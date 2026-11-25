Es ist ein Angriff, der in Berlin für Entsetzen sorgt. Mitten auf offener Straße, am frühen Morgen, wird ein Mann angegriffen, zu Boden geschubst und geschlagen. Vier Unbekannte sollen ihn attackiert haben. Jetzt ermittelt nicht nur die normale Kriminalpolizei – auch der Staatsschutz ist eingeschaltet. Denn die Ermittler prüfen ein mögliches religiöses Motiv.

Der Fall ist noch jung, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Doch was die Polizei bisher mitgeteilt hat, reicht schon aus, um die Hauptstadt aufhorchen zu lassen. Ein Mann trägt eine Kreuzkette. Ein Wort fällt. Dann eskaliert die Situation in wenigen Sekunden.

Das ist passiert: Vier Männer sprechen 62-Jährigen an

Nach den bisherigen Polizeiangaben wurde der 62-Jährige am frühen Morgen in Berlin-Hellersdorf von 4 Männern angesprochen. Die Männer sollen dabei das Wort „Christ“ erwähnt haben. Danach soll es zu einem körperlichen Angriff gekommen sein.

Die 4 Unbekannten sollen nach Angaben der Polizei an der Kreuzkette des 62-Jährigen gerissen haben. Anschließend sollen sie den Mann zu Boden geschubst und auf ihn eingeschlagen haben. Nach der Tat sollen die 4 Männer geflüchtet sein.

Der 62-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht sowie an der Hand und am Knie. Das sind 3 Körperbereiche, an denen Verletzungen festgestellt wurden. Er wurde verletzt, konnte aber nach derzeitigem Kenntnisstand selbst Hilfe holen beziehungsweise Hilfe erhalten. Über eine stationäre Krankenhausaufnahme liegen in den bisher veröffentlichten Angaben keine bestätigten Informationen vor.

Ein Ort, ein Morgen, ein Angriff – und viele offene Fragen

Der Tatort liegt in Berlin-Hellersdorf. Das ist einer der östlichen Stadtteile der Hauptstadt. Die Tat soll sich am frühen Morgen ereignet haben. Genauere Angaben zur Uhrzeit, zur Straße oder zu einer Hausnummer wurden in den bisher vorliegenden Meldungen nicht veröffentlicht.

Auch zu den 4 mutmaßlichen Angreifern liegen bisher keine gesicherten Beschreibungen vor. Es gibt in den veröffentlichten Polizeiangaben keine bestätigten Angaben zu Alter, Aussehen, Kleidung, Herkunft oder Nationalität der 4 Männer. Deshalb darf über die Identität der Täter nicht spekuliert werden. Es gilt: Es handelt sich um 4 unbekannte Männer, gegen die ermittelt wird.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Das bedeutet: Es wird geprüft, ob mehrere Personen gemeinsam gehandelt und den 62-Jährigen gefährlich verletzt haben sollen. Wegen des möglichen religiösen Motivs hat zudem der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Warum der Staatsschutz jetzt ermittelt

Der Staatsschutz wird immer dann eingeschaltet, wenn ein politisch oder religiös motivierter Hintergrund möglich ist. In diesem Fall prüfen die Ermittler, ob der Angriff mit der Kreuzkette und dem Wort „Christ“ in Zusammenhang stehen könnte. Das ist bisher ein Verdacht, kein bewiesener Tatablauf.

Die Ermittler müssen jetzt klären: War die Kreuzkette der Auslöser? War das Wort „Christ“ eine Beleidigung, eine Frage, eine Provokation oder ein Hinweis auf das Motiv? Und: Haben die 4 Männer gemeinsam und gezielt gehandelt?

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, kann die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie der Fall rechtlich eingeordnet wird. Bis dahin bleibt es bei einem Tatverdacht wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und bei der Prüfung eines möglichen religiösen Motivs.

Was die Tat für die Menschen in Hellersdorf bedeutet

Ein Angriff auf offener Straße trifft nicht nur das Opfer. Er trifft auch das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Nachbarschaft. Wer am frühen Morgen zur Arbeit geht, zum Bäcker läuft oder sein Kind zur Schule bringt, will sich sicher fühlen. Ein Fall wie dieser erschüttert dieses Gefühl.

Gerade in einem dicht besiedelten Stadtteil wie Hellersdorf schauen die Menschen genau hin. Sie wollen wissen, was passiert ist. Sie wollen wissen, ob die Täter gefunden werden. Und sie wollen wissen, ob so etwas wieder passieren kann.

Die Polizei bittet in solchen Fällen in der Regel Zeugen, sich zu melden. Wer am frühen Morgen in Hellersdorf etwas beobachtet hat, wer die 4 Männer gesehen hat oder wer den Angriff selbst gesehen hat, kann ein wichtiger Zeuge sein. Jede Beobachtung kann helfen, den Tatablauf zu rekonstruieren.

