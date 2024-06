Video in Sozialen Netzwerken: Wegen eines Körperverletzungsdelikts an eionem Jugendlichen in Witten-Annen!

Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines Körperverletzungsdelikts in Witten-Annen. Ausgangspunkt ist ein Video, das aktuell in den sozialen Netzwerken kursiert.Das Video zeigt mehrere Jugendliche, die einen anderen Jugendlichen, der ein Fußballtrikot-Oberteil trägt, augenscheinlich schlagen. Nach ersten Ermittlungen könnten die Aufnahmen an der Bushaltestelle im Bereich Herdecker Straße, Ecke Annenstraße in Witten-Annen entstanden sein. Der genaue Zeitpunkt der Aufnahmen ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Hinweise nimmt das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) entgegen.Aus Opferschutzgründen bittet die Polizei darum, das Video nicht weiter zu verbreiten.