Vater metzelt eigenen Sohn nieder – Mutter und Tochter retten sich schwer verletzt!

Das Grauen kam im Schutz der eigenen vier Wände und hinterließ eine Spur der Verwüstung, die selbst hartgesottene Retter fassungslos macht! In einer sonst so friedlichen Siedlung in Witten wurde die nächtliche Stille durch Mark und Bein geherende Schreie zerrissen, als ein Familienvater völlig die Fassung verlor und mit einer Klinge auf seine Liebsten losging. Nachbarn, die durch den Lärm aus dem Schlaf geschreckt wurden, mussten mit ansehen, wie das Unfassbare geschah, während das pure Entsetzen durch die Straßen kroch.

Der blanke Horror spielte sich vor den Augen zahlreicher fassungsloser Menschen ab, die hilflos mitansehen mussten, wie der mutmaßliche Täter mit rot verschmierten Fingern und einem versteinerte Blick aus dem Haus trat. Während die Sirenen der heraneilenden Streifenwagen in der Ferne jaulten, bot sich den ersten Einsatzkräften am Tatort ein Bild des Jammers, das niemand jemals wieder vergessen kann. Überall klebte der rote Saft des Lebens an den Wänden und auf dem Boden, während die Umstehenden schockiert den Atem anhielten und um das Leben derer bangten, die gerade noch eine glückliche Familie zu sein schienen.

Für den kleinen Jungen kam jedoch jede Hilfe zu spät, sein kurzes Leben wurde durch die Hand des eigenen Erzeugers auf grausamste Weise ausgelöscht. Während die Mutter und das kleine Mädchen mit tiefen Wunden und Todesangst im Gesicht in die rettenden Krankenwagen gehoben wurden, klickten bei dem Familienoberhaupt ohne Gegenwehr die Handschellen. Die Fassungslosigkeit im Viertel sitzt tief, denn niemand hätte ahnen können, dass hinter der bürgerlichen Fassade eine solche Bestie lauerte, die bereit war, das Wertvollste zu zerstören, was ein Mensch besitzen kann.

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