Die Kreuzkette im Mittelpunkt der Ermittlungen

Die Kreuzkette ist in diesem Fall ein zentrales Detail. Sie ist ein religiöses Symbol. Nach den Polizeiangaben sollen die Angreifer daran gerissen haben. Ob sie die Kette abreißen wollten, ob sie sie als Symbol erkannt haben oder ob es um etwas anderes ging, ist bisher nicht geklärt.

Für die Ermittler ist die Kette deshalb ein wichtiges Beweismittel. Sie kann helfen, das Motiv zu verstehen. Sie kann aber auch nur ein Teil einer Auseinandersetzung gewesen sein, deren genauer Verlauf noch nicht feststeht.

Fest steht nach den bisherigen Angaben nur: Der 62-Jährige trug eine Kreuzkette, die 4 Männer sollen daran gerissen haben, und das Wort „Christ“ soll gefallen sein. Alles Weitere müssen die Ermittlungen zeigen.

Vier Täter, ein Opfer – die Polizei sucht Zeugen

Die Zahl 4 ist in diesem Fall besonders brisant. Ein Mann gegen 4 Männer – das ist eine deutliche Übermacht. Nach dem bisherigen Stand soll der 62-Jährige keine Chance gehabt haben, sich zu wehren, als er zu Boden geschubst und geschlagen worden sein soll.

Die Polizei muss jetzt herausfinden, ob die 4 Männer sich kannten, ob sie gemeinsam unterwegs waren und ob sie den 62-Jährigen gezielt ausgesucht haben sollen oder ob es sich um eine spontane Auseinandersetzung gehandelt haben soll.

Dazu werden in der Regel Spuren am Tatort gesichert, mögliche Videoaufnahmen aus der Umgebung geprüft und Zeugen befragt. Auch Krankenhäuser, Rettungsdienste und Anwohner können Hinweise geben. In den bisher veröffentlichten Meldungen gibt es dazu noch keine Ergebnisse.

Was jetzt rechtlich passieren kann

Die Ermittlungen laufen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Das ist ein schwerer Vorwurf. Er bedeutet, dass der Angriff nicht als einfache Körperverletzung eingestuft wird, sondern als gefährliche Körperverletzung, die von mehreren Personen gemeinsam begangen worden sein soll.

Zusätzlich prüft der Staatsschutz, ob ein religiöses Motiv vorliegt. Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, kann das für die rechtliche Bewertung eine Rolle spielen. Wenn sich der Verdacht nicht bestätigt, bleibt es bei der Prüfung der Körperverletzung.

Wichtig ist: Alle 4 Männer gelten als unbekannt und damit als mutmaßliche Täter. Es gibt bisher keine Festnahmen, die in den veröffentlichten Meldungen bestätigt wurden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Berlin und die Frage nach dem religiösen Frieden

Berlin ist eine Stadt, in der Menschen mit ganz unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Lebensweisen zusammenleben. Christen, Muslime, Juden und Menschen ohne religiöse Bindung leben hier Tür an Tür. Gerade deshalb reagieren die Berliner besonders sensibel, wenn ein Angriff einen religiösen Hintergrund haben könnte.

Ein Angriff auf einen Menschen wegen seiner Religion oder wegen eines religiösen Symbols wäre ein Angriff auf das Zusammenleben in der Stadt. Er wäre ein Angriff auf die Freiheit, seinen Glauben offen zeigen zu dürfen – zum Beispiel durch eine Kreuzkette.

Genau deshalb ist es so wichtig, dass die Polizei in diesem Fall genau hinschaut. Und genau deshalb ist es genauso wichtig, dass niemand vorschnell verurteilt wird. Erst die Ermittlungen können zeigen, was wirklich passiert ist.

Was Betroffene tun können

Wer selbst angegriffen wird, sollte sich in Sicherheit bringen, laut um Hilfe rufen und sofort den Notruf 110 wählen. Wer Verletzungen hat, sollte sich ärztlich behandeln lassen und die Verletzungen dokumentieren lassen. Das ist wichtig für die Beweissicherung.

Wer einen Angriff beobachtet, sollte sich die Täterbeschreibung merken, den Tatort und die Tatzeit notieren und sich bei der Polizei melden. Fotos oder Videos können helfen – aber niemand sollte sich selbst in Gefahr bringen, um Beweise zu sichern.

Wer sich in Berlin unsicher fühlt, kann sich an die Polizei Berlin, an Opferschutzorganisationen und an Beratungsstellen wenden. Dort gibt es Hilfe, Beratung und Unterstützung – vertraulich und kostenlos.

dpa / Die Brandenburger: „62-Jähriger angegriffen – Polizei vermutet religiöses Motiv“, 25.11.2026

Layer3 Press / WELT-Artikel: „62-Jähriger angegriffen“, 25.11.2026

BILD Regional Berlin: „Berlin – 62-Jähriger bei mutmaßlich religiösem Angriff verletzt“