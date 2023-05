Verfolgungsfahrt durch Wormser Innenstadt

Am Samstag 06.05.2023, kurz nach Mitternacht, soll ein schwarzer Audi S4 mit luxemburgischem Kennzeichen im Willy Brandt Ring in Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens eingeschaltet wird beschleunigt der Audi und flüchtet über mehrere Straßen (1,5km) mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Im Bereich der Allmendgasse kann die Funkstreife aufschließen. Die Beamten können noch sehen, wie zwei Personen aus dem noch fahrenden PKW herausspringen und zu Fuß die Flucht in Richtung Ludwigstraße ergreifen. Der PKW rollt gegen einen geparkten Smart und beschädigt diesen. Während der kurzzeitigen Verfolgungsfahrt kam es zu keiner Gefährdung unbeteiligter Dritter.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verläuft negativ und führt nicht zum ergreifen der beiden flüchtigen Personen. In die Fahndungsmaßnahmen war auch die Polizeihubschrauberstaffel eingebunden. Die flüchtenden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 1,70m bis 1,80m groß, schlank, schwarze Haare, nordafrikanischer Phänotyp. Einer trug eine helle Oberbekleidung (T-Shirt) und eine blaue Jeans.

Die angebrachten Kennzeichen waren nicht auf den Audi ausgegeben. Im Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug fest- und sichergestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtenden Personen oder dem PKW, einem schwarzen Audi S4, Baujahr 1997, mit luxemburgischen Kennzeichen. Wo ist dieser aufgefallen?