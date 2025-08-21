Versuchtes Tötungtsdelikt mit Messer an Mädchen (10) : Fahndung nach Jason-Anthony Bonje

Sachverhaltsbeschreibung

Aktuell fahndet die Polizei nach dem 22-jährigen Jason-Anthony Bonje aus Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern). Er steht im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag (21. August 2025) eine Zehnjährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nach der Tat flüchtete der Mann. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und warnt: Bleiben Sie wachsam! Melden Sie Verdächtiges!

Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Zehnjährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten stehen in familiärer Beziehung zueinander. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und von ihm eine Gefahr ausgeht. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu sein. Wenn Sie Verdächtiges wahrnehmen, informieren Sie sofort die Polizei! Wählen Sie den Notruf 110! Treten Sie nicht an die Person heran!





Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

Jason-Anthony Bonje ist ungefähr 1,77 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen, einen Drei-Tage-Bart und trägt seine langen blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist er mit einem blauen T-Shirt und einer beigen kurzen Hose.

Vermutlich ist der 22-Jährige mit grauen Crocs oder barfuß unterwegs. Er hat eine alte Schnittverletzung am rechten Arm.

Beschreibung / Besondere Merkmale

Gesuchte Hinweise

Wenn Sie Verdächtiges wahrnehmen, informieren Sie sofort die Polizei über das Hinweistelefon 0631-369 13210 oder per Notruf 110!

Sachbearbeitende Dienststelle

KI Kaiserslautzern 1, K11

Delikt / Grund

Versuichtes Tötungsdelikt

Tatort

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern)

Tatzeit

21.08.2025

Quelle: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-0fcdf3ef5f8aabd6c7920ed9b51a219a