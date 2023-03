Versuchter Raubüberfall auf Weilbacher Tankstelle durch Männer mit „Marokkanischer Akzent!

Flörsheim-Weilbach, Bundesautobahn 66, Sonntag, 12.03.2023, 21:25 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein Unbekannter versucht eine Autobahntankstelle bei Weilbach zu überfallen. Der maskierte Täter betrat gegen 21:25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Autobahn 66 in Richtung Wiesbaden. Er ging mit einem Messer in der Hand direkt auf den Mitarbeiter an der Kasse zu und verlangte Geld. Der Angestellte konnte hinter dem Tresen vor dem Räuber fliehen. Als sich der Täter hinter den Tresen begab, brachte sich der Tankstellenmitarbeiter in Sicherheit. Dem Räuber gelang es offenbar nicht die Kasse zu öffnen, weshalb er nach kurzer Zeit die Tankstelle wieder verließ und unerkannt flüchtete. Eine anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Von den vier anwesenden Zeugen während des Überfalls, befand sich beim Eintreffen der Polizei nur noch einer am Tatort. Der Täter wurde als 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Er habe eine Jeans und eine schwarze Sturmhaube mit zwei Löchern für die Augen getragen. Zudem fiel dem, aus dem Iran stammenden Geschädigten, ein „Marokkanischer Akzent“ in der Sprache des Täters auf.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden