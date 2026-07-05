Video Unzensiert! Illegale Müllentsorgung (Altreifen) in Rüsselsheim!

Schon wieder wurde auf dem Parkplatz an der B485 Richtung Mörfelden eine große Menge Altreifen und anderer Müll illegal entsorgt. Wieder einmal zahlt die Allgemeinheit die Zeche für rücksichtslose Umweltverschmutzer. Mittlerweile sieht es hier teilweise schlimmer aus als in manchen südlichen Ländern – und die Rüsselsheimer Politik schläft tief und fest. Keine Kontrollen, keine Konsequenzen, keine Lösungen.Es reicht langsam wirklich.

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