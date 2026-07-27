Video Unzensiert: Thomas Krebs berichtet über das vorliegen von 17 Beschlüssen wegen rechtswidrigen Verhalten der Klinik BKH LOHR AM MAIN alleine in seinem Fall! Bayernrekord?

Die dokumentierte Gesamtchronologie der 17 rechtswidrigen Beschlüsse und Vorgänge (LG Würzburg / GStA München / Europarat CPT)

Fall: Thomas Krebs – Rupert‑Mayer‑Klinik Lohr am Main Zeitraum: 2021–2026

I. Komplex „Akteneinsicht“ – systemische Rechtsverstöße (Beschlüsse 1–6)

1. Ablehnungsschreiben Richter Läger – Klage auf Akteneinsicht (Kostenreduzierung 50 %)

Richter L. lehnt die Klage zunächst ab, reduziert aber die Kosten um 50 %. Dies deutet auf erkennbare Fehler oder Unklarheiten im Verwaltungshandeln der Klinik hin.

2. Az.: StVK 871/22 – LG Würzburg (erste Entscheidung Läger)

Richter L. entscheidet später zugunsten des Patienten: Die Aushändigung der Patientenakte wurde rechtswidrig verweigert.

3. Az.: 203 StObWs 241/23 / 601 WS 529/23 – GStA München

Die Generalstaatsanwaltschaft München hebt die Entscheidung des LG Würzburg auf. Gegenstand: Patientenakte. Die GStA bestätigt, dass die Klinik falsche oder unzutreffende Darstellungen geliefert hat.

4. Az.: 201 WS GStA 529/h – GStA München

In einem weiteren Verfahren weist die GStA eine Klage zurück. Diese Entscheidung steht im Widerspruch zu späteren Beschlüssen → zeigt Uneinheitlichkeit der Bewertung und Komplexität der Aktenproblematik.

5. Az.: 2 StVK 871/22 – LG Würzburg (zweite Entscheidung L.)

Richter L. erkennt nun rechtswidrige Verweigerung der Patientenakte an. Damit bestätigt das Gericht, dass die Klinik die Akteneinsicht rechtswidrig verzögert oder verweigert hat.

6. Az.: 433XVII 22/20 Amtsgericht Aschaffenburg / Betreuungssache

Thomas Krebs ist Geschäftsfähig und braucht keinen Betreuer, somit Betreuung nicht erforderlich!

→ Gesamtbewertung Akteneinsicht

Mehrjährige rechtswidrige Verweigerung

Widersprüchliche Darstellungen der Klinik

Gerichte müssen mehrfach korrigieren

Akteneinsicht bis heute unvollständig

CPT bestätigt strukturelle verfahrensrechtliche Missstände

II. Komplex „Lockerungen“ – systematische Ablehnungen und Rücknahmen (Beschlüsse 6–9)

6. Az.: 2 StVK 400/24 – Rechtswidrige Rücknahme der Lockerungsstufe A2

Die Rücknahme der Lockerungsstufe A2 wird aufgehoben. Die Klinik handelte ohne tragfähige Begründung.

7. Az.: 2 StVK 836/22 – Rechtswidrige Ablehnung der Lockerungsstufe B2 (voll)

Die Ablehnung der Lockerungsstufe B2 vom 22.09.2022 wird aufgehoben. Die Klinik wird verpflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.

8. Az.: 2 StVK 558/25 – Verspätete Begründung der Lockerungsablehnung

Antrag erledigt, da Lockerung später gewährt wurde. Gericht stellt fest: Begründung verspätet → formell rechtswidrig.

9. Az.: 2 StVK 957/24 – Rechtswidrige Ablehnung der Lockerungsstufe B1

Die Entscheidung vom 02.10.2024 war rechtswidrig, da sie ohne Begründung eröffnet wurde. Erst die spätere Entscheidung war rechtmäßig.

10. Ablehnung der Lockerungsstufe C1 vom 29.01.2026 – rechtswidrig

Begründung war unzureichend und nicht tragfähig. Späterer Einsatz in C1 → Hauptsache erledigt, aber Feststellung der Rechtswidrigkeit bleibt.

11. Az.: 2 StVK 429/24 (Beschluss vom 28.10.2024) – Rechtswidrige Ablehnung C1

Die Entscheidung der Klinik vom 07.10.2025 zur Ablehnung von C1 wird aufgehoben. Gericht rügt unzureichende Begründung.

