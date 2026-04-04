US-SCHOCK! TRUMPS ICE GREIFT DURCH – SOLEIMANI-FAMILIE FESTGENOMMEN!

Washington – Polit-Beben in den USA! Mitten im aufgeheizten Klima rund um Migration und Sicherheit sorgt eine spektakuläre Festnahme für Schlagzeilen. Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat gleich zwei Frauen aus dem direkten Umfeld eines der bekanntesten Feinde Amerikas in Gewahrsam genommen. Es handelt sich um die Nichte und Großnichte des getöteten iranischen Top-Kommandeurs Ghassem Soleimani. Die Botschaft aus Washington ist klar: Wer Verbindungen zu feindlichen Strukturen hat, gerät ins Visier – ohne Ausnahme!

Hintergrund der Aktion ist eine Entscheidung des US-Außenministeriums, die den beiden Frauen den rechtlichen Aufenthaltsstatus entzogen hat. Ihre sogenannten Green Cards wurden für ungültig erklärt – damit war der Weg für das Eingreifen der Behörden frei. Besonders brisant: Einer der Festgenommenen wird vorgeworfen, in sozialen Netzwerken offen Sympathie für das iranische Regime gezeigt zu haben. Für die US-Regierung offenbar ein klarer Fall. Gleichzeitig wurde auch gegen den Ehemann einer der Frauen ein Einreiseverbot verhängt – ein weiterer harter Schritt im geopolitischen Machtspiel.

Der Name Soleimani steht seit Jahren für Konflikt und Eskalation. Als Kommandeur der gefürchteten Al-Kuds-Brigaden war er eine zentrale Figur der iranischen Außenstrategie, bis er bei einem gezielten US-Angriff getötet wurde. Jetzt rückt plötzlich seine Familie in den Fokus amerikanischer Behörden – ein Vorgang, der international für Aufsehen sorgt. Kritiker sprechen von politischer Härte, Befürworter von notwendiger Konsequenz. Klar ist: Dieser Fall dürfte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter anheizen!

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