern lassen fünf Kinder und den Privat-Zoo allein zu Haus

SONNE, STRAND UND SCHLECHTES GEWISSEN? FEHLANZEIGE! Während sich Mama und Papa im Luxus-Resort in Sharm El Sheikh die Sonne auf die Bäuche scheinen ließen und fleißig bunte Cocktails schlürften, spielten sich in einer Wohnung in Triest unfassbare Szenen ab. Die Eltern jetteten einfach zum runden Geburtstag der Mutter ans Rote Meer und überließen ihren Nachwuchs sowie eine ganze Horde Tiere einfach dem Schicksal. Tagelang mussten die minderjährigen Geschwister ohne jede Hilfe von Erwachsenen klarkommen, während die Erziehungsberechtigten im Internet munter ihre Urlaubsfotos posteten und das süße Leben feierten.

DER SKANDAL FLOG NUR DURCH EINEN ZUFALL AUF! In der Schule plauderte der jüngste Sohn völlig ahnungslos aus, dass die Eltern gerade im fernen Ägypten am Strand liegen. Eine Lehrerin schaltete sofort und alarmierte die Behörden, die kurz darauf die Wohnung stürmten. Dort bot sich den Beamten ein Bild, das fassungslos macht: Die Kinder hatten den gesamten Haushalt allein geschmissen, gingen diszipliniert zur Schule und kümmerten sich nebenbei noch um einen kleinen Privat-Zoo bestehend aus zahlreichen Hunden und Katzen. Trotz der totalen Vernachlässigung durch die Eltern zeigten die Geschwister einen Zusammenhalt, der selbst die erfahrenen Einsatzkräfte tief bewegte.

JETZT ERMITTELT DIE STAATSANWALTSCHAFT GEGEN DIE URLAUBS-SÜNDER! Die Polizei machte dem Luxus-Trip ein jähes Ende und beorderte die Raben-Eltern umgehend zurück nach Italien. In der Zwischenzeit wurden die tapferen Kinder zur Untersuchung in eine Klinik gebracht und danach gemeinsam in einer speziellen Einrichtung untergebracht. Die Eltern müssen sich nun wegen schwerer Vernachlässigung verantworten und hart dafür kämpfen, ihre Kinder jemals wiederzusehen. Die Behörden stellen klar, dass das Wohl der Kleinen absolut vorgeht und die Rückkehr in das Elternhaus an knallharte Bedingungen geknüpft ist, damit so ein unverantwortlicher Trip nie wieder vorkommt.

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