URLAUBS-SCHNÄPPCHEN IN HAFLING SÜDTIROL! MOAR AM BICHL LOCKT MIT FERIENWOHNUNGEN AB NUR 80 EURO!

Wer seinen Urlaub auf einem Bauernhof in Hafling oberhalb von Meran verbringen möchte und dabei auf den Preis schaut, sollte sich diesen Fund ganz genau ansehen: Moar am Bichl gehört nach den veröffentlichten Angaben zu den besonders interessanten Adressen für einen vergleichsweise günstigen Aufenthalt in Südtirol. Die Ferienwohnungen auf dem Bauernhof starten laut eigener Internetseite bereits bei 80 Euro. Konkret wird die Ferienwohnung „Traumblick“ ab 80 Euro angeboten. Mehrere weitere Wohnungen beginnen demnach bei 82 Euro. Damit liegt Moar am Bichl preislich in einem Bereich, der gerade für zwei Personen ausgesprochen interessant sein kann – insbesondere angesichts der häufig deutlich höheren Übernachtungspreise in der beliebten Ferienregion rund um Hafling, Meran und den Tschögglberg. Wer Natur, Bergpanorama und Bauernhof-Atmosphäre sucht, bekommt hier offenbar eine Kombination aus Südtirol-Urlaub und vergleichsweise niedrigem Einstiegspreis.

Besonders interessant wird das Angebot für Urlauber, die ihren Hund mit nach Südtirol nehmen möchten. Auch das offizielle Portal Roter Hahn, unter dem zahlreiche Südtiroler Bauernhöfe geführt werden, bestätigt die Preisangaben für Moar am Bichl. Dort wird beispielsweise die Ferienwohnung „Terrasse“ ab 82 Euro für zwei Erwachsenegenannt. Gleichzeitig wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Haustiere erlaubt sind. Gerade für Hundebesitzer ist das ein wichtiger Punkt, denn längst nicht jede Ferienwohnung akzeptiert Vierbeiner – und bei Unterkünften, die Haustiere aufnehmen, können teilweise zusätzliche Gebühren anfallen. Damit dürfte Moar am Bichl für Paare mit Hund oder sogar mehreren Hunden besonders interessant sein. Entscheidend ist allerdings, vor der Buchung direkt beim Gastgeber nachzufragen, wie hoch der konkrete Aufpreis für einen Hund ausfällt und ob bei zwei Hunden möglicherweise zusätzliche Kosten oder besondere Bedingungen gelten.

Unterm Strich ergibt sich damit ein ausgesprochen interessantes Preisbild: Moar am Bichl in Hafling startet bei ungefähr 80 bis 82 Euro für zwei Erwachsene, abhängig von der ausgewählten Ferienwohnung. Die Wohnung „Traumblick“ wird laut eigener Webseite bereits ab 80 Euro angeboten, mehrere andere Wohnungen beginnen ab 82 Euro, und der Rote Hahn nennt für die Ferienwohnung „Terrasse“ ebenfalls ab 82 Euro für zwei Erwachsene. Haustiere sind nach den veröffentlichten Angaben erlaubt, lediglich der genaue Hundepreis sollte vor der Buchung noch geklärt werden. Für alle, die einen möglichst günstigen Bauernhofurlaub in Hafling suchen und dabei nicht auf die Mitnahme ihres Vierbeiners verzichten möchten, ist Moar am Bichl damit ein besonders spannender Fund – und möglicherweise eines der preislich attraktivsten Angebote in der Umgebung!

https://www.moar-am-bichl.com/de