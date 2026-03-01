Riesen-Wende im Masken-Krieg! Während in Deutschland immer noch Ärzte und Patienten wegen Attesten vor den Kadi gezerrt werden, schlägt jetzt die Supermacht USA zurück. Das Gesundheitsministerium in Washington hat heimlich, still und leise eine Hilfe-Stelle für deutsche „Corona-Opfer“ eröffnet. Es ist eine schallende Ohrfeige für die deutsche Justiz: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. höchstpersönlich nimmt die deutschen Behörden ins Visier, die Mediziner wie Schwerkriminelle behandeln. Wer wegen Masken oder Impf-Bescheinigungen im Fadenkreuz der Staatsanwaltschaft steht, bekommt nun mächtige Schützenhilfe aus Übersee!

Der Wahnsinn hat Methode: In vertraulichen Video-Schalten berichten verzweifelte Mediziner und ruinierte Patienten von Hausdurchsuchungen, Berufsverboten und drakonischen Haftstrafen. Eine US-Diplomatin hört sich die Schicksale an, die in der Heimat oft ignoriert werden. Es geht um Asthmatiker, die trotz ärztlicher Bescheinigung verurteilt wurden, und um Doktoren, deren Existenz heute in Trümmern liegt. Die Amerikaner zeigen sich erschüttert über das Vorgehen in deutschen Gerichtssälen, wo offenbar Listen „unbequemer“ Ärzte abgearbeitet werden. Während die Politik hierzulande von Versöhnung spricht, weht aus Washington nun ein ganz anderer Wind durch die Aktenberge der deutschen Justizbehörden.

Jetzt kommt die Rettung per Mausklick! Betroffene können sich ab sofort direkt an die Experten im US-Gesundheitsministerium wenden, um ihre Fälle aktenkundig zu machen. Diese neue Anlaufstelle sammelt die Beweise für das, was Kritiker als staatliche Verfolgung brandmarken. Kennedy Jr. findet dafür deutliche Worte: Er sieht die heilige Freiheit zwischen Arzt und Patient in Gefahr und lässt prüfen, wie massiv die Rechte der Bürger beschnitten wurden. Für viele Deutsche, die nach den harten Pandemie-Jahren ihren Glauben an den Rechtsstaat verloren haben, ist dieser transatlantische Rettungsanker die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit.

