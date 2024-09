Vermisste 60-Jährige aus Hanau tot aufgefunden; E-Roller-Fahrer schwer verletzt: Zusammenstoß mit Taxi; “Geldabholer” vorläufig festgenommen und mehr

Wer ist in den Kiosk eingebrochen? – Hanau

(spi) Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitag gegen 4 Uhr in einen Kiosk in der Gustav-Hoch-Straße ein. Dafür zerstörte er zunächst jeweils ein Schloss am Hoftor beziehungsweise an der Tür zum Gebäude. Es entstand dabei ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Entwendet wurde eine Sackkarre. Täterhinweise liegen vor, sodass die polizeilichen Ermittlungen andauern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Vermisste 60-Jährige aus Hanau tot aufgefunden – Hanau

(lei) Die seit Montag, 9. September 2024, vermisste 60-Jährige aus Hanau wurde am Donnerstag tot in einem Waldstück bei Hanau-Lamboy aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen. Seit ihrem Verschwinden hatte die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Anläufe bei der Suche nach ihr unternommen, auch unter Einsatz von Mantrailer-Hunden sowie eines Polizeihubschraubers.

E-Roller-Fahrer schwer verletzt: Zusammenstoß mit Taxi – Hanau

(fg) Mit schweren Verletzungen kam der 17 Jahre alte Fahrer eines E-Rollers am Donnerstagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der E-Roller-Lenker gegen 23.30 Uhr auf der Oderstraße in Richtung Maintaler Straße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 70-Jähriger in seinem Taxi bei offenbar grünzeigender Ampel die Bundesstraße 45 und bog in die Bruchköbeler Landstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem kreuzenden E-Scooter-Fahrer, der nach Zeugenangaben bei rotzeigender Ampel über die Straße gefahren sein soll. Nach dem Zusammenprall stürzte der Hanauer und wurde kurz darauf von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Er kam im weiteren Verlauf ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls kam es von 23.30 Uhr bis etwa 3 Uhr zur Sperrung der betroffenen Straße. Ein Gutachter, der noch am Abend zu der Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 -120 auf der Wache der Polizeistation in Hanau I.

“Geldabholer” vorläufig festgenommen – Hanau / Großauheim

(fg) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in der Straße “Zum Torfbruch” einen mutmaßlichen Betrüger vorläufig fest. Der 24-Jährige, der offenbar als “Geldabholer” bei einer betagten Dame zugegen war, wurde noch im Treppenhaus von der Polizei abgepasst. Bei der Durchsuchung fanden sie eine Kontokarte, die er wohl zuvor von der Anwohnerin erlangt hatte. Ihr gegenüber soll sich der Tatverdächtige fälschlicherweise als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Zuvor wurde der Seniorin per Telefon kontaktiert und ihr mitgeteilt, dass ein Bankmitarbeiter zur Abholung der Karte vorbeikommen würde. Der vorläufig Festgenommene musste mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Bankkarte konnte der Anwohnerin direkt wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Polizeipräsidium Südosthessen