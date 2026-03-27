+++URLAUBS-ÄRGER UM VERTEIDIGUNGSMINISTER PISTORIUS (SPD)! REGIERUNGSFLUG FÜR PRIVAT-URLAUB ? STEUERZAHLER FASSEN SICH AN DEN KOPF! +++

Berlin/Australien – Diese Reise sorgt für Wirbel! Verteidigungsminister Boris Pistorius steht plötzlich im Zentrum heftiger Kritik. Der SPD-Politiker ist auf großer Indopazifik-Tour unterwegs – doch was danach passiert, lässt viele Bürger sprachlos zurück. Denn ausgerechnet am anderen Ende der Welt soll sich der Minister gemeinsam mit seiner Ehefrau direkt in den Osterurlaub verabschieden. Die Empörung wächst, denn viele fragen sich: Wo endet der Dienst – und wo beginnt das Private?

Die Reise begann ganz offiziell: Mit dem Regierungsflieger der Bundeswehr ging es für Pistorius und Delegation nach Japan, weiter nach Singapur und schließlich bis nach Australien. Mit an Bord auch seine Ehefrau Julia Schwanholz. Während der Minister Termine absolvierte, lief das Protokoll wie geplant. Doch hinter den Kulissen soll bereits festgestanden haben, dass nach dem offiziellen Programm nicht sofort Schluss ist. Statt Rückflug nach Berlin heißt es für Pistorius: Sonne, Auszeit und Urlaub – direkt vor Ort, gemeinsam mit seiner Frau. Ein nahtloser Übergang vom Staatsauftrag zur privaten Erholung.

Besonders brisant: Während die übrige Delegation planmäßig zurückkehrt, bleibt der Minister einfach vor Ort. Kritiker sprechen von einem fragwürdigen Umgang mit staatlichen Ressourcen. Denn der Flug ans andere Ende der Welt erfolgte im Regierungsjet – bezahlt vom Steuerzahler. Dass daran ein privater Urlaub anschließt, sorgt nun für Zündstoff. War das nur ein Zufall – oder clever geplant? Für viele Bürger bleibt ein bitterer Beigeschmack: Wenn Dienstreisen plötzlich zum Sprungbrett für private Luxus-Auszeiten werden, stellt sich eine unbequeme Frage – wer zahlt am Ende wirklich den Preis?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24