Verfolgungsfahrt mit Einsatz des Polizeihubschraubers!

Am gestrigen Abend gegen 19:20 Uhr wollten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer zwischen den Ortslagen Königsee und Oberschöbling kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch das Anhaltesignal und versuchte zu fliehen. Er bog mit hoher Geschwindigkeit von der Landstraße auf einen Feldweg und verunfallte. In der Folge setzte der Mann die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten fahndeten nach dem flüchtigen Fahrer. Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche zum Einsatz. Nach ca. 90 Minuten stellte sich der gesuchte Fahrer im Bereich seines verunfallten Wagens selbst. Bei dem 47-Jährigen war Atemalkoholgeruch wahrnehmbar, sodass eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Die leichten Verletzungen, welche der Beschuldigte bei seinem Unfall erlitt, konnten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Nun muss sich der 47-Jährige bezüglich mehrerer begangener Straftaten verantworten.