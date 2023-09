Versuchter Totschlag: 27-Jähriger in Hannover-Stöcken von zwei Männern mit einem Messer angegriffen und verletzt

Zwei Männer haben am Montag, 04.09.2023, in Hannover-Stöcken einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Mann erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich der 27-Jährige am Montagmittag gegen 12:15 Uhr an der Ithstraße auf, als er plötzlich von zwei Männern auf offener Straße attackiert wurde. Der 27-Jährige wurde festgehalten und durch ein Messer verletzt. Der Mann konnte sich losreißen und die Flucht ergreifen.

Die kurz nach der Tat eingetroffenen Polizeibeamten kümmerten sich um den Verletzten, bis der Rettungsdienst hinzukam und die medizinische Versorgung übernahm. Unter Begleitung eines Notarztes kam der verletzte 27-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die offenbar mit einem Fahrzeug in Richtung der Freudenthalstraße davonfuhren, verlief zunächst ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie den Hintergründen des Angriffs dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram