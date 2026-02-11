WAFFEN-ALARM IN DEUTSCHLAND! TAUSENDE SCHUSSWAFFEN SPURLOS – KRIMINELLE GREIFEN ZU

Berlin – In deutschen Wohnzimmern, Kellern und Jagdhütten lagern Millionen Schusswaffen. Jäger, Sportschützen und Sammler besitzen legal ein gewaltiges Arsenal, sicher verschlossen hinter dicken Stahltüren und elektronischen Schlössern. Die Vorschriften sind streng, die Kontrollen regelmäßig, die Aufbewahrung bis ins Detail geregelt. Und doch sorgt eine neue Auswertung des Bundesinnenministeriums für Gänsehaut: Zehntausende Waffen und Waffenteile sind im Nationalen Waffenregister als gestohlen oder verloren gemeldet. Der legale Waffenbesitz ist in den vergangenen Jahren zwar moderat gewachsen, doch parallel steigt die Zahl jener Waffen, die plötzlich nicht mehr auffindbar sind. Ein beunruhigender Trend, der Sicherheitsbehörden und Politik gleichermaßen alarmiert.

Besonders brisant: Tausende Schusswaffen gelten offiziell als gestohlen. Weitere Zehntausende sind als verloren registriert. Insgesamt ergibt sich eine erschreckend hohe Zahl von Waffen und zentralen Teilen, die nicht mehr dort sind, wo sie laut Register sein sollten. Und das, obwohl Waffenschränke gepanzert, fest verankert und mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet sein müssen. Experten sprechen von professionellen Tätern, die gezielt vorgehen, Privathäuser ausspähen und selbst massive Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Was danach mit den verschwundenen Waffen geschieht, bleibt im Dunkeln – doch Ermittler vermuten, dass viele davon auf dem Schwarzmarkt landen und schließlich in kriminellen Milieus auftauchen.

Deutliche Worte kommen von Manuel Ostermann, Vizechef der Bundespolizeigewerkschaft. Er warnt eindringlich vor der Dimension des Problems. Wer Schusswaffen stehle, schrecke vor nichts zurück, sagt der Polizeigewerkschafter – hier seien Schwerkriminelle am Werk. Für ihn steht fest: Der illegale Handel mit gestohlenen Waffen müsse konsequenter bekämpft werden. Dafür brauche es mehr Personal, mehr Spezialisten und erweiterte Befugnisse für die Ermittler. Die Sorge: Jede verschwundene Waffe könnte irgendwann wieder auftauchen – im falschen Moment, in den falschen Händen.

