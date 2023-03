Vorläufige Festnahme nach gemeldeten Schüssen – Hanau

(jm) Nach einer möglichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in der Hanauer Innenstadt, bei der auch eine Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein soll (wir berichteten), nahm die Polizei einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 15.45 Uhr erfolgte der Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Wohnung des 36-Jährigen in der Hanauer Innenstadt. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte eine Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die Polizei bittet den mutmaßlichen Kontrahenten sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.