→ Gesamtbewertung Lockerungen

Pauschale Gefahrenprognosen

fehlende oder verspätete Begründungen

unzulässiges Nachschieben von Gründen

interne Stufensysteme statt Gesetz

CPT bestätigt: Verweigerung von Lockerungen ist international gerügter Missstand



III. Komplex „Zwangsmaßnahmen“ – Fesselungen, Bauchgurte (Beschluss 12)

12. Az.: 2 StVK 357/24 – Rechtswidrige Hand‑ und Fußfesseln

Gericht hebt rechtswidrige Fesselungen auf. Der Bauchgurt, der bei sechs Arztterminen angelegt wurde, wird nicht erwähnt, obwohl die Klinik selbst bestätigt hat, dass dieser nicht angeordnet war.

→ Bewertung Zwangsmaßnahmen

rechtswidrige Fesselungen

rechtswidrige Bauchgurte

fehlende Dokumentation

CPT bestätigt: systematische Fesselungen = international gerügte Folter‑relevante Praktiken

IV. Komplex „Verlegung“ – rechtswidriger Eingriff in Grundrechte (Beschluss 13)

13. Az.: 2 StVK 429/24 – Rechtswidrige Verlegung nach Werneck

Die Verlegung vom 07.05.2024 wird aufgehoben. Gericht: Eingriff in Art. 2 Abs. 1 GG → rechtswidrig.

→ Bewertung Verlegung

missbräuchliche Maßnahme

CPT bestätigt: solche Praktiken schränken Patientenrechte systematisch ein

V. Komplex „Postrechte“ – rechtswidrige Eingriffe (Beschluss 14)

14. Az.: 2 StVK 355/24 – Rechtswidrige Behandlung eingehender Post

Die Anordnung, Post nur in Kopie auszuhändigen, wird aufgehoben. Gericht: rechtswidriger Eingriff in Rechte des Patienten.

VI. Komplex „Gutachten“ – Befangenheit und unzulässige Verwendung (Beschluss 15)

15. Az.: 2 StVK 410/26 – Verbot der Verwendung des Gutachtens Volz

Gericht untersagt Nutzung des Gutachtens, solange Befangenheitsantrag läuft. Schutz der Verfahrensfairness.

VII. Komplex „Besuch“ – rechtswidrige Verweigerung familiärer Kontakte (Beschluss 16)

16. Az.: 2 StVK 308/26 – Rechtswidrige Ablehnung des Besuchs bei der Mutter

Die Klinik verweigerte den Besuch am 07.04.2026 rechtswidrig. Begründung war pauschal und nicht einzelfallbezogen.

VIII. Gesamtbewertung aller 16 Beschlüsse

Die 17 Beschlüsse zeigen ein konsistentes Muster systemischer Rechtsverstöße:

1. Formelle Rechtsverstöße

fehlende, verspätete oder pauschale Begründungen

unzulässiges Nachschieben von Gründen

widersprüchliche Darstellungen

fehlende Dokumentation

Akteneinsicht bis heute unvollständig

2. Materielle Rechtsverstöße

rechtswidrige Fesselungen

rechtswidrige Bauchgurte

rechtswidrige Verlegungen

rechtswidrige Lockerungsverweigerungen

rechtswidrige Postbehandlung

rechtswidrige Besuchsverweigerung

3. Gesundheitliche Schäden

Augeninfarkt

Tinnitus

verkrümmte Finger

Pankreatitis → ärztlich dokumentiert

4. Internationale Bestätigung (Europarat CPT)

Der CPT bestätigt:

systematische Fesselungen

Verweigerung von Lockerungen

pauschale Gefahrenprognosen

strukturelle Missstände

Folter‑Relevanz

gesundheitliche Schäden

fehlende präventive Wirkung der Gerichte

IX. Schlussfolgerung

Die 17 Beschlüsse belegen:

systemische Missstände ,

, wiederholte Grundrechtsverletzungen ,

, Folter‑relevante Praktiken ,

, gesundheitliche Schäden ,

, internationale Relevanz ,

, Versagen der Aufsichtsbehörden ,

, Missachtung gerichtlicher Vorgaben.

Damit ist die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Art. 25 BayVerf zwingend erforderlich.

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html