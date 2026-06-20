WAGGON-STURZ IN MÜNCHEN! GÜTERZUG DONNERT VON BRÜCKE – LEBENSGEFAHR, CHAOS UND STUNDENLANGER AUSNAHMEZUSTAND!

In München spielte sich in der Nacht ein dramatisches Unglück ab, das selbst erfahrene Einsatzkräfte erschütterte. Plötzlich krachte es auf einer Bahnüberführung im Stadtteil Milbertshofen, als bei Rangierarbeiten zweier Güterzüge eine folgenschwere Kollision geschah. Augenblicke später bot sich ein Bild der Verwüstung: Waggons wurden aus ihrer Spur gedrückt, verloren den Halt und stürzten von der Brücke auf die darunterliegende Straße. Sirenen heulten durch die Nacht, während Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot anrückten. Für eine Person begann ein Kampf um Leben und Tod. Die Schockwellen des Unglücks breiteten sich in der gesamten Umgebung aus, während Anwohner fassungslos auf die zerstörte Unfallstelle blickten.

Die Bilder des Unglücksortes erinnern an eine Szene aus einem Katastrophenfilm. Die abgestürzten Waggons verkeilten sich in dramatischer Schräglage zwischen Brückenkante und Fahrbahn. Trümmerteile lagen verstreut auf dem Asphalt, schweres Gerät musste herangeschafft werden, um die gewaltigen Stahlmassen überhaupt sichern zu können. Über der Einsatzstelle kreiste eine Drohne, während Spezialisten jede Bewegung dokumentierten. Ermittler versuchten gleichzeitig herauszufinden, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte. Die genaue Ursache blieb zunächst unklar, weshalb ein Gutachter eingeschaltet wurde. Für die Einsatzkräfte stand jedoch zunächst die Sicherung des Gefahrenbereichs im Vordergrund, um weitere Risiken auszuschließen.

Während die Bergung zu einer Geduldsprobe wurde, verwandelte sich die wichtige Verkehrsachse rund um die Unfallstelle in ein Sperrgebiet. Die Straße musste vollständig geschlossen werden, während Kräne und Spezialfahrzeuge Stück für Stück die komplizierte Rettungsaktion vorbereiteten. Glück im Unglück: Nach bisherigen Erkenntnissen waren die abgestürzten Waggons nicht beladen, sodass keine zusätzliche Gefahr durch gefährliche Ladung bestand. Dennoch rechneten die Verantwortlichen mit stundenlangen Arbeiten, die sich tief in das Wochenende hineinziehen könnten. München blickte in dieser Nacht auf eine der spektakulärsten Bahnhavarien der vergangenen Zeit – ein Unglück, das noch lange Fragen aufwerfen dürfte und dessen dramatische Bilder vielen Menschen im Gedächtnis bleiben werden.

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