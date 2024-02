Dokumente, die im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten wurden, haben die laufende Debatte über die Ursprünge des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und die Rolle der Regierung der Vereinigten Staaten in der Pandemie intensiviert.

Die Dokumente deuten darauf hin, dass Shi Zhengli, eine leitende Wissenschaftlerin am Wuhan Institute of Virology (WIV), die auch “Batwoman” genannt wurde, ein heimliches Treffen mit Beamten der National Institutes of Health (NIH) abhielt, um Unterstützung für ihre Forschung zu neu auftretenden Fledermausviren zu sammeln.

Das Treffen fand im Juni 2017 statt, kurz bevor die NIH im Dezember 2017 ihr Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung aufhob.

Laut dem von U.S. erhaltenen Dokument. Right to Know, eine gemeinnützige Forschungsgruppe für öffentliche Gesundheit, das Treffen wurde von Peter Daszak, dem Präsidenten der EcoHealth Alliance, einer in Amerika ansässigen gemeinnützigen Organisation, die mit dem WIV zusammenarbeitet und Mittel vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an das Labor vergeben hat.

Der Bericht ergab, dass Daszak die Treffen bei NIH mit dem Programmbeamten, der seine Forschung dort überwachte, Erik Stemmy, arrangierte. Letzteres leitete auch die COVID-19-Forschung in der Abteilung für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten des NIAID.

Bei diesem Treffen führten Zhengli und Daszak “einen Doppelakt” für eine Präsentation mit dem Titel “SARS, MERS und das Risiko einer neuartigen viralen Entstehung von Fledermäusen” auf. (Verwandte: Über 200 Servicemitglieder fordern die Rechenschaftspflicht dafür, wie COVID-19-Impfstoffmandate ihre Rechte verletzt haben.)

Nach der Präsentation dankte Daszak Stemmy per E-Mail und schrieb, dass es großartig sei, endlich die Chance zu haben, ihre Mitarbeiter persönlich vorzustellen.

Die Co-Moderatoren schienen einen überzeugenden Fall vorgestellt zu haben. Laut einem Bericht wurde die virale Forschung am WIV zu Fledermaus-Coronaviren “von Amerika unterstützt und oft finanziert“.

Der Bericht ergab auch, dass Wissenschaftler bei EcoHealth, die eine Finanzierung für die Arbeit zur Entwicklung von “Spike-Proteinen” suchen, die es den Fledermausviren erleichtern, menschliche Zellen zu infizieren, die Behörden absichtlich falsch informiert haben, “über die Risiken der Experimente, um die Chance auf Zuschüsse zu maximieren”.

Weiteres zu der Kontroverse hinzufügten die Dokumente auch, dass es am 3. Januar 2020 eine kritische Anordnung des chinesischen Geheimdienstes gab. Der Befehl wies die WIV-Mitarbeiter an, alle ihre Proben “an Ort” zu teilen oder zu zerstören.

US- und chinesische Militär- und Geheimdienstkreise wussten wahrscheinlich von der Forschung

Die Dokumente implizierten auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sowohl die US- als auch die chinesischen Militär- und Geheimdienstkreise zur viralen Forschung in Wuhan beigetragen haben.

Laut US- Right to Know, die stark redigierten Kabel des Außenministeriums, die sie letztes Jahr erhielten, zeigten, dass Amerika “Cyber-Beweise” für militärische “Schattenlabore” am WIV besitzt.

Ein Faktenblatt des Außenministeriums von 2021 hat auch gezeigt, dass das Forschungsinstitut bereits 2017 im Namen des chinesischen Militärs eine klassifizierte Forschung durchgeführt hat, obwohl sich das WIV als zivile Institution präsentiert.

Laut einer freigegebenen Bewertung, die vom Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes im Jahr 2023 veröffentlicht wurde, haben die Wissenschaftler der Volksbefreiungsarmee (PLA) virologische Forschung im Wuhan-Labor durchgeführt, und die zivilen Wissenschaftler des Labors haben mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die mit der PLA in Verbindung stehen.

In der Zwischenzeit, Dr. Anthony Fauci, der jetzt pensionierte Direktor der NIAID, hat an einer zweitägigen schriftlichen Aussage vor dem Kongress über sein Wissen über die Ursprünge der COVID-19-Pandemie, seine Beteiligung an der angeblichen Vertuschung der Laborlecktheorie und der Reaktion der Regierung auf die Pandemie teilgenommen.

In der Vergangenheit hat Fauci wiederholt die Bedeutung der NIH-Finanzierung für WIV heruntergespielt, auch in einer Aussage 2022 und der Aussage des Senats im Jahr 2021. Er hat auch die Auslagerung der “notwendigen”, aber potenziell gefährlichen Forschung an China fest verteidigt.

Frühere Berichte deuten darauf hin, dass sich die EcoHealth Alliance vor der Sicherung der NIH-Finanzierung an die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), die technologische Abteilung des Verteidigungsministeriums (DOE), wandte, um Zhenglis Forschung zu Fledermausvirus-Experimenten und Impfstoffentwicklung zu finanzieren.

Die Forschung umfasste auch die Synthese von Spike-Proteinen mit Furin-Spaltungsstellen, die entwickelt wurden, um die Fähigkeit der Viren zu erhöhen, sich an menschliche Rezeptoren zu binden. DARPA lehnte den Vorschlag aufgrund ausdrücklicher Bedenken hinsichtlich seiner Gain-of-Function-Aspekte und des Potenzials für Dual-Use-Anwendungen ab.

Die US-Geheimdienstgemeinschaft bleibt über den Ursprung von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, gespalten. Im Februar 2023 behaupteten das DOE und das Federal Bureau of Investigation, dass COVID-19 “wahrscheinlich” aus einem Laborleck stammte.

Aber bis zum 26. Juni 2023 enthob der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes einen 10-seitigen Bericht über die Ursprünge von COVID-19, in dem behauptet wurde, dass “fast alle IC [Geheimdienstgemeinschaft] Agenturen der Meinung sind, dass SARS-CoV-2 nicht genetisch verändert wurde und nicht als biologische Waffe entwickelt wurde”.

Der prominenteste von ihnen, die Central Intelligence Agency (CIA), wurde beschuldigt, ihre Wissenschaftler zu bestechen, um die Theorie des Laborlecks abzulehnen.

Bereits im März 2023 kündigte die Weltgesundheitsorganisation an, dass sie ihre Untersuchung des Ursprungs der COVID-19-Pandemie aufgrund von Herausforderungen gegenüber Versuchen, lebenswichtige Studien in China zu überwachen, aufgeben würde.

